Триппьер согласился перейти в «Баварию». Мюнхенцы контактируют с «Ньюкаслом», но приоритет отдают Мукиеле

Теги Бавария ПСЖ Ньюкасл премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Киран Триппьер Норди Мукиеле Футбол

Киран Триппьер готов перейти в «Баварию».

По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, стороны договорились в устном порядке. Защитник хочет присоединиться к мюнхенскому клубу как можно скорее.

«Бавария» контактирует с «Ньюкаслом», но все же рассматривает трансфер Триппьера как запасной план на случай срыва сделки с «ПСЖ» по Норди Мукиеле.

Чемпионы Германии обсуждают с «сороками» два варианта: аренду англичанина с обязательным выкупом и покупку. С финансовой точки зрения приобретение Триппьера для «Баварии» выгоднее, чем трансфер Мукиеле.

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22 комментария
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Трипье на Дайера с Кейном мяч пинает , так баварские немцы в футбол играют
+39
-5
+34
У Трипьера интересная карьера получается. Нетипичная для английского футболиста.
И в Испании поиграл, теперь вот и в Германии.
А то раньше бриты, в основном, играли у себя на острове.
+24
-2
+22
Ответ PIT-BUL
Комментарий скрыт
Пол состава травмировано еще и Тонали дисквалифицирован, и это по твоему дутый? Не смотри больше футбол, пожалуйста
+22
-2
+20
Ответ Vitor Dia
У Трипьера интересная карьера получается. Нетипичная для английского футболиста. И в Испании поиграл, теперь вот и в Германии. А то раньше бриты, в основном, играли у себя на острове.
Это было раньше. И карьера Триппьера сейчас типичная. B Бундеслиге дофига англичан играет уже не первый год. Санчо, Нельсон, Хадсон-Одои, Бакер, Смит Роу, Эванс, Кент, Беллингем и т.д. И эти все игроки играли с 2018 года. + Лукман, Мусиала и т.д. по большому счету тоже англичане.
B Серии А сейчас тоже достаточно англичан играет Смоллинг, Абрахам, Томори, Лофтус Чик, Айлинг и т.д.
Короче то что бриты сидят у себя дома это уже давно не так.
+12
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+9
Ответ HATE BedrockZoo
Трипье на Дайера с Кейном мяч пинает , так баварские немцы в футбол играют
Так если игроков сборной Германии нет, все нормальные или уже считай заканчивают, а с крайними и в принципе огромная проблема далеко не первый год. По большому счёту, как Лам закончил так сильного крайнего и нет. Киммиха Тухель рассматривает именно как ЦП.
Например в РМ при всех здоровых испанский игрок основы только Карвахаль, а у Баварии основные Нойер, Киммих, Сане, Мусиала, как минимум 4 игрока.
+6
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+6
Ответ Тухель
Лаймер играл пол года безальтернативным правым защитником? Хватит бред нести. Просто основной правый защитник Баварии сейчас на Кубке Африки. И его сборная одна из фаворитов турнира. Мазрауи в той же ЛЧ только в первом матче сидел на банке, а потом был железно в старте. До последнего тура, когда уже Баварии было наплевать на результат.
А ты читать умеешь? Где я писал, что Лаймер БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНО играл ПЗ? Я писал, что он там играл. А при неуходе Станишича не играл бы. Вот и всё.
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Ответ Buharoid
Тут другой вопрос, зачем было отдавать Станишича Байеру при уходе Павара в Интер, чтобы первые полгода на ПЗ играл Лаймер, а зимой брать трипперов))
Ну и да, "основной правый защитник Баварии" выходил в старте в Бундесе всего 10 раз из 16. И два раза из этих 10 его заменили в перерыве на того же Лаймера.
+6
-1
+5
Ответ PIT-BUL
бери больше. Целых 2 состава травмированных. Играют U-20 наверно
Ого какой ты смешной
Андерсон, Барнс, Поуп, Джоэлтон, Вилсон, Уиллок, был довольно долго травмирован Ботман. Итого 7 игроков основы-полуосновы. Дальше будешь юморить на весь спортс
+5
0
+5
Ответ Тухель
Так если игроков сборной Германии нет, все нормальные или уже считай заканчивают, а с крайними и в принципе огромная проблема далеко не первый год. По большому счёту, как Лам закончил так сильного крайнего и нет. Киммиха Тухель рассматривает именно как ЦП. Например в РМ при всех здоровых испанский игрок основы только Карвахаль, а у Баварии основные Нойер, Киммих, Сане, Мусиала, как минимум 4 игрока.
Тут другой вопрос, зачем было отдавать Станишича Байеру при уходе Павара в Интер, чтобы первые полгода на ПЗ играл Лаймер, а зимой брать трипперов))
+5
-2
+3
в последних матчах был ужасен - сплошные привозы
+3
-1
+2
олдкасл
+2
0
+2
Ответ Тухель
Это было раньше. И карьера Триппьера сейчас типичная. B Бундеслиге дофига англичан играет уже не первый год. Санчо, Нельсон, Хадсон-Одои, Бакер, Смит Роу, Эванс, Кент, Беллингем и т.д. И эти все игроки играли с 2018 года. + Лукман, Мусиала и т.д. по большому счету тоже англичане. B Серии А сейчас тоже достаточно англичан играет Смоллинг, Абрахам, Томори, Лофтус Чик, Айлинг и т.д. Короче то что бриты сидят у себя дома это уже давно не так.
это так, но в Германию обычно только молодняк едет. Лишь Бавария тут выделилась
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-1
+1
Ответ PIT-BUL
Комментарий скрыт
Не без его прямого участия, кстати)
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-1
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Ответ vince_carter
Предлагаю выгнать Тухеля..повторим как с Нагельсманом за 5 дней пред матчем с Лацио..понятно эту тухляндию обыграем и без тренера, но дальше - опять вылет..ну если только Интер попадётся))
да и Интер может вынести, судя по их игре)))
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