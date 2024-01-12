Игорь Лещук: «Надо развивать российский туризм – сейчас самое время. Есть идея открыть загородный отель, но нет денег на реализацию»

Игорь Лещук заявил о желании открыть свой отель в Подмосковье.

– Чем будешь заниматься после завершения карьеры?

– Надеюсь, будет свой бизнес. Сейчас есть желание открыть загородный отель.

– Сеть отелей?

– Хотя бы один хороший, аналогов которому нет. Идея есть, но нет денег на реализацию. Очень много денег надо.

– В чем заключается уникальность твоей идеи?

– Когда открою, узнаешь. Хочу открыть его в Подмосковье, надо развивать российский туризм – сейчас самое время.

– Российский туризм хромает?

– Есть в чем прибавлять. Очень большой рост есть.

– Депутат Госдумы Светлана Журова говорила, что не понимает, почему футболисты не отдыхают в России во время зимнего перерыва.

– У меня в этом году цель – попасть в Антарктиду. Это не Россия, конечно. Но есть желание побыть в холодных, голодных местах. Зимой все хотят в тепло просто. У нас в России есть крутые отели, но они всегда заняты, – сказал вратарь «Динамо».

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