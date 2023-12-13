Рубиалес о поцелуе с Эрмосо: «В нем не было ничего сексуального – я бы так поцеловал свою дочь или продавщицу лотерейных билетов. Дженни знает, что она лжет»

Теги Луис Рубиалес Ла Лига Федерация футбола Испании сборная Испании жен Евгений Меженский Дженнифер Эрмосо Футбол

Луис Рубиалес обвинил Дженнифер Эрмосо во лжи об их поцелуе.

После финала женского чемпионата мира-2023 Рубиалес, тогда занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо. Кроме того, находясь в ложе, Рубиалес продемонстрировал неприличный жест, схватившись за пах.

После массовой критики Рубиалес объявил об отставке. В октябре Дисциплинарная комиссия ФИФА отстранила его от любой деятельности, связанной с футболом, на 3 года. Аналогичное решение вынес спортивный административный суд Испании (TAD).

«[Поцелуй] был спонтанным, в нем не было ничего сексуального, он был по обоюдному согласию. 

Это поцелуй, подобный тому, как я бы поцеловал свою дочь или продавщицу лотерейных билетов в тот день, когда я выиграл бы в лотерею, между нами [с Эрмосо] было доверие. 

Есть та версия, которая соответствует действительности, и та, которая не соответствует. Я говорю правду. Это был дружеский поцелуй, я не принуждал ее. Дженни Эрмосо знает, что она лжет. Совершенно ложная история была создана некоторыми людьми, которые ей воспользовались, чтобы исключить из федерации определенных людей – например, Хорхе Вильду и меня», – сказал Рубиалес в интервью Альвизе Пересу. 

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11 комментариев
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Фемки уничтожили лысого.
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Ответ Антон Фалафель
Фемки уничтожили лысого.
Всю версию фемок уничтожает видео с автобуса, в котором Эрмосо веселилась и смеялась, говоря об этом поцелуе
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Ответ Антон Фалафель
Фемки уничтожили лысого.
может просто надо уметь контролировать себя? увольнять конечно не надо было, просто пожурить и посоветовать вести более сдержанно.
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Надеюсь, дочери у него нет...
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Продавщица лотерейных билетов ждёт тебя!
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Ответ Антон Фалафель
Фемки уничтожили лысого.
Нет
Его выперли его же коллеги
Они могли бы встать на его сторону. Но не встали
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Ответ trav
Нет Его выперли его же коллеги Они могли бы встать на его сторону. Но не встали
Ну например тренер женской сборной сначала встал на его сторону. Но потом переобулся, когда речь зашла об увольнении
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Ответ Olololoshka
Надеюсь, дочери у него нет...
а не то обвинит его в инцесте?🥸
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Ответ mwj85frrxz
А за пах он так же бы схватил собственного сына?)
это уже что-то из гачимучи
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