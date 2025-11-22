Мостовой о штабе с ним, Бубновым и Шалимовым в «Динамо»: «У любой команды были бы великолепные перспективы. Результаты точно стали бы лучше»

Александр Мостовой: у нашего штаба с Бубновым и Шалимовым были бы перспективы.

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил высказывание Александра Бубнова о его готовности возглавить «Динамо». Бубнов также предложил пригласить в штаб Мостового и Игоря Шалимова .

– В таком составе смогли бы сделать из «Динамо» претендента на чемпионство?

– У любой команды с таким тренерским штабом были бы великолепные перспективы. Результаты точно стали бы лучше. Не только у «Динамо».

Их недавно тренировал Карпин, про которого тоже говорили, что он сделает «Динамо» чемпионом. Поэтому титулы обещать не буду, но что любой команде станет проще – однозначно.

– Если бы у вас была возможность собрать идеальный тренерский штаб, каким бы он был?

– Не люблю такие вопросы. В 90% случаев вижу, что в тренерский штаб зовут друзей и знакомых. Это те, кому доверяет главный тренер.

Но, к сожалению, я в жизни часто обжигался. В футбольном мире много людей, которые тебя могут подставить в любой момент, – сказал Александр Мостовой .

Бубнов возглавил бы «Динамо»: «У меня бы Царь, Шалимов и Кобелев были. Гусева с Паршивлюком не было бы – не тот уровень. За год мы игрочков подкупим, из академии возьмем, выстроим игру»