Эрмосо о жалобе на Рубиалеса за поцелуй: «Я чувствовала смелость, силу и делала то, что было правильным для меня»

Теги Луис Рубиалес Ла Лига женский футбол Федерация футбола Испании сборная Испании жен ЧМ по футболу среди женщин Дженнифер Эрмосо Футбол

Дженнифер Эрмосо рассказала о жалобе на Луиса Рубиалеса за поцелуй.

После победы Испании в финале женского чемпионата мира-2023 Рубиалес, тогда занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), крепко обнял и поцеловал в губы испанскую футболистку Дженнифер Эрмосо. Кроме того, находясь в ложе, Рубиалес продемонстрировал неприличный жест, схватившись за пах.

После массовой критики Рубиалес объявил об отставке. В октябре Дисциплинарная комиссия ФИФА отстранила его от любой деятельности, связанной с футболом, на 3 года. Аналогичное решение вынес спортивный административный суд Испании (TAD).

«Для меня очевидно, что, если бы я не сделала этого, согласилась бы тогда записать видео и сказать, что ничего не случилось, то были бы какие-то внеспортивные моменты, которые бы мне помогли. 

Однако я чувствовала смелость, силу. Прежде всего, я делала то, что для меня было правильным. Это было единственное чувство, которое преобладало в то время», – сказала Эрмосо в передаче Planeta Calleja в эфире Mediaset.

Почему Рубиалес не прав. Взгляд журналистки и основателя женского клуба

«Рубиалес пострадал не из-за поцелуя. Он давно всем надоел». Что о скандале думают в Испании?

Рубиалес отбивается «доказательствами» взаимности поцелуя. Его уже отстранила ФИФА

Материалы по теме

47 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Могла остаться в памяти, как чемпионка, а останется, как двуличная ведомая эрмоса, без собственного мнения
+32
-3
+29
Как же она храбро в автобусе смеялась
+29
-2
+27
А почему тогда смеялась когда смотрела видео?Не похоже на то,что была расстроена .Но конечно, потому нужные люди подсказали, что нужно сделать. Хотя не оправдываю его поступок.
+25
-5
+20
Ответ Spartakus1984
А почему тогда смеялась когда смотрела видео?Не похоже на то,что была расстроена .Но конечно, потому нужные люди подсказали, что нужно сделать. Хотя не оправдываю его поступок.
да ладно тебе он же не со зла. там же на эмоциях все были. его страна впервые при нем что-то выиграла. может он мечтал об этом с детсва. мы же не знаем.
+6
0
+6
чтоб вам, барышня, каждый будущий поцелуй, желанный вами, стоил таких же вот приколов с обвинениями и отстранениями, каких этот радостный чмок от дедка стоит этому дедку
+8
-4
+4
Он поступил глупо, а она гнило’. Травля, которая была после - вообще за гранью.
+4
0
+4
Очередная "жертва" патриархата. Смелость - это отстаивать свои права в арабских странах, например. А не в левацкой Испании, где вся власть за тебя
+8
-5
+3
Ответ Spartakus1984
А почему тогда смеялась когда смотрела видео?Не похоже на то,что была расстроена .Но конечно, потому нужные люди подсказали, что нужно сделать. Хотя не оправдываю его поступок.
Рубиалес не прав чисто с человеческой и мрральной точки зрения. Но надо учитывать что она первая его обняла и даже подняла в воздух! Чисто по справедливости он заслужил максимум выговор.
+2
0
+2
Ответ mr kovalsky
вы не понимаете психологию людей, она просто через пару дней поняла что ее поцеловали и что она была против, а до этого радовалась
Это что-то из разряда: "Я с ним переспала, а потом, на следующий день мне подруги сказали что это, возможно было изнасилование. Это нанесло мне большую травму" 😃
+3
-1
+2
Этот Эрмосо - мерзейший тип.
+2
0
+2
С таким бэкграундом долго кормилица в паутине будет
+3
-1
+2
до чего же мерзкая 😘
+1
0
+1
-...Я была сверху...-
-А в чём тогда заключалось насилие ?-
-А мне не понравилось !-
+3
-2
+1
Вот что поцелуй животворящий делает!
Не будь Рубиалеса,Эрмосо никогда не почувствовала бы смелость, силу и не сделала то, что было правильным для неё.
Да Эрмосо нужно благодарить Рубиалеса,такие стороны личности раскрыл!
+1
0
+1
Интересно, узнаем ли мы когда-нибудь, кто всем этим кукловодит? Кто вышел на эту девушку после поцелуя и пояснил, что после случившегося нужно не смеяться, а сломать жизнь этому бедолаге Рубеалесу?

Еще интересный момент. Рубеалеса отстранили от футбола на 3 года. Вот если человека обвиняют в насилии, то почему ему нельзя заниматься именно футболом? То есть устроиться директом в школу он может, а вот футбол для него закрыт.
Как это все-таки лицемерно!
+2
-1
+1
Ответ Тимур Гарипов
Кормиться*
Не, там все правильно, там речь про отверстие. P.s. всем подняться на борт.
+1
0
+1
🤮
+1
0
+1
теперь всю жизнь будет про это вспоминать.
+1
0
+1
Ну понятно, что она только пешка в большой игре. Даже как-то жалко эту Hermoso.
+1
0
+1
Нет, ты делала то что тебе велели феминистки. Если тебе реально эта история была бы неприятна, ты бы не пиарилась на ней а захотела поскорее забыть этот случай. 🤡
+2
-1
+1
Эрмосо об эмоциях после игры в автобусе: «Я чувствовала смелость, силу и делала то, что было правильным для меня»
0
0
0
«Были внеспортивные моменты, которые мне помогли»
Очевидно, что были и внеспортивные моменты, которые её бы уничтожили
0
0
0
забрала все внимание себе , некоторые даже не знают что Испания стала чемпионом мира
0
0
0
Извините, а это не надоело мусолить?
0
0
0
Он же ничего позорного ей не сделал. За что они так с взрослым дядькой???
Подлость и трусость людей всё чаще поражает.
0
0
0
Всё и везде превращается в фарс. Странная эпоха. Было бы смешно, но только если б мы в ней не жили.
0
0
0
Ответ Водяра
Этот Эрмосо - мерзейший тип.
баба просто .
0
0
0
Ответ Тимур Гарипов
Кормиться*
Я рад что у тебя хорошо с грамотностью, осталось чуть подтянуть логику.
0
0
0
Луис Рубиалес просто красава. Он останется прав всегда. Девушка еще пожалеет, что выбрала не ту дорогу. А для Голливуда сюжет такой, что Титаники отдыхают
0
0
0
История о том, как безобидный поцелуй сломал жизнь одного человека и принёс известность другому. Очень печальная история.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий