Эрмосо о жалобе на Рубиалеса за поцелуй: «Я чувствовала смелость, силу и делала то, что было правильным для меня»

Дженнифер Эрмосо рассказала о жалобе на Луиса Рубиалеса за поцелуй.

После победы Испании в финале женского чемпионата мира-2023 Рубиалес, тогда занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), крепко обнял и поцеловал в губы испанскую футболистку . Кроме того, находясь в ложе, Рубиалес продемонстрировал неприличный жест, схватившись за пах.

После массовой критики Рубиалес объявил об отставке. В октябре Дисциплинарная комиссия ФИФА отстранила его от любой деятельности, связанной с футболом, на 3 года. Аналогичное решение вынес спортивный административный суд Испании (TAD).

«Для меня очевидно, что, если бы я не сделала этого, согласилась бы тогда записать видео и сказать, что ничего не случилось, то были бы какие-то внеспортивные моменты, которые бы мне помогли.

Однако я чувствовала смелость, силу. Прежде всего, я делала то, что для меня было правильным. Это было единственное чувство, которое преобладало в то время», – сказала Эрмосо в передаче Planeta Calleja в эфире Mediaset.

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