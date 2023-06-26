Лещук об отдыхе в США 5-й раз: «В Москве даже шаурма вкуснее. Там много фастфуда, тяжело найти хороший ресторан. У них не все идеально, но возвращаюсь из-за атмосферы»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Игорь Лещук Здоровье Питание Футбол

Игорь Лещук объяснил, почему отдыхает в США, хотя публично высказывается об их недостатках.

Ранее Лещук, говоря о США, заявил: «Сказал сотруднику аэропорта: «Скоро мы к вам по российским паспортам летать будем».

– Вы в пятый раз отдыхаете в США. Что вас побуждает туда возвращаться?

– В первые разы мне нравилась атмосфера, меньше внимания обращал на минусы и недостатки этой страны. Сейчас все больше обращаю внимание, что у них не все идеально.

А возвращаюсь из-за атмосферы: там есть позитивные моменты. Тот же Нью-Йорк – вроде бы суета, но атмосфера нравится.

А вот нормально покушать в Америке – большая проблема. Сложно найти хорошие места, и чтобы еще поесть правильно можно было, потому что у них много заведений фастфуда, и хот-доги с булками на каждом углу продают. При этом найти хороший ресторан тяжело.

– В Москве ситуация с ресторанами получше, чем в США?

– В Москве даже шаурма вкуснее!

– После вашего высказывания про бахилы было много комментариев: «Все такие патриоты, критикуете Америку, но все равно возвращаетесь туда».

– Путешествия для этого и существуют: чтобы приехать, посмотреть, взять что-то хорошее, подчеркнуть, что у них лучше по сравнению с нашим. Ты едешь, чтобы привезти сюда положительное, получить эмоции.

Я просто съездил на отдых в Америку и вернулся в Россию. Какая разница, куда? Кто-то летает в Турцию или куда-то еще.

– Намерены еще раз посетить Америку?

– Наверное, да. Хочу детей взять с собой, сводить в парк аттракционов, – заявил вратарь «Динамо».

Материалы по теме

60 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Valentin Grabenovsky
так зачем ты туда 5-ый ездишь?)) страдать?)
+83
-6
+77
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эмиль Шайдуллин
В Нью-Йорке 77 мишленовских ресторанов, но Лещуку тяжело там вкусно поесть!
+73
-4
+69
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igls54
Лещуку пора углубиться во внутренний туризм: сгонять в Братск за шавермой и в Ульяновск за сидром
+72
-6
+66
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пепси пеналдувич
5 раз там) для АТМОСФЕРЫЫ) Пиз***бол.
+38
-3
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pufkt38
Ответ Эмиль Шайдуллин
В Нью-Йорке 77 мишленовских ресторанов, но Лещуку тяжело там вкусно поесть!
Его не пускают туда
+31
0
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vićtor Diaź
Натуральный идиот
+32
-3
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dizzod
Это как целый день носить тесные ботинки, такое наслаждение снять их вечером. Вот и Лещук едет в Америку что бы ощутить радость от приземления в Шереметьево.
+25
-1
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artem Sarapulov
Ответ akschweyan
Ну если прочитать новость полностью, а не только заголовок, можно заметить, что этот вопрос ему задали, и он на него ответил. Никогда не пойму взрослых адекватных людей, у которых мир делится на чёрное и белое, без всяких полутонов, и любая позиция должна быть радикальной.
Те, кто прочитал "новость" полностью не нашли адекватных ответов. Ещё один Кучера из интервью Дудю.
+26
-4
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Proline
Около 200 в стран в мире, а он пятый раз летает туда, где ему всё не нравится, кроме атмосферы. Походу мазохист.
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Костя Паркер
Клоун похлеще Дзюбы нашелся
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Газонокосильщик Хави
Так о хорошем ты не рассказывал) подчёркиватель ты местный
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LaffyTaffy
Для богатого человека непривычно в Америке, потому что он там как все. Стоит в очереди, могут не пустить в ресторан если он переполнен. Это не как в Москве, показал бумажник, корочку футболиста - и перед тобой все на коленях)) а если серьезные вопросы - то позвонил в общество Динамо и любые вопросики обкашляют)))
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
roni11
Поеду ещё испорчу воздух в гнилой Америке, расскажу вам потом как там плохо
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Даня Горбачев
Ответ Dizzod
Это как целый день носить тесные ботинки, такое наслаждение снять их вечером. Вот и Лещук едет в Америку что бы ощутить радость от приземления в Шереметьево.
Ощутить атмосферу "загнивающего запада"!!!!
Чтобы чувствовать себя еще лучше в процветающей России))))
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Прекрасная РФПЛ будущего
Кто его вообще туда пустил? Людей, которым действительно для безопасности нужно уехать из РФ, в Европе и США принимают очень плохо, а сотруднику государственной динамы дают визу в 5-й раз
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег910
Лещук уничтожает продовольствие врага в его логове. Настоящий патриот ловко проводит спецоперацию по ослаблению Нато.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eric_Cartman
А забавно, у персонажа 20 игр за 3 года, включая молодёжку, но в 5ый раз в штатах отдыхает 🤭
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ tankist231
Судя по комментариям, наши люди единственные в мире кто любит восхвалять другие страны и хаять свою, люди с комплексом неполноценности)
Причем здесь самоненависть, когда все смеются над этим персонажем.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sled
Ответ tankist231
Отдыхаю на озере яровое, в Алтае, всё классно и даром всякие Америки не нужны))
А тебе откуда знать, что тебе даром не нужны? Если тебе пока ещё никто даром не предлагал?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sled
Ответ Эмиль Шайдуллин
В Нью-Йорке 77 мишленовских ресторанов, но Лещуку тяжело там вкусно поесть!
Денег нет, если он в Москве шаурмой питается(((
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Ответ igls54
Лещуку пора углубиться во внутренний туризм: сгонять в Братск за шавермой и в Ульяновск за сидром
Откуда у него американская виза ?
Или Грин Кард уже ?
А может быть и паспорт какой-нибудь недружественной страны у этого патриота русской шаурмы ?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Ответ Valentin Grabenovsky
так зачем ты туда 5-ый ездишь?)) страдать?)
Гораздо интереснее для чего здесь во второй раз это публикуют ! )))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ML26
Ответ NikoVinkovic
Он же не про элитные заведения говорит, а про качество среднего общепита. А в этом плане, извини, я как проживший 5,5 лет в США соглашусь, что любая страна Восточной Европы США уделывает.
Ну это абсолютный бред, уж извини. Не знаю где ты жил, но видимо не в большом городе. В НЮ, Калифорнии и Флориде можно найти любой общепит по твоему вкусу. Начиная от пельменей с борщом и заканчивая настоящим узбекским пловом, которые узбеки и делают
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сахарный ватник
IQ минус 120
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Футбол, хоккей итд
Дать Лещуку - леща, для атмосферы....
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий