Радимов – Лещуку: «Про скандальность Медиалиги рассуждает тот, кто весной был в новостях из-за скандалов в семье?»

Владислав Радимов ответил на претензии Игоря Лещука к медиафутболу .

Вратарь «Динамо» ранее заявил, что «медиафутбол умирает», а следить за ним неинтересно, потому что в нем «больше скандалов».

«Игорь Лещук, который к 28 годам провел 28 же матчей в РПЛ, внезапно решил рассказать про медиафутбол. Якобы много хайпа и скандалов там.

И это рассказывает человек, который торгует футболками с надписью «Вообще похер»?

Это рассказывает человек, который совершенно подлейшим образом плевал в спину ушедшему тренеру и подлизывался к новому, который за неделю «поставил игру» команды?

Это рассказывает тот, кто после матча с медиакомандой « » ради хайпа кидал торт в лицо Егору Криду?

Но самое смешное, что про скандальность рассуждает тот, кто весной попадал в ленты новостей исключительно из-за скандалов в семье?

Честно, если собрать новости про Игоря Лещука за последний год-два, то можно составить полноценный анамнез для психиатра!» – написал бывший капитан «Зенита», главный тренер «Чисто Питер».