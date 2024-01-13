Вратарь ФК «Динамо» Лещук о КХЛ и НХЛ: «Смотреть хоккей у нас интереснее из-за болельщиков, поддерживающих команду. В НХЛ все-таки такого нет, там больше сама атмосфера нравится»
Вратарь футбольного «Динамо» Игорь Лещук сравнил атмосферу в КХЛ и НХЛ.
– На новогодних праздниках вы были в США. Как все прошло?
– Понравилось.
– Вы успели побывать на хоккее и увидеть в деле Овечкина.
– Да. Сначала сходил на игру «Кэпиталс» в Вашингтоне, а потом в Нью-Йорке. Списались с Овечкиным за несколько дней до матча. У меня уже были билеты, но он позвал меня после игры в раздевалку «Вашингтона». Показал, что и как там происходит, успели хорошо поговорить. Мы общались, когда он приезжал на наши матчи, поэтому знакомы.
Я уже не первый раз на НХЛ. В целом люблю хоккей, для меня было интересно побывать на других аренах.
После возвращения в Москву сходил на встречу «Динамо» и «Спартака». Смотреть хоккей у нас было интереснее из-за болельщиков, которые поддерживают команду. В НХЛ все-таки такого нет. Там больше сама атмосфера матча нравится.
– Хоккейное «Динамо» сейчас тоже в топе. Общаетесь ли с кем-то из клуба?
– С Андреем Мироновым. После игры против «Спартака» он написал, что видел меня на трибуне, а я его поздравил с победой. В целом все.
На «Динамо» для футболиста достаточно часто хожу. Стараюсь посещать матчи, когда у меня есть свободное время. Ходим с другом, у нас даже есть свой ритуал: сначала сидим и болтаем в кафе, потом – на хоккей.
– Это здорово, когда люди из разных видов спорта пересекаются.
– Да. Причем я всегда хотел общаться с кем-то из хоккейного «Динамо». Сейчас удается с Мироновым, раньше с Иваном Бочаровым немного общались, – сказал Лещук.
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Здесь болельщики, там атмосфера. А атмосферу кто создает?) не болельщики?)
Это не болельщики?
Чот похоже Лещук хотел патриотизмом козырнуть, а вышел оксюморон...
"В Америке нормально, но у нас как-то получше."
в НХЛ же, кроме голов или в момент драки активной поддержки не услышишь. Люди сидят молча и просто наслаждаются игрой, изредка вскрикивая что-то.
в обзорах НХЛ и КХЛ все видно
В схожих случаях второй вратарь Зенита или Ростова просто молчит.
Я бы еще отметил инфраструктуру (арены, парковки и тд). Но это и так понятно.
Лещук существует в мире только для того, чтобы раз в год говорить, как плохо в США