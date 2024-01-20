Триппьер согласился перейти в «Баварию». Мюнхенцы контактируют с «Ньюкаслом», но приоритет отдают Мукиеле
Киран Триппьер готов перейти в «Баварию».
По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, стороны договорились в устном порядке. Защитник хочет присоединиться к мюнхенскому клубу как можно скорее.
«Бавария» контактирует с «Ньюкаслом», но все же рассматривает трансфер Триппьера как запасной план на случай срыва сделки с «ПСЖ» по Норди Мукиеле.
Чемпионы Германии обсуждают с «сороками» два варианта: аренду англичанина с обязательным выкупом и покупку. С финансовой точки зрения приобретение Триппьера для «Баварии» выгоднее, чем трансфер Мукиеле.
И в Испании поиграл, теперь вот и в Германии.
А то раньше бриты, в основном, играли у себя на острове.
B Серии А сейчас тоже достаточно англичан играет Смоллинг, Абрахам, Томори, Лофтус Чик, Айлинг и т.д.
Короче то что бриты сидят у себя дома это уже давно не так.
Например в РМ при всех здоровых испанский игрок основы только Карвахаль, а у Баварии основные Нойер, Киммих, Сане, Мусиала, как минимум 4 игрока.
Андерсон, Барнс, Поуп, Джоэлтон, Вилсон, Уиллок, был довольно долго травмирован Ботман. Итого 7 игроков основы-полуосновы. Дальше будешь юморить на весь спортс