Лещук – Радимову: «Хотите на моей фамилии собрать хайп, хотя в вашем шкафу ситуации были похлеще»

Теги Зенит Владислав Радимов премьер-лига Россия Динамо Москва Игорь Лещук Winline Медиалига Чисто Питер Медиафутбол

Игорь Лещук написал комментарий под постом Владислава Радимова.

Ранее Радимов, бывший игрок «Зенита», тренирующий «Чисто Питер», ответил на претензии Игоря Лещука к медиафутболу.

«Владислав, а вы не устали столько внимания мне уделять?

Тренируйте ребят играть в футбол, у вас, вроде, неплохо получалось это как у игрока.

А то все что-то хотите на моей фамилии собрать хайп, хотя в вашем шкафу ситуации были похлеще моих. И семейные, и про критику тренера», – написал вратарь «Динамо».

Материалы по теме

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
да уж, на фамилии Лещука очень легко собрать хайп. почему этим не пользуются все голливудские или хотя бы российские таблоиды - вообще непонятно
+14
0
+14
кто такой лещук?
+12
-3
+9
Ответ damondiamond
кто такой лещук?
посредственный вратарь из Динамо, который сидит на банке за хорошую ЗП, и к своим немаленьким годам отыграл считанное число матчей, а на условный Факел в жизнь не согласится, потому что это провинция и зарплата ниже, даже если в основу
+8
0
+8
Ответ Ебздрогыч
Шел второй месяц межсезонья, новости были примерно такими
Стоит отметить, что Спортс выковырял сообщение Лещука в комментариях поста в телеге Радимова.
+3
-1
+2
- Хайп на Лещуке!
- Вы хотели сказать на Лещенко?
- Нет, хайп на Лещуке!
+1
0
+1
Лещук? А кто это?
+1
0
+1
Лещук просит леща от Радимова
0
0
0
Хайп на Лещуке ?
99,99 % не подозревают о его существовании
0
0
0
Погуглил, тот ли это Лещук - вратарь, ну хоть не ошибся.
Да, Радимов, несомненно. на его имени паразитирует. =)
0
0
0
Ответ schwein
Стоит отметить, что Спортс выковырял сообщение Лещука в комментариях поста в телеге Радимова.
Причем безграмотное…

Бывают скелеты в шкафу, но ситуации в шкафу увидел впервые
0
0
0
Ответ Johnie
Причем безграмотное… Бывают скелеты в шкафу, но ситуации в шкафу увидел впервые
Ну он футболист, его можно простить за это.
0
0
0
Ответ Рычаг Барсика
А вы согласитесь на работу за меньшую зп? Почему он должен отказываться? В угоду каким-то левым болельщикам, чье мнение как ветер меняется в зависимости от результатов.
Что насчет игровой практики?
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий