«Ньюкасл» не продал Триппьера «Баварии» за 15 млн евро

Теги Бавария ПСЖ Ньюкасл премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция Киран Триппьер Норди Мукиеле Футбол

«Ньюкасл» отказывается отпускать Кирана Триппьера в «Баварию».

Сегодня мюнхенский клуб сделал улучшенное предложение о трансфере 33-летнего защитника – за него были готовы заплатить 15 миллионов евро. 

Англичане отказались продавать игрока, сообщает The Athletic. 

«Бавария» по-прежнему хочет подписать правого защитника в зимнее трансферное окно. В шорт-лист клуба, помимо Триппьера, входит Норди Мукиеле из «ПСЖ».

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17 комментариев
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Ответ Remy Cabella
Так это не Майнц обворовывать. Надо платить по полной
15 млн за старого косячника и так много. Гнать надо Тухлого, а то накупит всякого шлака и все сольет.
+15
-2
+13
Да это не цена
+12
-4
+8
Ответ LeGroisente
Эта легенда сразу трёх клубов всего за 15? Я бы ещё понял, если бы там топ-клуб трофеями заманивал, но вы видели где Ньюкасл, а где бавария?
Ньюкасл в 🍑
Если сравнивать с Баварией
+4
-1
+3
Бартра, Керрер, Дайер теперь это, барахольщик взялся за старое
+2
0
+2
Немного странная цена на защитника сборной Англии, учитывая текущие цены на трансферном рынке.
Это конечно не самый выдающийся защитник, но все-таки 15 млн., как то уж слишком мало.
Да, он возрастной защитник, но опять же опыт выступлений против грандов АПЛ это не то же самое что, например, какой-то условный чемпионат Нидерландов / Бельгии / Португалии.
+1
0
+1
Ответ Supreme Allah
Да это не цена
Ему 33. Два-три года поиграет максимум
+6
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точно спился бы
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Так это не Майнц обворовывать. Надо платить по полной
+10
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За час все обсудили )
Прошлая новость что Бавария обсудит трансфер вышла в 19:47 ))
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Зачем Баварии Трипьер, если у Реала есть Менди??
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Ответ Владимир Самсонов
Ему 33. Два-три года поиграет максимум
Хесус Навас до сих пор гоняет
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Ответ Shumi-jr
За час все обсудили ) Прошлая новость что Бавария обсудит трансфер вышла в 19:47 ))
Да ни верь этих новостях. Даже может и про Трипьер Бавария не в курсе. Не мало таких придуманных новостей. Щас еще будет что Трипьер уже ищет дом в Мюнхене.😁
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