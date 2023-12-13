Рубиалес о поцелуе с Эрмосо: «В нем не было ничего сексуального – я бы так поцеловал свою дочь или продавщицу лотерейных билетов. Дженни знает, что она лжет»

Луис Рубиалес обвинил Дженнифер Эрмосо во лжи об их поцелуе.

После финала женского чемпионата мира-2023 , тогда занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо. Кроме того, находясь в ложе, Рубиалес продемонстрировал неприличный жест, схватившись за пах.

После массовой критики Рубиалес объявил об отставке. В октябре Дисциплинарная комиссия ФИФА отстранила его от любой деятельности, связанной с футболом, на 3 года. Аналогичное решение вынес спортивный административный суд Испании (TAD).

«[Поцелуй] был спонтанным, в нем не было ничего сексуального, он был по обоюдному согласию.

Это поцелуй, подобный тому, как я бы поцеловал свою дочь или продавщицу лотерейных билетов в тот день, когда я выиграл бы в лотерею, между нами [с Эрмосо] было доверие.

Есть та версия, которая соответствует действительности, и та, которая не соответствует. Я говорю правду. Это был дружеский поцелуй, я не принуждал ее. знает, что она лжет. Совершенно ложная история была создана некоторыми людьми, которые ей воспользовались, чтобы исключить из федерации определенных людей – например, Хорхе Вильду и меня», – сказал Рубиалес в интервью Альвизе Пересу.

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