Кейн – лучший форвард мира по версии FourFourTwo. Холанд – 2-й, Мбаппе – 3-й, Дарвин – 8-й
Харри Кейн признан FourFourTwo лучшим нападающим мира на данный момент.
Футболист «Баварии» возглавил десятку сильнейших форвардов мира.
1. Харри Кейн, «Бавария».
2. Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити».
3. Килиан Мбаппе, «ПСЖ».
4. Виктор Осимхен, «Наполи».
5. Лаутаро Мартинес, «Интер».
6. Сон Хын Мин, «Тоттенхэм».
7. Александер Исак, «Ньюкасл».
8. Дарвин Нуньес, «Ливерпуль».
9. Рандаль Коло-Муани «ПСЖ».
10. Сантьяго Хименес, «Фейеноорд».
Месси
Роналду
Суарес
Бензема
Фалькао
Левандовски
Ибра
Руни
Агуэро
Ван Перси
Кавани
Тевес
Игуаин
*Печальный взгляд в пустоту*
1. Лионель Месси, «Интер Майами, потому что у него Копа Америка 2021 и ЧМ 2022.
2. Харри Кейн, «Бавария».
3. Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити».
4. Килиан Мбаппе, «ПСЖ».
Роналдо
Анри
Батистута
Рауль
Это’О
Шевченко
Дрогба
Трезеге
ван Нистелрой
Дель Пьеро
Баджо...
Поколения меняются, меняются и кумиры. Уход Месси и Роналду в любом случае оставит после себя большую пустоту. Слишком много рекордов побили. Но, во все времена были гении на поле, которые радовали глаз своим современникам.
10. Сантьяго Хименес, «Фейеноорд».
Автор рейтинга пропустил приём галоперидола.
Автор перевода новости написал про "лучших форвардов". Это корявый перевод, в оригинале на 442 - "The 10 best strikers in the world right now"
Так вот Гризманн, Салах и т.д. по позиции не страйкеры.
Стоичков
Ширер
Клинсман
Ван Бастен
Веа
Синьори
Р. Манчини
Кико
Бебето
Шукер
Б. Лаудруп
Виалли
Элбер
Клюйверт
Так можно вечно...