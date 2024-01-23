«Ньюкасл» не продал Триппьера «Баварии» за 15 млн евро

«Ньюкасл» отказывается отпускать Кирана Триппьера в «Баварию».

Сегодня мюнхенский клуб сделал улучшенное предложение о трансфере 33-летнего защитника – за него были готовы заплатить 15 миллионов евро.

Англичане отказались продавать игрока, сообщает The Athletic.

« » по-прежнему хочет подписать правого защитника в зимнее трансферное окно. В шорт-лист клуба, помимо , входит из « ».