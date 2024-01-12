Игорь Лещук: «Надо развивать российский туризм – сейчас самое время. Есть идея открыть загородный отель, но нет денег на реализацию»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Светлана Журова Игорь Лещук Футбол

Игорь Лещук заявил о желании открыть свой отель в Подмосковье.

– Чем будешь заниматься после завершения карьеры?

– Надеюсь, будет свой бизнес. Сейчас есть желание открыть загородный отель.

– Сеть отелей?

– Хотя бы один хороший, аналогов которому нет. Идея есть, но нет денег на реализацию. Очень много денег надо.

– В чем заключается уникальность твоей идеи?

– Когда открою, узнаешь. Хочу открыть его в Подмосковье, надо развивать российский туризм – сейчас самое время.

– Российский туризм хромает?

– Есть в чем прибавлять. Очень большой рост есть.

– Депутат Госдумы Светлана Журова говорила, что не понимает, почему футболисты не отдыхают в России во время зимнего перерыва.

– У меня в этом году цель – попасть в Антарктиду. Это не Россия, конечно. Но есть желание побыть в холодных, голодных местах. Зимой все хотят в тепло просто. У нас в России есть крутые отели, но они всегда заняты, – сказал вратарь «Динамо».

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20 комментариев
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журналисты нашли новый источник мудрости и спортивного величия. ну или хотя бы стремления к этому.
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Вот и будут в отелях сидеть. Развитие туризма это не отмыв бабла в ОТЕЛЯХ, а развитие пеших зон в исторических районах города, современные шоссе, аэропорты (с этим у нас хорошо шло до 2022-го), общественный транспорт и прочее.
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Ответ Quiet Dad
журналисты нашли новый источник мудрости и спортивного величия. ну или хотя бы стремления к этому.
И я о том. Скоро одни лещуки мостовые заремы и роднины с остальной туповатой фигуркой останутся. Каррагер ещё))
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Имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания.

Так выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями!(с)
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Его спросили про Россию, он ответил про Антарктиду. Бьюсь об заклад, он думает, что она на севере.
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Скоро с ним свяжутся представители воронежской нефтепромышленности и объяснят, что достаточно и тех денег, что есть. Главное - вложиться)
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Ответ Shikamaru Alexeevich
сказал, человек летающий постоянно в США
В которых ему так не нравится. «Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус»
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Окей, а кто эти отели будет посещать? Откуда деньги у россиян на туризм? Видимо он Путина переслушал.
Нужно развивать регионы, много туристических мест на Кавказе, дальнем востоке, краснодарском побережье, ставропольском крае. Какое Подмосковье? Лещук бредит что-ли?
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У меня такая же идея была и такая же причина, чтобы отказаться от этой идеи )
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Лещук главный турист . Кто -нибудь прикройте ему рот. Пусть не позорит Динамо своими идиотскими вью.
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Ну как фигуристы запроси грант, чего уж там)
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Внутренний туризм чаще всего связан с автомобильным туризмом. Сейчас самое время развивать такой туризм при средней цене авто в 3 млн рублей и утильсборах в 300-800 т.р. для перепродавцов и пошлинах 500-1000 т.р. Тут скорее внешний туризм актуален - дикарем за автомобилем, раз местные заводы не чешутся (один выпускает старье, а второй, китайский, подстраивает цены под конкурентов без локального производства).
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к пингвинам в швабию на лето собрался
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сказал, человек летающий постоянно в США
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Кажется журналисты уже троллят Лещука постоянно беря у него интервью, а он не понимает и отвечает, ещё наверное думает то важная персона )
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Недостающие деньги он в Динамо может заработать на премиальных за "сухие" матчи. Шунин на воротах в поле пропустил, Лещук на скамейке - ни одного. Вот тебе и премия, вот тебе и сеть отелей.
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Какой будущий депутат от Единой России подрастает
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аналоГовнетный отель
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