ФИФА рассматривала более суровое наказание для Рубиалеса. Поведение экс-главы RFEF после финала женского ЧМ назвали «непростительным»

Теги Луис Рубиалес Ла Лига дисквалификации женский футбол ФИФА Федерация футбола Испании сборная Испании жен ЧМ по футболу среди женщин Дженнифер Эрмосо Футбол

ФИФА рассматривала более суровое наказание для Луиса Рубиалеса.

После финала женского чемпионата мира-2023 Рубиалес, тогда занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо. Кроме того, находясь в ложе, Рубиалес продемонстрировал неприличный жест, схватившись за пах.

После массовой критики Рубиалес объявил об отставке. В октябре Дисциплинарная комиссия ФИФА отстранила его от любой деятельности, связанной с футболом, на 3 года. Аналогичное решение вынес спортивный административный суд Испании (TAD).

Как сообщает BBC, ФИФА рассматривала возможность применения более жестких санкций в отношении Рубиалеса.

В обосновании своего решения дисциплинарный комитет назвал поведение Рубиалеса «непростительным и неприемлемым», независимо от его эмоционального состояния после победы сборной Испании в финале женского чемпионата мира.

Другими причинами трехлетнего отстранения Рубиалеса ФИФА назвала отсутствие публичных извинений за свое поведение, публикация на платформе RFEF несогласованных заявлений от имени Эрмосо, искажения фактов в свою пользу и многократные случаи эмоционального давления на футболистку.

Глава FA сообщила ФИФА, что Рубиалес целовал и обнимал почти всех футболисток после финала ЧМ, а одну шлепнул по попе. Луис заявил, что попытка выставить его «каким-то уродом отвратительна»

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22 комментария
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Несчастные беженцы каждый день насилуют европеек и тысячами прибывают на континент, в том числе для насилия, но не простим Рубика и его пах🤦🏻
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Он если бы убил её, его наказали бы меньше, чем за поцелуй)
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Завтра Рубиалес становится трансгендерной женщиной и ставит мат этим выскочкам из фифа
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Вообще с каждым годом всё больше ощущается, что мир в целом превращается в какую-то комедию состоящую из чёрного юмора, сатиры и фарса. То, что раньше могло сойти за прикол в какой-то комедий, вроде "Голый пистолет" сейчас порой превращается в реальность. И становится всё "веселее".
Я точно в реальном мире живу или в шоу Трумана попал? 🤔
+6
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+5
Ответ seppblatter@mail.ru
Несчастные беженцы каждый день насилуют европеек и тысячами прибывают на континент, в том числе для насилия, но не простим Рубика и его пах🤦🏻
"Коллективная ответственность" для беженцев не работает, только для белых европейцев
+6
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Дикость. Фактически эти "любители прав человека" устроили длительное публичное сожжение репутации человека в общественном мнении.
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Чистейшее ницшеанство - Падающего толкни.
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+3
уже противно все это ,дешёвое фифа. Блин поцелуй мужчины женщине, на радостях, на эмоциях. Нонсенс.
+3
-1
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Ответ seppblatter@mail.ru
Несчастные беженцы каждый день насилуют европеек и тысячами прибывают на континент, в том числе для насилия, но не простим Рубика и его пах🤦🏻
Ну вы натянули сову на глобус. У нас гастеры тоннами дурью торгуют и женщин насилуют, а наказания меньше чем девочке, заменившей ценники. И да, она не сможет, как тяжкие убийц сходить на войну и вернуться через полгодп с медалями и свободой.
Вас правда так однобоко интересует европейская миграционная политика?
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Кастрацию или стерилизацию из круга почитателей маразма там никто не предлагал?
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1. Авада Кедавра
2. Империо
3. Круциатус
4. Рубиалес
+2
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На открытии следующего женского ЧМ куклу Рубиалеса будут торжественно закидывать камнями...
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Клоуны
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Мужика надо было целовать ничего бы не сказали бы
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Комментарий удален пользователем
Рубиалес просто ничего не читал о сталинских процессах 37 -38 гг. Сразу после разоблачения в газете "Правда" необходимо выступить с покаянным письмом: "Осознавая всю глубину своей мерзости, я понимаю, что заслуживаю самого сурового наказания..." - и т.д., и т.п. Может, тогда простили бы.
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Ответ seppblatter@mail.ru
Несчастные беженцы каждый день насилуют европеек и тысячами прибывают на континент, в том числе для насилия, но не простим Рубика и его пах🤦🏻
Как это всё связано?
Если беженцы начнут жестить, то и европейцам можно немного "пошалить"? )
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Ответ Leon Petov
"Коллективная ответственность" для беженцев не работает, только для белых европейцев
Что за набег весёлых человечков в этой теме?
Какая "коллективная" ответственность у Рубиалеса? Зачем это здесь? )
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Ответ seppblatter@mail.ru
Несчастные беженцы каждый день насилуют европеек и тысячами прибывают на континент, в том числе для насилия, но не простим Рубика и его пах🤦🏻
Сам выдумал? Или в Российской газете прочитал?
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Ответ Влад Безруков
Он если бы убил её, его наказали бы меньше, чем за поцелуй)
об этом писали бы меньше, т.к. интереса не вызывало бы такое событие.
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Ответ Rio de Janeiro
Комментарий удален пользователем
Смотрите больше ТВ. В большинстве стран Европы коммунисты и консерваторы или главная правящая сила правительства, или вторая. А у нас "правые" демократы, смех.
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Ответ Marcus-light
Смотрите больше ТВ. В большинстве стран Европы коммунисты и консерваторы или главная правящая сила правительства, или вторая. А у нас "правые" демократы, смех.
Вы чушь несёте.Какие коммунисты и консерваторы? Почти во всей Европе, особенно развитой Западной, в коалиционных правительствах первую скрипку играют социал-демократы или праволиберальные партии, т.е эти самые "новые леваки"
Да, в России демократы и либералы действительно смех если вы не Эльвира Набиуллина
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Ответ Rio de Janeiro
Вы чушь несёте.Какие коммунисты и консерваторы? Почти во всей Европе, особенно развитой Западной, в коалиционных правительствах первую скрипку играют социал-демократы или праволиберальные партии, т.е эти самые "новые леваки" Да, в России демократы и либералы действительно смех если вы не Эльвира Набиуллина
Вы сейчас на полном серьёзе назвали социал-демократов и правых - "леваками". Это очень показательно. Видимо у вас в голове какой-то свой политический барометр, ну или отсутствие примитивного образования.
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