Вратарь ФК «Динамо» Лещук о КХЛ и НХЛ: «Смотреть хоккей у нас интереснее из-за болельщиков, поддерживающих команду. В НХЛ все-таки такого нет, там больше сама атмосфера нравится»

Вратарь футбольного «Динамо» Игорь Лещук сравнил атмосферу в КХЛ и НХЛ.

– На новогодних праздниках вы были в США. Как все прошло?

– Понравилось.

– Вы успели побывать на хоккее и увидеть в деле Овечкина.

– Да. Сначала сходил на игру «Кэпиталс» в Вашингтоне, а потом в Нью-Йорке. Списались с Овечкиным за несколько дней до матча. У меня уже были билеты, но он позвал меня после игры в раздевалку «Вашингтона». Показал, что и как там происходит, успели хорошо поговорить. Мы общались, когда он приезжал на наши матчи, поэтому знакомы.

Я уже не первый раз на НХЛ. В целом люблю хоккей, для меня было интересно побывать на других аренах.

После возвращения в Москву сходил на встречу «Динамо» и « ». Смотреть хоккей у нас было интереснее из-за болельщиков, которые поддерживают команду. В НХЛ все-таки такого нет. Там больше сама атмосфера матча нравится.

– Хоккейное «Динамо» сейчас тоже в топе. Общаетесь ли с кем-то из клуба?

– С Андреем Мироновым. После игры против «Спартака» он написал, что видел меня на трибуне, а я его поздравил с победой. В целом все.

На «Динамо» для футболиста достаточно часто хожу. Стараюсь посещать матчи, когда у меня есть свободное время. Ходим с другом, у нас даже есть свой ритуал: сначала сидим и болтаем в кафе, потом – на хоккей.

– Это здорово, когда люди из разных видов спорта пересекаются.

– Да. Причем я всегда хотел общаться с кем-то из хоккейного « ». Сейчас удается с Мироновым, раньше с немного общались, – сказал Лещук.

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