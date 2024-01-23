«Ньюкасл» не продал Триппьера «Баварии» за 15 млн евро
«Ньюкасл» отказывается отпускать Кирана Триппьера в «Баварию».
Сегодня мюнхенский клуб сделал улучшенное предложение о трансфере 33-летнего защитника – за него были готовы заплатить 15 миллионов евро.
Англичане отказались продавать игрока, сообщает The Athletic.
«Бавария» по-прежнему хочет подписать правого защитника в зимнее трансферное окно. В шорт-лист клуба, помимо Триппьера, входит Норди Мукиеле из «ПСЖ».
Если сравнивать с Баварией
Это конечно не самый выдающийся защитник, но все-таки 15 млн., как то уж слишком мало.
Да, он возрастной защитник, но опять же опыт выступлений против грандов АПЛ это не то же самое что, например, какой-то условный чемпионат Нидерландов / Бельгии / Португалии.
Прошлая новость что Бавария обсудит трансфер вышла в 19:47 ))