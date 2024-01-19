«Бавария» может купить Триппьера в январе. «Ньюкасл» готов продать защитника из-за финансовых проблем
«Бавария» может подписать защитника «Ньюкасла» Кирана Триппьера.
По информации журналиста Нейтана Гиссинга, сотрудничающего с инсайдером Джанлукой Ди Марцио, мюнхенцы всерьез рассматривают трансфер 33-летнего игрока в этом месяце. Его трансфер считают более осуществимым, чем покупку Норди Мукиеле из «ПСЖ».
«Ньюкасл» готов продать англичанина, так как хочет получить дополнительный доход на фоне многомиллионных убытков.
В 19 матчах нынешнего сезона АПЛ Триппьер отдал 7 голевых передач. Его статистику можно изучить здесь.