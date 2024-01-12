Лещук – Радимову: «Хотите на моей фамилии собрать хайп, хотя в вашем шкафу ситуации были похлеще»
Игорь Лещук написал комментарий под постом Владислава Радимова.
Ранее Радимов, бывший игрок «Зенита», тренирующий «Чисто Питер», ответил на претензии Игоря Лещука к медиафутболу.
«Владислав, а вы не устали столько внимания мне уделять?
Тренируйте ребят играть в футбол, у вас, вроде, неплохо получалось это как у игрока.
А то все что-то хотите на моей фамилии собрать хайп, хотя в вашем шкафу ситуации были похлеще моих. И семейные, и про критику тренера», – написал вратарь «Динамо».
- Вы хотели сказать на Лещенко?
- Нет, хайп на Лещуке!
99,99 % не подозревают о его существовании
Да, Радимов, несомненно. на его имени паразитирует. =)
Бывают скелеты в шкафу, но ситуации в шкафу увидел впервые