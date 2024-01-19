Кейн – лучший форвард мира по версии FourFourTwo. Холанд – 2-й, Мбаппе – 3-й, Дарвин – 8-й

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Харри Кейн признан FourFourTwo лучшим нападающим мира на данный момент.

Футболист «Баварии» возглавил десятку сильнейших форвардов мира.

1. Харри Кейн, «Бавария».

2. Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити».

3. Килиан Мбаппе, «ПСЖ».

4. Виктор Осимхен, «Наполи».

5. Лаутаро Мартинес, «Интер».

6. Сон Хын Мин, «Тоттенхэм».

7. Александер Исак, «Ньюкасл».

8. Дарвин Нуньес, «Ливерпуль».

9. Рандаль Коло-Муани «ПСЖ».

10. Сантьяго Хименес, «Фейеноорд».

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59 комментариев
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3 топа, 3 середняка и 4 лютых середняка. А теперь вспомним, что было 10 лет назад
Месси
Роналду
Суарес
Бензема
Фалькао
Левандовски
Ибра
Руни
Агуэро
Ван Перси
Кавани
Тевес
Игуаин

*Печальный взгляд в пустоту*
+61
-10
+51
Кейн может все, что делает Холанд. Холанд не делает то, что делает Кейн.
+50
-3
+47
Ответ Live_Kost
Салах?
он не забивал в МЛС
+44
-7
+37
ФиФА:

1. Лионель Месси, «Интер Майами, потому что у него Копа Америка 2021 и ЧМ 2022.

2. Харри Кейн, «Бавария».
3. Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити».
4. Килиан Мбаппе, «ПСЖ».
+43
-20
+23
Ответ trick00
Холанд который уже почти 2 месяца не играл?)
Сын ФИФА полгода не играет, но это не помешало ему забрать ЗМ и The Best.
+30
-13
+17
Ответ ExcusezMoi
Кейн может все, что делает Холанд. Холанд не делает то, что делает Кейн.
Именно по этому Кейн был первым выбором Пепа
+10
-2
+8
Ответ AF007
3 топа, 3 середняка и 4 лютых середняка. А теперь вспомним, что было 10 лет назад Месси Роналду Суарес Бензема Фалькао Левандовски Ибра Руни Агуэро Ван Перси Кавани Тевес Игуаин *Печальный взгляд в пустоту*
А, я бы хотел ещё на десяток лет(или больше) назад вернуться:
Роналдо
Анри
Батистута
Рауль
Это’О
Шевченко
Дрогба
Трезеге
ван Нистелрой
Дель Пьеро
Баджо...

Поколения меняются, меняются и кумиры. Уход Месси и Роналду в любом случае оставит после себя большую пустоту. Слишком много рекордов побили. Но, во все времена были гении на поле, которые радовали глаз своим современникам.
+11
-4
+7
8. Дарвин Нуньес, «Ливерпуль».
10. Сантьяго Хименес, «Фейеноорд».

Автор рейтинга пропустил приём галоперидола.
+9
-3
+6
Ответ Buharoid
А где Гризманн?
Он мне звонил, говорил, что сейчас с подругой в ресторане
+8
-2
+6
Ответ ExcusezMoi
Кейн может все, что делает Холанд. Холанд не делает то, что делает Кейн.
Ну вот Кейн на 1-м месте, а Холланд- на 2-м. Все обьективно.
+5
0
+5
Салах?
+5
-1
+4
Ответ AF007
3 топа, 3 середняка и 4 лютых середняка. А теперь вспомним, что было 10 лет назад Месси Роналду Суарес Бензема Фалькао Левандовски Ибра Руни Агуэро Ван Перси Кавани Тевес Игуаин *Печальный взгляд в пустоту*
Печальный взгляд в пустоту? Легко тебе вставлять список, который сформировала история и сравнивать его с тем, что происходит в данный момент. в 2014 тоже такие печальщики писали в интернетах: какой Тевез и Кавани? Вот раньше был Макай и Ларссон, а эти все пыль!
+6
-3
+3
Исак Коло-Муани?
+2
0
+2
Ответ Гномович!
он не забивал в МЛС
Как всегда унижаешь их ))
+1
0
+1
Ответ Кефтеме
Зе Бест то ладно , касяк. А как ЗМ относится к этой половине 2023 года , ведь ЗМ вручали за сезон , а в сезоне Месси по гол+пас в топ3 с Холандом и Мбаппе (по 60+ рез. действий) При том что Месси в 35 лиге1 позор , а Мбаппе в 24 тоже в лиге1 , но это нормально , ни разу не предвзято
У Холанда голов больше чем у Месси гол+пас...)))а Холанд не набивал стату в лиге фермеров и в товарняках против Кюрасао.
+2
-1
+1
Ответ Гномович!
Сын ФИФА полгода не играет, но это не помешало ему забрать ЗМ и The Best.
ну как бы он первые полгода праздновал и требовал повышения ЗП от ПСЖ, а вторые - тусил в Омэрике🤣
+2
-1
+1
Обладатель ЗМ и зе бест даже не в топ-100)
+3
-2
+1
А когда Кейн за Шпор играл, то лучшим не был?
+1
0
+1
Насчёт Гризманна, Салаха и т.д.

Автор перевода новости написал про "лучших форвардов". Это корявый перевод, в оригинале на 442 - "The 10 best strikers in the world right now"
Так вот Гризманн, Салах и т.д. по позиции не страйкеры.
+3
-2
+1
Ответ G.H.O.S.T.
А, я бы хотел ещё на десяток лет(или больше) назад вернуться: Роналдо Анри Батистута Рауль Это’О Шевченко Дрогба Трезеге ван Нистелрой Дель Пьеро Баджо... Поколения меняются, меняются и кумиры. Уход Месси и Роналду в любом случае оставит после себя большую пустоту. Слишком много рекордов побили. Но, во все времена были гении на поле, которые радовали глаз своим современникам.
Ромарио
Стоичков
Ширер
Клинсман
Ван Бастен
Веа
Синьори
Р. Манчини
Кико
Бебето
Шукер
Б. Лаудруп
Виалли
Элбер
Клюйверт

Так можно вечно...
+1
0
+1
А где Гризманн?
+2
-1
+1
Ответ morphvirg
Комментарий удален модератором
Припекает у Эльюнусси который в пенсионном возрасте должен тащить сборную Норвегии пока Холланд загарает
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Рукаку где?
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Душан конечно не топ 5 , но лучше последних точно, и головой, и из-за штрафной, и сам штрафной может положить...
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если честно, сложилось впечатление, что в этом году менее популярные версии, типа этой, адекватнее привычных нам Фифа Зе Бест
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Ответ Overkiller
Насчёт Гризманна, Салаха и т.д. Автор перевода новости написал про "лучших форвардов". Это корявый перевод, в оригинале на 442 - "The 10 best strikers in the world right now" Так вот Гризманн, Салах и т.д. по позиции не страйкеры.
Лучший переводчик - Google переводчик... так считает автор перевода.
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Харри норм. Одобряю.
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Я бы скорее Жиру вместо Нуньеса поставил, который забивает меньше Джексона😭
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Ответ Live_Kost
Салах?
Он вингер
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Ответ Гномович!
ФиФА: 1. Лионель Месси, «Интер Майами, потому что у него Копа Америка 2021 и ЧМ 2022. 2. Харри Кейн, «Бавария». 3. Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити». 4. Килиан Мбаппе, «ПСЖ».
Хахахахаах , плюс )) так и будет
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