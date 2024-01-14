Лещук о критике США: «Переехавшие русские угрожали: «Разберемся с тобой». В России минусов тоже достаточно, но не надо говорить, что где-то лучше, чем у нас»

Игорь Лещук объяснил, почему критикует США, несмотря на регулярные поездки туда.

Летом 2023-го после 5-й поездки в США сказал: «В Москве даже шаурма вкуснее. Там много фастфуда, тяжело найти хороший ресторан. У них не все идеально, но возвращаюсь из-за атмосферы». И добавил: «Много бездомных на улицах. Все люди ходят с айфонами, но у многих нет стиральных машин, потому что для них они дорогие».

Кроме того, вратарь «Динамо» заявил: «Сказал сотруднику аэропорта: «Скоро мы к вам по российским паспортам летать будем».

– Болельщики не поняли, почему ты снова полетел в отпуск в США, ведь после предыдущей поездки в Штаты с твоей стороны были негативные комментарии. Можешь объяснить?

– Люди не поняли мои слова из того интервью. Да, в США есть определенные минусы, связанные с сервисом. В Москве с этим намного лучше. У многих есть представление, что где-то там лучше, чем в России. Но в США не все так идеально, как кажется.

Мне писало много русских, которые переехали жить в США. Они угрожали: «Что ты там говоришь про Америку? Когда в следующий раз приедешь, мы с тобой разберемся». Также я общался с теми, кто переехал в США совсем недавно, и у них мнение совпало с моим. Как я понял, у тех, кто переезжает жить в Америку, принято либо никак о ней не говорить, либо высказываться только положительно.

Я же говорил о минусах страны, как есть. Уверен, их даже еще больше, хотя в России тоже минусов достаточно. Поэтому не нужно говорить, что где-то лучше, чем у нас. Я нигде не видел сервиса круче, чем в Москве. При этом мне все равно нравится проводить время в США, поэтому и возвращаюсь, – сказал вратарь « ».

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