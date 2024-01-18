Ван Дейк – лучший центральный защитник по игре в воздухе, Ким – 2-й, Рамос – 7-й, Роша из ЦСКА – 10-й

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Вирджил ван Дейк – лучший центральный защитник мира по игре в воздухе в этом сезоне.

Игрок «Ливерпуля» возглавляет рейтинг от CIES Football Observatory, в котором учитываются количество и процент выигранных верховых дуэлей, а также игровое время.

Топ-10 рейтинга выглядит так:

1. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)

2. Ким Мин Чжэ («Бавария») 

3. Данилу ПерейраПСЖ»)

4. Джамаал ЛасселсНьюкасл»)

5. Дан-Аксель Загаду («Штутгарт»)

6. Бруно Дуарте («Панэтоликос» Греция)

7. Серхио Рамос («Севилья»)

8. Хоаким Энрике («Сантос»)

9. Энрике Тревизан («Токио»)

10. Виллиан Роша (ЦСКА)

41 комментарий
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Ответ Kulagin_m
Рейтинг царский, конечно. Но никто не учитывает с кем борется Ван Дейк, а с кем условный Тревизан. Чисто по стате берут. Я почти 2м ростом. На коробке во дворе у меня никто не забирает воздух - где я в этом рейтинге ?))))
. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)
2. Ким Мин Чжэ («Бавария»)
3. Данилу Перейра («ПСЖ»)
4. Джамаал Ласселс («Ньюкасл»)
5. Дан-Аксель Загаду («Штутгарт»)
6. Бруно Дуарте («Панэтоликос» Греция)
7. Серхио Рамос («Севилья»)
8. Хоаким Энрике («Сантос»)
9. Энрике Тревизан («Токио»)
10. Виллиан Роша (ЦСКА)
11. Кулагин
Не благодари
+200
-2
+198
Ответ PIT-BUL
. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») 2. Ким Мин Чжэ («Бавария») 3. Данилу Перейра («ПСЖ») 4. Джамаал Ласселс («Ньюкасл») 5. Дан-Аксель Загаду («Штутгарт») 6. Бруно Дуарте («Панэтоликос» Греция) 7. Серхио Рамос («Севилья») 8. Хоаким Энрике («Сантос») 9. Энрике Тревизан («Токио») 10. Виллиан Роша (ЦСКА) 11. Кулагин Не благодари
В скобках забыл добавить (Двор)
+121
-1
+120
Ответ Я люблю картошку
бредовые рейтинги, как всегда. интересно, кто лучший по игре в воздухе в своей штрафной в дни, когда луна входит в созвездие водолея?
Что бредового? Чисто высчитанная стата, тупые претензии. Так можно про любой рейтинг сказать.
+25
-2
+23
Собственно, попытка «просчитать» футбол зачастую порождает такие нелепые рейтинги.
+30
-14
+16
Ответ Kulagin_m
Рейтинг царский, конечно. Но никто не учитывает с кем борется Ван Дейк, а с кем условный Тревизан. Чисто по стате берут. Я почти 2м ростом. На коробке во дворе у меня никто не забирает воздух - где я в этом рейтинге ?))))
Учитывает. В последней колонке указан балл за средний уровень соперника.
Avr match level в вашем дворе -99%, так что без обид)
+10
0
+10
Рейтинг царский, конечно. Но никто не учитывает с кем борется Ван Дейк, а с кем условный Тревизан. Чисто по стате берут. Я почти 2м ростом. На коробке во дворе у меня никто не забирает воздух - где я в этом рейтинге ?))))
+23
-14
+9
Ван дейк надежный.
+6
-2
+4
алип на каком месте?
+4
-1
+3
Ответ Kulagin_m
Рейтинг царский, конечно. Но никто не учитывает с кем борется Ван Дейк, а с кем условный Тревизан. Чисто по стате берут. Я почти 2м ростом. На коробке во дворе у меня никто не забирает воздух - где я в этом рейтинге ?))))
0. Kulagin_m
1. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)
2. Ким Мин Чжэ («Бавария»)
3. Данилу Перейра («ПСЖ»)
+4
-1
+3
Ван Дейк - лучший центальный воздух
+3
-1
+2
Ответ Spartakus1984
Молодец Роша.Но вчера какой то армеец тут писал,что Роша вошел в 10 лучших защитников,но забыл уточнить по каким критериям)))
не забыл, а недосказал) кликбейт никто не отменяет, новость запилили всё-таки, значит сработало
+2
0
+2
Ответ Новый тренер ФК Спартак
алип на каком месте?
на Садоводе
+3
-1
+2
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Точно ван дейк лучший ? А то после the best думал и тут Месси будет лучшим )
Он же опорник…
+2
0
+2
Молодец Роша.Но вчера какой то армеец тут писал,что Роша вошел в 10 лучших защитников,но забыл уточнить по каким критериям)))
+2
-1
+1
Тиаго Силва, не? Чувак в апл головой забил дофига
+2
-1
+1
Странно, что Бремера нет.
+1
0
+1
Роша в ЦСКА явно не задержится
+1
0
+1
Ответ Proper Chels
Комментарий удален пользователем
Если бы Рамос был лучшим, он был бы не на седьмой строчке по статистике.
И как он может быть сильнее Ван Дейка в воздухе, ты вообще о чем
+3
-2
+1
Ответ JENNINGS
Комментарий скрыт
Так эта статистика за текущий сезон, так что вполне может быть. Тем более Серхио начал играть за Севилью только с середины сентября, потом была травма.
+3
-2
+1
Точно ван дейк лучший ? А то после the best думал и тут Месси будет лучшим )
+8
-7
+1
Ответ Александр Быков
Он же опорник…
Да ладно?.. я думал вратарь )
0
0
0
Ответ Владислав Харламов
Рамос за 92:48 заслужил топ-1 в рейтинге
Ага. А у Павара, по этой логике, лучший дальний удар в мире за тот гол на ЧМ, да?
+2
-2
0
Ответ Я люблю картошку
бредовые рейтинги, как всегда. интересно, кто лучший по игре в воздухе в своей штрафной в дни, когда луна входит в созвездие водолея?
Водолеи очень эгоистичные и вредные. Получается Пепе
+4
-4
0
Ответ Kulagin_m
Рейтинг царский, конечно. Но никто не учитывает с кем борется Ван Дейк, а с кем условный Тревизан. Чисто по стате берут. Я почти 2м ростом. На коробке во дворе у меня никто не забирает воздух - где я в этом рейтинге ?))))
твоя коробка это твоя коробка, а кто то в АПЛ
0
0
0
Ответ Kulagin_m
Рейтинг царский, конечно. Но никто не учитывает с кем борется Ван Дейк, а с кем условный Тревизан. Чисто по стате берут. Я почти 2м ростом. На коробке во дворе у меня никто не забирает воздух - где я в этом рейтинге ?))))
Жалко что ты с таким ростом не понял что при игре на втором этаже важнее всего выбор позиции.. Если человек с 1.70 правильно выберет позицию , то ты выиграть верховое единоборство сможешь только с нарушением правил
+5
-5
0
Ответ JENNINGS
Комментарий скрыт
слишком высоко его поставили
+2
-2
0
Не ожидал тут видель Загаду. Про его существование вообще забыл, и вообще казалось, что после Дортмунда он пропал. Кажется, долгое время был свободным агентом. Даже не думал, что он в Штутгарте перезапустит карьеру, а он стал основным защитником в одной из самых интересных клубов этого года.
Дортмунду вообще следовало его продать на пике стоимости (35млн).
0
0
0
Роша кончено топ! Дай бог поиграет еще следующий сезон.
0
0
0
Если убрать из заголовка слова "по игре в воздухе", будет даже точнее
+1
-1
0
Комментарий удален пользователем
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