«Бавария» может купить Триппьера в январе. «Ньюкасл» готов продать защитника из-за финансовых проблем

Теги Бавария Ньюкасл премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Киран Триппьер Норди Мукиеле Футбол

«Бавария» может подписать защитника «Ньюкасла» Кирана Триппьера.

По информации журналиста Нейтана Гиссинга, сотрудничающего с инсайдером Джанлукой Ди Марцио, мюнхенцы всерьез рассматривают трансфер 33-летнего игрока в этом месяце. Его трансфер считают более осуществимым, чем покупку Норди Мукиеле из «ПСЖ».

«Ньюкасл» готов продать англичанина, так как хочет получить дополнительный доход на фоне многомиллионных убытков.

В 19 матчах нынешнего сезона АПЛ Триппьер отдал 7 голевых передач. Его статистику можно изучить здесь.

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24 комментария
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Сити тратит по+100 на защиту ,с эвертона снимают очки,касл должен продавать лидеров.все что нужно знать про ффп
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Кирана за много не продадут, возраст, а с точки зрения игры, это будет пожалуй ключевая потеря для Ньюкасла. Не стоит этот трансфер своих ковришек для сорок.
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Ответ felixdyadya
Сити тратит по+100 на защиту ,с эвертона снимают очки,касл должен продавать лидеров.все что нужно знать про ффп
Всё что нужно знать про комментаторов: копировать, вставить.
+15
-10
+5
Заголовок неправильно составлен, и искажает суть. У Ньюкасла нет финансовых проблем, у Ньюкасла юридические проблемы - риск не пролезть в ФФП из за отрицательной разницы баланса. А денег самих по себе у них сколько угодно
+4
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У Ньюкасла нет финансовых проблем, у них одна проблема - тратить не могут из-за ФФП. Саудовский принц конечно богат, а вот доход у Ньюкасла пока середняковый. И спонсоров теперь не нарисуешь, как по старинке. Проблемы богатых в АПЛ.
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Ответ Proper Chels
Подозреваю ты понятия не имеешь, что такое ффп и как обстоят дела у Ньюкасла и Сити с финансами. У Сити сейчас идеальная ситуация с рекордными доходами в истории АПЛ.
«Я готов отчитаться за каждый доллар, но не спрашивайте меня, как я заработал первый миллион». © Генри Форд
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То фин проблемы,то запросы по Киммиху)
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Ответ Etcetera
У Ньюкасла нет финансовых проблем, у них одна проблема - тратить не могут из-за ФФП. Саудовский принц конечно богат, а вот доход у Ньюкасла пока середняковый. И спонсоров теперь не нарисуешь, как по старинке. Проблемы богатых в АПЛ.
Можно у сити спросить как рисовать спонсоров, авось подскажут, опыт то огромный
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Ответ ivannumber1
Кирана за много не продадут, возраст, а с точки зрения игры, это будет пожалуй ключевая потеря для Ньюкасла. Не стоит этот трансфер своих ковришек для сорок.
+, за дешево продавать смысла нет, а в Баварии надеюсь адекватный менеджмент и не будет за 33-летнего вываливать много
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Ответ Vdtyhcsdthhvvkkfs
У арабов финансовые проблемы, когда такое было в последний раз да и вообще было такое?
С чего ты решил, что у них проблемы?
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Заголовок надо было другой: у Саудовской Аравии проблемы с деньгами
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Учитывая, как играет сейчас Триппьер, странно видеть интерес Баварии. Надо продавать
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потом на очереди Сон, Уокер, Лукас и будет что-то типа Тоттенхэма в Бундеслиге)
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Кейн кореша подтягивает
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На 1 - 2 сезона ещё хватит его
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Бавария потихоньку собирает Тоттенхэм))
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Не понимаю как это работает?) Жесть какая-то.
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Триппьер очень хорош в последних сезонах, это игрок в основу. У Ньюкасла есть Ливраменто, поэтому трансфер не самый плохой в долгосрочной перспективе, хотя Триппьер - лидер команды.
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вот и Ньюкасл возвращается восвояси
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