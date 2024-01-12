Игорь Лещук: «Надо развивать российский туризм – сейчас самое время. Есть идея открыть загородный отель, но нет денег на реализацию»
Игорь Лещук заявил о желании открыть свой отель в Подмосковье.
– Чем будешь заниматься после завершения карьеры?
– Надеюсь, будет свой бизнес. Сейчас есть желание открыть загородный отель.
– Сеть отелей?
– Хотя бы один хороший, аналогов которому нет. Идея есть, но нет денег на реализацию. Очень много денег надо.
– В чем заключается уникальность твоей идеи?
– Когда открою, узнаешь. Хочу открыть его в Подмосковье, надо развивать российский туризм – сейчас самое время.
– Российский туризм хромает?
– Есть в чем прибавлять. Очень большой рост есть.
– Депутат Госдумы Светлана Журова говорила, что не понимает, почему футболисты не отдыхают в России во время зимнего перерыва.
– У меня в этом году цель – попасть в Антарктиду. Это не Россия, конечно. Но есть желание побыть в холодных, голодных местах. Зимой все хотят в тепло просто. У нас в России есть крутые отели, но они всегда заняты, – сказал вратарь «Динамо».
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
Так выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями!(с)
Нужно развивать регионы, много туристических мест на Кавказе, дальнем востоке, краснодарском побережье, ставропольском крае. Какое Подмосковье? Лещук бредит что-ли?