«Бавария» предложила 15 млн евро за Триппьера. Переговоры с «Ньюкаслом» продолжаются

Теги Бавария Ньюкасл премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Киран Триппьер Футбол

«Бавария» снова пытается подписать Кирана Триппьера.

Мюнхенский клуб направил «Ньюкаслу» улучшенное предложение о трансфере 33-летнего защитника, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Теперь речь идет о полноценном трансфере игрока, а не об аренде с правом выкупа.

Переговоры между сторонами продолжаются. 

Фабрицио Романо добавляет, что «Бавария» предлагает около 15 миллионов евро за Триппьера

В текущем сезоне АПЛ Киран провел 19 матчей и отдал 7 результативных передач. Его статистику можно найти здесь.

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12 комментариев
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Ответ Пацанчик реальный
И зачем надо было отпускать Павара?
Потому что Павар хотел уйти куда угодно, и зачем его было держать?
Другой вопрос зачем Станишича в аренду было отдавать, когда проблемы с составом
+14
-2
+12
И зачем надо было отпускать Павара?
+16
-7
+9
Ответ xj62jj4qtm
Почему так мало? Человек отлично играет в лучшей лиге мира. Понятно возраст, но 15 миллионов…. Баринова из Локо оценивали в 15 в свое время
И куда перешел Баринов?)
+8
-1
+7
Ответ Пацанчик реальный
И зачем надо было отпускать Павара?
получается трипер вместо повара
+3
0
+3
Почему так мало? Человек отлично играет в лучшей лиге мира. Понятно возраст, но 15 миллионов….
Баринова из Локо оценивали в 15 в свое время
+4
-3
+1
Ответ Пацанчик реальный
Так он хотел уйти из-за нехватки игрового времени,а игрок он более,чем качественный,может надо было лучше ротацию проводить и сейчас бы не было таким проблем,так как никто не хотел бы уйти?
Какая нехватка?))))) Павар , будучи здоровым, играл примерно всегда
+1
0
+1
В хорошей форме видно этот Трипьер
+1
-1
0
Ответ Sergey Volynkin
Потому что Павар хотел уйти куда угодно, и зачем его было держать? Другой вопрос зачем Станишича в аренду было отдавать, когда проблемы с составом
Так он хотел уйти из-за нехватки игрового времени,а игрок он более,чем качественный,может надо было лучше ротацию проводить и сейчас бы не было таким проблем,так как никто не хотел бы уйти?
+1
-1
0
Ответ xj62jj4qtm
Почему так мало? Человек отлично играет в лучшей лиге мира. Понятно возраст, но 15 миллионов…. Баринова из Локо оценивали в 15 в свое время
ты матчи то смотришь или твое "отлично играет" основано только на фамилии? он почти весь сезон отвратительно играет, привозит часто
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