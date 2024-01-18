Ван Дейк – лучший центральный защитник по игре в воздухе, Ким – 2-й, Рамос – 7-й, Роша из ЦСКА – 10-й
Вирджил ван Дейк – лучший центральный защитник мира по игре в воздухе в этом сезоне.
Игрок «Ливерпуля» возглавляет рейтинг от CIES Football Observatory, в котором учитываются количество и процент выигранных верховых дуэлей, а также игровое время.
Топ-10 рейтинга выглядит так:
1. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)
3. Данилу Перейра («ПСЖ»)
4. Джамаал Ласселс («Ньюкасл»)
5. Дан-Аксель Загаду («Штутгарт»)
6. Бруно Дуарте («Панэтоликос» Греция)
7. Серхио Рамос («Севилья»)
8. Хоаким Энрике («Сантос»)
9. Энрике Тревизан («Токио»)
10. Виллиан Роша (ЦСКА)
2. Ким Мин Чжэ («Бавария»)
3. Данилу Перейра («ПСЖ»)
4. Джамаал Ласселс («Ньюкасл»)
5. Дан-Аксель Загаду («Штутгарт»)
6. Бруно Дуарте («Панэтоликос» Греция)
7. Серхио Рамос («Севилья»)
8. Хоаким Энрике («Сантос»)
9. Энрике Тревизан («Токио»)
10. Виллиан Роша (ЦСКА)
11. Кулагин
Не благодари
Avr match level в вашем дворе -99%, так что без обид)
1. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)
2. Ким Мин Чжэ («Бавария»)
3. Данилу Перейра («ПСЖ»)
И как он может быть сильнее Ван Дейка в воздухе, ты вообще о чем
Дортмунду вообще следовало его продать на пике стоимости (35млн).