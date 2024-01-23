«Бавария» предложила 15 млн евро за Триппьера. Переговоры с «Ньюкаслом» продолжаются
«Бавария» снова пытается подписать Кирана Триппьера.
Мюнхенский клуб направил «Ньюкаслу» улучшенное предложение о трансфере 33-летнего защитника, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Теперь речь идет о полноценном трансфере игрока, а не об аренде с правом выкупа.
Переговоры между сторонами продолжаются.
Фабрицио Романо добавляет, что «Бавария» предлагает около 15 миллионов евро за Триппьера.
В текущем сезоне АПЛ Киран провел 19 матчей и отдал 7 результативных передач. Его статистику можно найти здесь.
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