ФИФА рассматривала более суровое наказание для Рубиалеса. Поведение экс-главы RFEF после финала женского ЧМ назвали «непростительным»
ФИФА рассматривала более суровое наказание для Луиса Рубиалеса.
После финала женского чемпионата мира-2023 Рубиалес, тогда занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо. Кроме того, находясь в ложе, Рубиалес продемонстрировал неприличный жест, схватившись за пах.
После массовой критики Рубиалес объявил об отставке. В октябре Дисциплинарная комиссия ФИФА отстранила его от любой деятельности, связанной с футболом, на 3 года. Аналогичное решение вынес спортивный административный суд Испании (TAD).
Как сообщает BBC, ФИФА рассматривала возможность применения более жестких санкций в отношении Рубиалеса.
В обосновании своего решения дисциплинарный комитет назвал поведение Рубиалеса «непростительным и неприемлемым», независимо от его эмоционального состояния после победы сборной Испании в финале женского чемпионата мира.
Другими причинами трехлетнего отстранения Рубиалеса ФИФА назвала отсутствие публичных извинений за свое поведение, публикация на платформе RFEF несогласованных заявлений от имени Эрмосо, искажения фактов в свою пользу и многократные случаи эмоционального давления на футболистку.
Глава FA сообщила ФИФА, что Рубиалес целовал и обнимал почти всех футболисток после финала ЧМ, а одну шлепнул по попе. Луис заявил, что попытка выставить его «каким-то уродом отвратительна»
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Я точно в реальном мире живу или в шоу Трумана попал? 🤔
Вас правда так однобоко интересует европейская миграционная политика?
2. Империо
3. Круциатус
4. Рубиалес
Если беженцы начнут жестить, то и европейцам можно немного "пошалить"? )
Какая "коллективная" ответственность у Рубиалеса? Зачем это здесь? )
Да, в России демократы и либералы действительно смех если вы не Эльвира Набиуллина