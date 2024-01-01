Футболистка Эрмосо, которую поцеловал Рубиалес, выступила на ТВ в центре Мадрида в новогоднюю ночь: «Хочу, чтобы расширение прав и возможностей охватило весь мир»

Футболистка Дженнифер Эрмосо выступила на испанском ТВ на тему прав и равенства.

В 2023 году дисциплинарная комиссия ФИФА отстранила от любой деятельности, связанной с футболом, на 3 года. Вынесенное функционеру наказание было обусловлено тем, что он, еще находясь в должности президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), поцеловал после победы женской сборной в финале чемпионата мира.

«Я сейчас действительно нервничаю, я хотела бы поблагодарить всех за перемены, солидарность и равенство. Хочу поздравить своих партнерш по команде с победой на чемпионате мира, достигнутой благодаря самопожертвованию, и с расширением прав и возможностей. Хочу, чтобы в новом году оно охватило весь мир, чтобы это стало новым началом и принесло титулы и равенство для всех», – сказала Эрмосо, чье выступление транслировалось в рамках эфира телепередачи Campanadas de Fin de Año на площади Пуэрта-дель-Соль в центре Мадрида в новогоднюю ночь.

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