Ван Дейк – лучший центральный защитник по игре в воздухе, Ким – 2-й, Рамос – 7-й, Роша из ЦСКА – 10-й

Вирджил ван Дейк – лучший центральный защитник мира по игре в воздухе в этом сезоне.

Игрок « » возглавляет рейтинг от CIES Football Observatory, в котором учитываются количество и процент выигранных верховых дуэлей, а также игровое время.

Топ-10 рейтинга выглядит так:

1. Вирджил ван («Ливерпуль»)

2. Чжэ (« »)

3. (« »)

4. (« »)

5. Дан-Аксель Загаду (« »)

6. Бруно Дуарте («Панэтоликос» Греция)

7. («Севилья»)

8. Хоаким Энрике («Сантос»)

9. Энрике Тревизан («Токио»)

10. Виллиан Роша (ЦСКА)