Триппьер согласился перейти в «Баварию». Мюнхенцы контактируют с «Ньюкаслом», но приоритет отдают Мукиеле

Киран Триппьер готов перейти в «Баварию».

По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, стороны договорились в устном порядке. Защитник хочет присоединиться к мюнхенскому клубу как можно скорее.

« » контактирует с « », но все же рассматривает трансфер Триппьера как запасной план на случай срыва сделки с « » по .

Чемпионы Германии обсуждают с «сороками» два варианта: аренду англичанина с обязательным выкупом и покупку. С финансовой точки зрения приобретение для «Баварии» выгоднее, чем трансфер Мукиеле.