Вратарь ФК «Динамо» Лещук о КХЛ и НХЛ: «Смотреть хоккей у нас интереснее из-за болельщиков, поддерживающих команду. В НХЛ все-таки такого нет, там больше сама атмосфера нравится»

Теги Спартак болельщики премьер-лига Россия Александр Овечкин Динамо Москва НХЛ КХЛ Динамо Игорь Лещук Андрей Миронов Иван Бочаров Спорт-Экспресс Хоккей

Вратарь футбольного «Динамо» Игорь Лещук сравнил атмосферу в КХЛ и НХЛ.

– На новогодних праздниках вы были в США. Как все прошло?

– Понравилось.

– Вы успели побывать на хоккее и увидеть в деле Овечкина.

– Да. Сначала сходил на игру «Кэпиталс» в Вашингтоне, а потом в Нью-Йорке. Списались с Овечкиным за несколько дней до матча. У меня уже были билеты, но он позвал меня после игры в раздевалку «Вашингтона». Показал, что и как там происходит, успели хорошо поговорить. Мы общались, когда он приезжал на наши матчи, поэтому знакомы.

Я уже не первый раз на НХЛ. В целом люблю хоккей, для меня было интересно побывать на других аренах.

После возвращения в Москву сходил на встречу «Динамо» и «Спартака». Смотреть хоккей у нас было интереснее из-за болельщиков, которые поддерживают команду. В НХЛ все-таки такого нет. Там больше сама атмосфера матча нравится.

– Хоккейное «Динамо» сейчас тоже в топе. Общаетесь ли с кем-то из клуба?

– С Андреем Мироновым. После игры против «Спартака» он написал, что видел меня на трибуне, а я его поздравил с победой. В целом все.

На «Динамо» для футболиста достаточно часто хожу. Стараюсь посещать матчи, когда у меня есть свободное время. Ходим с другом, у нас даже есть свой ритуал: сначала сидим и болтаем в кафе, потом – на хоккей.

– Это здорово, когда люди из разных видов спорта пересекаются.

– Да. Причем я всегда хотел общаться с кем-то из хоккейного «Динамо». Сейчас удается с Мироновым, раньше с Иваном Бочаровым немного общались, – сказал Лещук.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

18 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Какой-то нераскрытый коммент. )
Здесь болельщики, там атмосфера. А атмосферу кто создает?) не болельщики?)
+51
-2
+49
А я слышал, что иногда целые сектора одеваются в цвета своего клуба... а то и вся арена почти... чел про Филадельфию рассказывал, когда всё оранжевое... и эмоции переполняют... и всё такое...
Это не болельщики?
Чот похоже Лещук хотел патриотизмом козырнуть, а вышел оксюморон...
+31
-2
+29
Ответ vzi
Какой-то нераскрытый коммент. ) Здесь болельщики, там атмосфера. А атмосферу кто создает?) не болельщики?)
Видимо, он шоу имеет в виду.
+9
0
+9
Дальше будет про хот-доги, налоги, одежду и т.п.?

"В Америке нормально, но у нас как-то получше."
+11
-3
+8
что за дичь я сейчас прочитал?! Конечно живьём матчи НХЛ я не видел, но ТВ-картинке КХЛ очень далеко до НХЛ
+9
-2
+7
Там -- хоккей, а здесь околохоккей 🤣
+6
-3
+3
Лещук: Нельзя просто так взять и сказать, что в Америке что-то лучше
+4
-1
+3
Ответ vzi
Какой-то нераскрытый коммент. ) Здесь болельщики, там атмосфера. А атмосферу кто создает?) не болельщики?)
Спорно. Я вот смотрю матчи НХЛ по телеку и смотрятся они атмосфернее даже, чем личное присутствие на матче финала КХЛ. Я вот был на одном из матчей в Москве на финале ЦСКА - Магнитка. Вообще никакого антуража. Что обычный матч, что финал кубка Гагарина. Ни о чем.
+3
0
+3
Ответ amur.
А я слышал, что иногда целые сектора одеваются в цвета своего клуба... а то и вся арена почти... чел про Филадельфию рассказывал, когда всё оранжевое... и эмоции переполняют... и всё такое... Это не болельщики? Чот похоже Лещук хотел патриотизмом козырнуть, а вышел оксюморон...
он говорит про активную поддержку трибун в КХЛ, да и в КХЛ также многие в цвета клуба одеваются.
в НХЛ же, кроме голов или в момент драки активной поддержки не услышишь. Люди сидят молча и просто наслаждаются игрой, изредка вскрикивая что-то.
в обзорах НХЛ и КХЛ все видно
+2
0
+2
Как понимаю, что второго вратаря Динамо спрашивают лишь потому, что он как Иванушка-дурачок в речи.
В схожих случаях второй вратарь Зенита или Ростова просто молчит.
+1
0
+1
он сам то понял что сказал...??
+1
0
+1
И ещё КХЛ уже просто обязана что-то сделать с серым льдом в телекартинке. У Морозова не осталось знакомых и друзей в НХЛ, чтобы спросить? Почему в матчах НХЛ лёд белый, а у нас серый!?
+1
0
+1
Игооооооорь
+1
0
+1
Ответ counsel
Видимо, он шоу имеет в виду.
Тогда надо говорить про организацию вокруг игры.
Я бы еще отметил инфраструктуру (арены, парковки и тд). Но это и так понятно.
+1
0
+1
Боже. Да что же ты такое несешь…
Лещук существует в мире только для того, чтобы раз в год говорить, как плохо в США
+2
-1
+1
Надо по Лещуку уже книгу выпускать, что-то типа - Шикарная жизнь второго вратаря Динамо, который к 28 годам провёл 30 матчей в футболе.
+1
0
+1
Какой-то он глуповатый)
+1
-1
0
То есть, он имеет в виду, что в РФ интереснее смотреть на болел, чем на собственно хоккейное шоу? Полностью с ним согласен)
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий