Эрмосо о жалобе на Рубиалеса за поцелуй: «Я чувствовала смелость, силу и делала то, что было правильным для меня»
Дженнифер Эрмосо рассказала о жалобе на Луиса Рубиалеса за поцелуй.
После победы Испании в финале женского чемпионата мира-2023 Рубиалес, тогда занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), крепко обнял и поцеловал в губы испанскую футболистку Дженнифер Эрмосо. Кроме того, находясь в ложе, Рубиалес продемонстрировал неприличный жест, схватившись за пах.
После массовой критики Рубиалес объявил об отставке. В октябре Дисциплинарная комиссия ФИФА отстранила его от любой деятельности, связанной с футболом, на 3 года. Аналогичное решение вынес спортивный административный суд Испании (TAD).
«Для меня очевидно, что, если бы я не сделала этого, согласилась бы тогда записать видео и сказать, что ничего не случилось, то были бы какие-то внеспортивные моменты, которые бы мне помогли.
Однако я чувствовала смелость, силу. Прежде всего, я делала то, что для меня было правильным. Это было единственное чувство, которое преобладало в то время», – сказала Эрмосо в передаче Planeta Calleja в эфире Mediaset.
Почему Рубиалес не прав. Взгляд журналистки и основателя женского клуба
«Рубиалес пострадал не из-за поцелуя. Он давно всем надоел». Что о скандале думают в Испании?
Рубиалес отбивается «доказательствами» взаимности поцелуя. Его уже отстранила ФИФА
-А в чём тогда заключалось насилие ?-
-А мне не понравилось !-
Не будь Рубиалеса,Эрмосо никогда не почувствовала бы смелость, силу и не сделала то, что было правильным для неё.
Да Эрмосо нужно благодарить Рубиалеса,такие стороны личности раскрыл!
Еще интересный момент. Рубеалеса отстранили от футбола на 3 года. Вот если человека обвиняют в насилии, то почему ему нельзя заниматься именно футболом? То есть устроиться директом в школу он может, а вот футбол для него закрыт.
Как это все-таки лицемерно!
Очевидно, что были и внеспортивные моменты, которые её бы уничтожили
Подлость и трусость людей всё чаще поражает.