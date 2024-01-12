Радимов – Лещуку: «Если высказываешься публично, будь готов и к публичным ответам. Себе не льсти, на ком хайпиться, на тебе, что-ли?»

Теги Владислав Радимов премьер-лига Россия Динамо Москва Игорь Лещук Winline Медиалига Чисто Питер Медиафутбол

Владислав Радимов ответил Игорю Лещуку на его комментарий.

Ранее Радимов, бывший игрок «Зенита», тренирующий «Чисто Питер», ответил на претензии Игоря Лещука к медиафутболу.

«После вчерашнего поста ко мне в комментарии пришел сам Игорь Лещук и сказал, что я пытаюсь хайповать на его имени, и что в моем шкафу хватает скелетов, связанных и с семьей, и критикой тренеров.

Ну, во-первых, все мои семейные вещи уже давно на виду, и я сам ничего не скрываю. В твоих семейных делать копаться не собираюсь, но ведь это же факт, что в заголовки новостей ты зачастил с семейными скандалами, это же у всех на виду и отрицать это было бы странно.

Так же странно, как после такого говорить про какую-то (а зачастую совершенно притянутую) скандальность Медиалиги. Мысль простая: медиафутбол – такой же срез нашей жизни и общества. Все, что происходит в нашей жизни и в нашем футболе, происходит и в медиафутболе. Разница только в том, что тут все прозрачно, открыто и перед камерами.

Далее, одно дело – критика тренера, и я сам этим, будучи игроком, занимался, но совершенно другая история – подхалимаж в сторону нового тренера, который «за неделю поставил игру», ну уж футбол-то не надо обманывать и болельщиков.

Ну и уж про хайп, прости, но я этого хайпа испытал на себе тонны, еще когда такого слова не существовало!

Ну и себе уж не льсти, на ком хайпиться, на тебе, что-ли? Ради любопытства заглянул в статистику и увидел, что за «Динамо» провел за один сезон 25 матчей. Лещук за всю карьеру в этом клубе провел 28 в РПЛ. Официально заявляю, что открыт к пари, готов поспорить, что к 30 годам у Лещука даже 50 игр не наберется за «Динамо» в РПЛ!

Если же подытоживать, хочу сказать одно: Игорь, ты если высказываешься публично, должен быть готов и к публичным ответам. Все просто», – написал главный тренер медиафутбольного клуба «Чисто Питер».

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14 комментариев
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Никогда не видел такого, что бы второй вратарь не самой сильной команды лиги был таким разговорчивым. У Лещука и 10 матчей за сезон ни разу не набирось. Обычно и основной вратарь не сильно публичный, но здесь вообще смех. Просто сидит в Динамо на зп и болтает обо всем подряд, а его ещё кто-то слушает. Ничего не выиграл, даже не играет, а его мнение почему-то везде публикуют и комментов набирает под 100+😂
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Полное уничтожение
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Влад размазал его.
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Радимов мужик, чётко ответил )
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Никогда не видел такого, что бы второй вратарь не самой сильной команды лиги был таким разговорчивым. У Лещука и 10 матчей за сезон ни разу не набирось. Обычно и основной вратарь не сильно публичный, но здесь вообще смех. Просто сидит в Динамо на зп и болтает обо всем подряд, а его ещё кто-то слушает. Ничего не выиграл, даже не играет, а его мнение почему-то везде публикуют и комментов набирает под 100+😂
У него в 28 лет около 30 матчей в рпл)
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Комментарий удален пользователем
Слушайте, а потенциально Лещук же может повторить путь Чепчугова…🙈
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Ответ Кристоф Вальц
Радим красава. норм пацан.
Вот именно пацан, хотя по возрасту мужчина уже не молодой.
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