Радимов – Лещуку: «Про скандальность Медиалиги рассуждает тот, кто весной был в новостях из-за скандалов в семье?»

Теги Владислав Радимов премьер-лига Россия Динамо Москва Игорь Лещук Амкал Егор Крид Winline Медиалига Чисто Питер Медиафутбол

Владислав Радимов ответил на претензии Игоря Лещука к медиафутболу .

Вратарь «Динамо» ранее заявил, что «медиафутбол умирает», а следить за ним неинтересно, потому что в нем «больше скандалов».

«Игорь Лещук, который к 28 годам провел 28 же матчей в РПЛ, внезапно решил рассказать про медиафутбол. Якобы много хайпа и скандалов там.

И это рассказывает человек, который торгует футболками с надписью «Вообще похер»? 

Это рассказывает человек, который совершенно подлейшим образом плевал в спину ушедшему тренеру и подлизывался к новому, который за неделю «поставил игру» команды?

Это рассказывает тот, кто после матча с медиакомандой «Амкал» ради хайпа кидал торт в лицо Егору Криду?

Но самое смешное, что про скандальность Медиалиги рассуждает тот, кто весной попадал в ленты новостей исключительно из-за скандалов в семье?

Честно, если собрать новости про Игоря Лещука за последний год-два, то можно составить полноценный анамнез для психиатра!» – написал бывший капитан «Зенита», главный тренер «Чисто Питер».

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14 комментариев
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Зря Буланов полез в личную жизнь конечно …
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Буланову то о скандальности?
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Хорошо так Владик набросил 💩 на вентилятор
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Ну тут рыбак рыбака видит издалека, будем честны)))
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Сказал мистер Скандал…
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Радимов все глубже вляпывается в медиафутбол
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Базанул, так базанул.
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Лещук профессиональный спортсмен, надо разделять личное и карьеру в которой он в 200 раз успешнее всех медиаклоунов вместе взятых где от спорта 0 целых 0 десятых
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Переходить с футбола на личности вообще-то непорядочно.
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В первый раз я запел про любовь,
В первый раз отрекаюсь скандалить.
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Ответ Люблю Марго Робби
Хорошо так Владик набросил 💩 на вентилятор
🤣🤣🤣
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