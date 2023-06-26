Лещук о США: «Много бездомных на улицах. Все люди ходят с айфонами, но у многих нет стиральных машин, потому что для них они дорогие»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Игорь Лещук Футбол

Игорь Лещук нелестно описал уровень сервиса в США и высказался о бездомных на улицах.

– Есть ли история о США, которая показательно говорит об их стране?

– Много всего. У них много странных людей и бездомных на улицах. Что в предыдущих моих поездках, что в этой замечал.

– Что касается сервиса – вопрос не только в бахилах. Официантам вообще все равно на тебя! Для них считается нормой оставить чаевые за обслуживание, которого нет!

В России, если я не ошибаюсь, в чеках 8-10 процентов чаевых, а в Америке – 20-22 процента. Понятно, что по желанию, но ты должен отдать 20 процентов от чека за обслуживание, которое в России в любой забегаловке будет лучше!

– Где уровень жизни выше – в Америке или в России?

– Тяжело сравнивать уровень жизни, ведь я там был как турист. Мне трудно судить, потому что я не жил там. У них все люди ходят с айфонами – наверное, это не показатель. Приехав в отпуск, ты уделяешь больше внимания поверхностным моментам, чем бытовым.

У них все по-другому. Когда мне надо было постирать вещи, нужно было сдавать одежду в отеле либо идти в прачечную, где дешевле. Там все как в фильмах показывают: приходишь в комнату, она вся в стиральных машинах. Люди чемоданами вещи стирают.

У многих людей в Америке нет стиральных машин, потому что для них они дорогие. Для меня это странно, когда нет стиральной машины, потому что она, мне кажется, должна быть у всех. А в Америке по-другому.

– Россия вам нравится больше Америки?

– Мне нравится путешествовать, смотреть, как люди живут в других странах.

Конечно, в России все знакомо, здесь наша родина. Ты привык ко всему и знаешь, что да как. Безусловно, возвращаться из поездок обратно в Россию всегда хочется, меня сюда тянет, – сказал вратарь «Динамо».

Лещук об отдыхе в США 5-й раз: «В Москве даже шаурма вкуснее. Там много фастфуда, тяжело найти хороший ресторан. У них не все идеально, но возвращаюсь из-за атмосферы»

Лещук о США: «Сказал сотруднику аэропорта: «Скоро мы к вам по российским паспортам летать будем»

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51 комментарий

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Hitgoe Himgob
Вот интересно а обычным американцам важно как у нас тут люди живут? Сколько американцев знают хотя бы 10 наших городов по названию? У нас по всем каналам - а вот в США так, а вот в США эдак, а им глубоко плевать как тут у нас

Вот и вся разница
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Damien King
Стиралки не дорогие, просто по нескольким причинам сложилось, что в многоквартирных домах стиральными машинами не пользуются, они все в подвале. В домах своих стиралки обязательный атрибут.
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Красный чай
Пусть сходит в Москве на площадь трех вокзалов
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Born is the King
Интересно в каком штате этот селюк был ,что такой бред несёт
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Alexandr Sokolov
Очень странно, если сравнить цены в валюте, то у них айфон проще купить, а у нас люди кредиты на них берут...
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JENNINGS
В России также много бомжей.
И зайди в любой универ или в бюджетную организацию России: большинство ходят с последними айфонами, купленными в кредит или играют в 5 плойку на съемной квартире
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JENNINGS
Ответ Никита Волков
А что плохого в съемной квартире?
Абсолютно ничего. Странно при этом ходить с последним айфоном, носить айрподсы, эплвотчи, ездить на такси и играть в 5 плойку
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Любезный Коссутий
расскажите уже ему по фуд-банки и пособия по безработице
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Назар Игорь
Для начала хотелось бы узнать кто такой Лещук, каким спортом занимается, каковы его достижения.
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Красная стрела
Зениту надо будет американский тур устроить 😂
+8
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Куприн
С таким же успехом можно сказать что у россиян нет денег на прачечные.
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Виктор Бутко
Ответ JENNINGS
Абсолютно ничего. Странно при этом ходить с последним айфоном, носить айрподсы, эплвотчи, ездить на такси и играть в 5 плойку
да ладно? какая связь?
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Alexandr Sokolov
Ответ JENNINGS
Абсолютно ничего. Странно при этом ходить с последним айфоном, носить айрподсы, эплвотчи, ездить на такси и играть в 5 плойку
А что в этом странного?
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fedorbazaykin
У них нет стиральных машин по причине развитого сервиса, а не по этой причине. Там распространена стиралка с сушкой , где человек может в своей одежде за небольшое время и уйти в ней же
+4
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Никита Волков
Ответ JENNINGS
В России также много бомжей. И зайди в любой универ или в бюджетную организацию России: большинство ходят с последними айфонами, купленными в кредит или играют в 5 плойку на съемной квартире
А что плохого в съемной квартире?
+7
-6
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Дмитрий Бервинов
Ответ Куприн
Насколько я понимаю это связано с напряжением, в квартиры подается 110 вольт, а в подвал 220.
я не эксперт, но как они тогда заряжают устройства? При столь малом напряжении телефон, планшет, ноутбук и т.д разряжаться будет быстро, да еще и батарею угробит
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Hitgoe Himgob
Ответ Тухель
Так большинству русских тоже плевать как живут в США. Просто слышно самых крикливых. Это как с ЛГБТ. В США большая часть население не поддерживает вот это все, но весь мир слышит самых крикливых.
Зачем тогда в новостях всегда показывают что там в США? Зачем у всех известных людей спрашивают про США? Навки, Лещуки, Третьяки всех спрашивают и спрашивают про США. Но при этом они же едут туда рожать, покупают там дома, все сбережения хранят в их валюте. Везде свои плюсы и минусы, но Россия тогда почему зациклилась именно на США? Ну плохо у них, ладно, так не катайтесь туда
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Bymate
Какой же он глупый…
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fussballer
Ответ svft
так что в итоге-то? под краном стирал или так ходил?
У них в прачечных стирают многие.
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Илья Владимирович
Ответ Born is the King
Интересно в каком штате этот селюк был ,что такой бред несёт
Вест Вирджиния) сгоняй туда, посмотри на хиллбилли) А вообще, Калифорния - тоже такое себе место контрастов.
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ВладимирНеПутин
В Америке у многих нет стиральных машин не из-за того, что они дорогие и не могут себе позволить. Там ряд причин на это есть, где-то в многоквартирных дома просто запрещено, наверное из-за шума и возможности затопления, а там этот вопрос решает через суд, страховую и сложнее, чем у нас. Тут явно достаточно людей, которые живут или жили в США, могут подробнее и достовернее рассказать
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Егор Антипов
В штатах официантам можно не платить зарплату, даже есть в штате есть минимальная оплата труда. Чаевые - это фактически их зарплата. Именно из-за этого сама еда в средних ресторанах получается недорогой.
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Stop-D
– Где уровень жизни выше – в Америке или в России?
Это я так понимаю был риторический вопрос, а Лещук всерьез стал рассуждать на эту тему)))))
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Сахарный ватник
Да што чёрт побери ты несёшь???
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Mazzari2.0
Да у каждой страны и плюсы и минусы. Айфоны там не по сто тыщ рублей, намного дешевле. А насчет стиралок, в частных домах только, в многоквартирных невыгодно или вообще запрещено по технике безопасности.
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