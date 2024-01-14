Лещук о критике США: «Переехавшие русские угрожали: «Разберемся с тобой». В России минусов тоже достаточно, но не надо говорить, что где-то лучше, чем у нас»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Игорь Лещук Футбол

Игорь Лещук объяснил, почему критикует США, несмотря на регулярные поездки туда.

Летом 2023-го Лещук после 5-й поездки в США сказал: «В Москве даже шаурма вкуснее. Там много фастфуда, тяжело найти хороший ресторан. У них не все идеально, но возвращаюсь из-за атмосферы». И добавил: «Много бездомных на улицах. Все люди ходят с айфонами, но у многих нет стиральных машин, потому что для них они дорогие».

Кроме того, вратарь «Динамо» заявил: «Сказал сотруднику аэропорта: «Скоро мы к вам по российским паспортам летать будем».

– Болельщики не поняли, почему ты снова полетел в отпуск в США, ведь после предыдущей поездки в Штаты с твоей стороны были негативные комментарии. Можешь объяснить?

– Люди не поняли мои слова из того интервью. Да, в США есть определенные минусы, связанные с сервисом. В Москве с этим намного лучше. У многих есть представление, что где-то там лучше, чем в России. Но в США не все так идеально, как кажется.

Мне писало много русских, которые переехали жить в США. Они угрожали: «Что ты там говоришь про Америку? Когда в следующий раз приедешь, мы с тобой разберемся». Также я общался с теми, кто переехал в США совсем недавно, и у них мнение совпало с моим. Как я понял, у тех, кто переезжает жить в Америку, принято либо никак о ней не говорить, либо высказываться только положительно.

Я же говорил о минусах страны, как есть. Уверен, их даже еще больше, хотя в России тоже минусов достаточно. Поэтому не нужно говорить, что где-то лучше, чем у нас. Я нигде не видел сервиса круче, чем в Москве. При этом мне все равно нравится проводить время в США, поэтому и возвращаюсь, – сказал вратарь «Динамо».

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81 комментарий
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Чувак постоянно сравнивает Москву с США, но скажите ему что город со страной не корректно сравнивать, сравнивай Россию и США, а в России кроме Москвы, есть и Воронеж, и Подольск, и Якутск, вот пусть сравнит сервисы, медецину, уровень жизни города условного Чикаго и Воронежа)) А то прицепился к Москве, естественно там классно, вся Россия на нее работает)
+136
-13
+123
Товарищи!!! Пожалуйста, хватит язвить над Лещуком. Если перечитать все его умозаключения во всех интервью, то можно проследить очень добрую историю о человеке, у которого количество проведенных за всю карьеру матчей в воротах основы и поездок в ненавистные ему США аж на один пункт больше, чем количество его хромосом. Это достойно уважения!!!
+108
-14
+94
Ответ Stop-D
Чувак постоянно сравнивает Москву с США, но скажите ему что город со страной не корректно сравнивать, сравнивай Россию и США, а в России кроме Москвы, есть и Воронеж, и Подольск, и Якутск, вот пусть сравнит сервисы, медецину, уровень жизни города условного Чикаго и Воронежа)) А то прицепился к Москве, естественно там классно, вся Россия на нее работает)
ну это ты зря!... если он начнет сравнивать страну на страну - вся его патетика нафиг улетит... у нас еще любят сравнивать всю космическую программу США за последние 100 лет с полетом Гагарина и с запуском спутника в 1956... не, ну, не с Рогозиным же сравнивать....
+54
-4
+50
Все люди ходят с айфонами, но у многих нет стиральных машин, потому что для них они дорогие».

