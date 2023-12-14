📢 Sports.ru ищет авторов футбольных новостей ⚽

Ола! Нам требуются авторы новостей для футбольного раздела.

Если вы проводите много времени на Sports.ru, читаете, интересуетесь новостями, то теперь вам будут за это платить. Нужно лишь убедить, что именно ваша кандидатура – лучшая.

Базовые требования к соискателям:

1) знание английского языка на уровне, необходимом для понимания текстов и интервью футбольной тематики и их перевода на русский;

2) стабильный доступ в интернет;

3) готовность выполнять рекомендации редакторов.

Если вам интересна работа с новостями, пишите на адрес newsrec@sports.ru. В теме указывайте «Автор футбольных новостей».

Желательно представить основную информацию о себе: возраст, регион проживания, ссылку на свой профиль на Sports.ru (если такой есть, но это не обязательно), что-то еще по вкусу.

Также нужно выполнить первые тестовые задания: прислать свои переводы текста о ситуации в Германии и публикации, связанной с выступлением владельца «Борнмута». Перевод может быть представлен как в теле письма, так и в прикрепленном документе, это не принципиально. Речь пока идет именно о переводе текстов в полном виде, а не об их переработке в новостной формат.

Нам интересны сотрудники из любых регионов России и Беларуси. Если вы живете вдалеке от столиц или даже вдалеке от городов вовсе, то повода не писать в этом нет. Первостепенный интерес представляют личные качества, навыки и реальный уровень потенциальных новичков, а не формальные характеристики вроде места проживания или аббревиатуры в дипломе. Впрочем, проинформировать нас о подобных характеристиках тоже уместно, о чем уже было сказано выше.