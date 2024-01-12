Лещук – Радимову: «Хотите на моей фамилии собрать хайп, хотя в вашем шкафу ситуации были похлеще»

Игорь Лещук написал комментарий под постом Владислава Радимова.

Ранее Радимов, бывший игрок «Зенита», тренирующий «Чисто Питер», ответил на претензии к медиафутболу.

« , а вы не устали столько внимания мне уделять?

Тренируйте ребят играть в футбол, у вас, вроде, неплохо получалось это как у игрока.

А то все что-то хотите на моей фамилии собрать хайп, хотя в вашем шкафу ситуации были похлеще моих. И семейные, и про критику тренера», – написал вратарь « ».