эм, надо человеку объяснить, почему в США не у всех в апартаментах может быть установлена стиральная машина.... Игорь! не потому что они дорогие)))))
+37
-4
+33
в России конечно лучше, но я всё-таки в загнивающей Америке помучаюсь
+34
-5
+29
Сказочный персонаж, конечно
+31
-7
+24
я как гость в вашей стране можно скажу по своему: черт бэля
+27
-3
+24
«Скоро мы к вам по российским паспортам летать будем». Самое удивительно, что не смотря на все преграды и весь обнаруженный "негатив" все едут и едут. И вовсе не наоборот, никто особо не стремится в страну с "хорошим сервисом" и вкусной шаурмой.
+26
-6
+20
// в России тоже минусов достаточно //
Но когда Лещук улетает в США, то их количество уменьшается на один.
+21
-3
+18
Ответ FilinMD
А кто именно едет? Массово туда едут разве что из Центральной и Южной Америки (как гости из средней Азии в Россию, потому что для них это шаг вверх)
С октября 2021 по март 2023 50 тысяч россиян въехало в США. Примерно 60% получили убежище. Это с учетом очень недешевой дороги через Мексику. А сколько хотели бы, но денег нет?) а сколько обеспеченных там рожают и ездят живут за счет детей граждан США?) почти все у кого есть деньги, кароче) Из штатов в Россию я не знаю сколько въехало и попросило убежище. Боксер один на днях и Монсон. Двое?
+10
-1
+9
он что, предвыборную кампанию начал, что ли?... или он так компенсирует свою неизвестность как футболиста?... человеку 27 лет, а если бы не эти вью - узнал бы я о нем?
+9
-1
+8
Ответ Stop-D
Чувак постоянно сравнивает Москву с США, но скажите ему что город со страной не корректно сравнивать, сравнивай Россию и США, а в России кроме Москвы, есть и Воронеж, и Подольск, и Якутск, вот пусть сравнит сервисы, медецину, уровень жизни города условного Чикаго и Воронежа)) А то прицепился к Москве, естественно там классно, вся Россия на нее работает)
"Медецину" )))0
+7
-1
+6
Это кто из тех, кто переехал в США, обещал с ним разобраться?)) Хабиб? Или дочка Родниной?))
+6
0
+6
Лучше бы он так футболом занимался
+3
0
+3
Ответ Evgeny Valyaev
Надо говорить, что где-то лучше, чем у нас. Это основа критического мышления. Если не искать минусы, то никогда не будет изменений и прогресса. Лещуку, у которого со школьным образованием проблемы, понятное дело, этого не понять.
Когда хочешь сказать что-то умное, но ты дурак:
>Надо говорить, что где-то лучше, чем у нас.
>Это основа критического мышления.
Почитайте для начала, что такое критическое мышление)
+3
0
+3
Ответ Stop-D
Чувак постоянно сравнивает Москву с США, но скажите ему что город со страной не корректно сравнивать, сравнивай Россию и США, а в России кроме Москвы, есть и Воронеж, и Подольск, и Якутск, вот пусть сравнит сервисы, медецину, уровень жизни города условного Чикаго и Воронежа)) А то прицепился к Москве, естественно там классно, вся Россия на нее работает)
А что, у нас во многих городах весьма не плохо. НН, Екб, Питер, та же Пермь. Говорю про города, где был, и было весьма не плохо.
+3
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+3
Всем лизнул и нашим и вашим...
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+2
Ответ Pigmalion
Комментарий скрыт
Тут нет никакой проблемы именно для него. У него есть возможность мотаться по всей стране. Если уж он так рьяно взялся за сравнение, за плюсы и минусы, и хочет показать, хоть узкую, но осведомлённость, тогда надо город на город, страну на страну, но не отдельно взятую город - столицу на целую страну. Для него, влюбившего в США, это не проблема.
+4
-2
+2
А почему сравнивается Москва и США в целом ?
+2
0
+2
Живу в сша многое из этого правда.
В Москве лучше все , кроме погоды и пробок )
Для меня плюс в сша возможность делать бизнес и зарабатывать валюту , а так в Москве и правда все хорошо.
Все в сравнении познается !
+3
-1
+2
Ответ chatone gpt0ne
ну это ты зря!... если он начнет сравнивать страну на страну - вся его патетика нафиг улетит... у нас еще любят сравнивать всю космическую программу США за последние 100 лет с полетом Гагарина и с запуском спутника в 1956... не, ну, не с Рогозиным же сравнивать....
Спутник ПС-1 запустили 4 октября 1957 года. Учите историю России.
+1
0
+1
Ответ chatone gpt0ne
он что, предвыборную кампанию начал, что ли?... или он так компенсирует свою неизвестность как футболиста?... человеку 27 лет, а если бы не эти вью - узнал бы я о нем?
Реально не знал кто такой! Оказывается однако
+1
0
+1
Ответ Nottingham Forest
в России конечно лучше, но я всё-таки в загнивающей Америке помучаюсь
Он превознемогая любовь к Родине, помогает западу загнить!
+1
0
+1
Ответ Stop-D
Чувак постоянно сравнивает Москву с США, но скажите ему что город со страной не корректно сравнивать, сравнивай Россию и США, а в России кроме Москвы, есть и Воронеж, и Подольск, и Якутск, вот пусть сравнит сервисы, медецину, уровень жизни города условного Чикаго и Воронежа)) А то прицепился к Москве, естественно там классно, вся Россия на нее работает)
Сравнивает он Москву с Нью-Йорком, который тоже "не США".
И если в Москве не хуже чем в Нью-Йорке - это же здорово ! )
Нью-Йорк не каждый может посетить..
А Москву - любой россиянин. Выходит, посетить Москву - это как в США побывать или Европе - и виз не надо )
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Да, только переехавший русский может угрожать другому русскому за то, что он говорит плохо про Америку
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Ответ Air Raid Siren
Спутник ПС-1 запустили 4 октября 1957 года. Учите историю России.
как ты меня уделал, наверное гордишься? вот только дело в том, что эту дату "1956 год и спутник" назвал господин Михалков в своей передаче на ТВ и в своем ТГ канале - так что на счет "учить историю" это к нему... и еще - НЕ РОССИИ, неуч, а СССР... так что ИСТОРИЮ надо учить тебе, ЧУВАК...
+1
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Ответ lyubomir-tyosla@yandex.ru
А куча бездомных и наркоманов в какой нибудь Филе или Детройте, просто потому что люди ценят свободу?)
А в Москве нет бездомных и наркоманов?
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0
+1
Это почти повторяет слова Фонвизина- "В человеческом невежестве принято считать неважным и ненужным,то чего не знаешь"
+3
-2
+1
Ты можешь немножко помолчать ?
+3
-2
+1
Что бы он не объяснял, все равно будут со злыми лицами писать про загнивающую Америку, патриотизм и прочий бред, не имеющий отношения вообще к сути
+7
-6
+1
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