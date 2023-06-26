Лещук о США: «Много бездомных на улицах. Все люди ходят с айфонами, но у многих нет стиральных машин, потому что для них они дорогие»

Игорь Лещук нелестно описал уровень сервиса в США и высказался о бездомных на улицах.

– Есть ли история о США, которая показательно говорит об их стране?

– Много всего. У них много странных людей и бездомных на улицах. Что в предыдущих моих поездках, что в этой замечал.

– Что касается сервиса – вопрос не только в бахилах. Официантам вообще все равно на тебя! Для них считается нормой оставить чаевые за обслуживание, которого нет!

В России, если я не ошибаюсь, в чеках 8-10 процентов чаевых, а в Америке – 20-22 процента. Понятно, что по желанию, но ты должен отдать 20 процентов от чека за обслуживание, которое в России в любой забегаловке будет лучше!

– Где уровень жизни выше – в Америке или в России?

– Тяжело сравнивать уровень жизни, ведь я там был как турист. Мне трудно судить, потому что я не жил там. У них все люди ходят с айфонами – наверное, это не показатель. Приехав в отпуск, ты уделяешь больше внимания поверхностным моментам, чем бытовым.

У них все по-другому. Когда мне надо было постирать вещи, нужно было сдавать одежду в отеле либо идти в прачечную, где дешевле. Там все как в фильмах показывают: приходишь в комнату, она вся в стиральных машинах. Люди чемоданами вещи стирают.

У многих людей в Америке нет стиральных машин, потому что для них они дорогие. Для меня это странно, когда нет стиральной машины, потому что она, мне кажется, должна быть у всех. А в Америке по-другому.

– Россия вам нравится больше Америки?

– Мне нравится путешествовать, смотреть, как люди живут в других странах.

Конечно, в России все знакомо, здесь наша родина. Ты привык ко всему и знаешь, что да как. Безусловно, возвращаться из поездок обратно в Россию всегда хочется, меня сюда тянет, – сказал вратарь « ».

Лещук об отдыхе в США 5-й раз: «В Москве даже шаурма вкуснее. Там много фастфуда, тяжело найти хороший ресторан. У них не все идеально, но возвращаюсь из-за атмосферы»

Лещук о США: «Сказал сотруднику аэропорта: «Скоро мы к вам по российским паспортам летать будем»