Лещук о США: «Много бездомных на улицах. Все люди ходят с айфонами, но у многих нет стиральных машин, потому что для них они дорогие»
Игорь Лещук нелестно описал уровень сервиса в США и высказался о бездомных на улицах.
– Есть ли история о США, которая показательно говорит об их стране?
– Много всего. У них много странных людей и бездомных на улицах. Что в предыдущих моих поездках, что в этой замечал.
– Что касается сервиса – вопрос не только в бахилах. Официантам вообще все равно на тебя! Для них считается нормой оставить чаевые за обслуживание, которого нет!
В России, если я не ошибаюсь, в чеках 8-10 процентов чаевых, а в Америке – 20-22 процента. Понятно, что по желанию, но ты должен отдать 20 процентов от чека за обслуживание, которое в России в любой забегаловке будет лучше!
– Где уровень жизни выше – в Америке или в России?
– Тяжело сравнивать уровень жизни, ведь я там был как турист. Мне трудно судить, потому что я не жил там. У них все люди ходят с айфонами – наверное, это не показатель. Приехав в отпуск, ты уделяешь больше внимания поверхностным моментам, чем бытовым.
У них все по-другому. Когда мне надо было постирать вещи, нужно было сдавать одежду в отеле либо идти в прачечную, где дешевле. Там все как в фильмах показывают: приходишь в комнату, она вся в стиральных машинах. Люди чемоданами вещи стирают.
У многих людей в Америке нет стиральных машин, потому что для них они дорогие. Для меня это странно, когда нет стиральной машины, потому что она, мне кажется, должна быть у всех. А в Америке по-другому.
– Россия вам нравится больше Америки?
– Мне нравится путешествовать, смотреть, как люди живут в других странах.
Конечно, в России все знакомо, здесь наша родина. Ты привык ко всему и знаешь, что да как. Безусловно, возвращаться из поездок обратно в Россию всегда хочется, меня сюда тянет, – сказал вратарь «Динамо».
Лещук об отдыхе в США 5-й раз: «В Москве даже шаурма вкуснее. Там много фастфуда, тяжело найти хороший ресторан. У них не все идеально, но возвращаюсь из-за атмосферы»
Лещук о США: «Сказал сотруднику аэропорта: «Скоро мы к вам по российским паспортам летать будем»
Вот и вся разница
И зайди в любой универ или в бюджетную организацию России: большинство ходят с последними айфонами, купленными в кредит или играют в 5 плойку на съемной квартире
Это я так понимаю был риторический вопрос, а Лещук всерьез стал рассуждать на эту тему)))))