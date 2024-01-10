Луис Рубиалес: «Женщины подходят и говорят, что Эрмосо их не представляет, а со мной обошлись несправедливо. Нельзя приравнивать ошибку к преступлению»

Луис Рубиалес рассказал о поддержке на фоне скандала с поцелуем Дженни Эрмосо.

«Меня поддерживают мои дочки, мои родители, сестры, друзья.

Человек может совершить ошибку. Одни сочтут это ошибкой, другие – нет, но приравнивать ее к преступлению – это совсем другое дело.

Я хожу по улицам, хожу в магазин, выпиваю с друзьями. Люди подходят ко мне, особенно женщины, и говорят: «Эта девушка не представляет нас, нам то, что с вами сделали, кажется несправедливым».

Я ни разу не слышал противоположного мнения – ну, с таким ко мне не подходили. Кажется, подавляющее большинство воспринимает это как масштабную театрализацию в угоду другим интересам», – сказал бывший президент Королевской испанской футбольной федерации в интервью OK Diario.

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