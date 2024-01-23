«Бавария» предложила 15 млн евро за Триппьера. Переговоры с «Ньюкаслом» продолжаются

«Бавария» снова пытается подписать Кирана Триппьера.

Мюнхенский клуб направил « » улучшенное предложение о трансфере 33-летнего защитника, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Теперь речь идет о полноценном трансфере игрока, а не об аренде с правом выкупа.

Переговоры между сторонами продолжаются.

Фабрицио Романо добавляет, что « » предлагает около 15 миллионов евро за .

В текущем сезоне АПЛ Киран провел 19 матчей и отдал 7 результативных передач. Его статистику можно найти здесь.