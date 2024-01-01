Футболистка Эрмосо, которую поцеловал Рубиалес, выступила на ТВ в центре Мадрида в новогоднюю ночь: «Хочу, чтобы расширение прав и возможностей охватило весь мир»

Теги Луис Рубиалес Ла Лига телевидение женский футбол светская хроника Федерация футбола Испании сборная Испании жен Дженнифер Эрмосо Футбол

Футболистка Дженнифер Эрмосо выступила на испанском ТВ на тему прав и равенства.

В 2023 году дисциплинарная комиссия ФИФА отстранила Луиса Рубиалеса от любой деятельности, связанной с футболом, на 3 года. Вынесенное функционеру наказание было обусловлено тем, что он, еще находясь в должности президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), поцеловал Эрмосо после победы женской сборной в финале чемпионата мира.

«Я сейчас действительно нервничаю, я хотела бы поблагодарить всех за перемены, солидарность и равенство. Хочу поздравить своих партнерш по команде с победой на чемпионате мира, достигнутой благодаря самопожертвованию, и с расширением прав и возможностей. Хочу, чтобы в новом году оно охватило весь мир, чтобы это стало новым началом и принесло титулы и равенство для всех», – сказала Эрмосо, чье выступление транслировалось в рамках эфира телепередачи Campanadas de Fin de Año на площади Пуэрта-дель-Соль в центре Мадрида в новогоднюю ночь.

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41 комментарий
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Счастливый билет вытянула, теперь хайпит по тв на уровне Зеленского
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Сломала жизнь человеку ни за что, девка с низкой соц. ответственностью
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Испанский стыд
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Бедняжка. Изнервничалась вся в автобусе
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на фото что тут ей вроде не 33, а все 50. хоть бы красавицу чмокнул, а не эту кикимору)
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Повезло ей. Теперь можно не играть в футбол, а "бороться за права" и прочий феменизьм.
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Показуха
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Ух, ну хоть смогла после столь тяжелой психологической травмы оправиться и выступить на телевидении
+11
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Ответ deadjoker
Мать считай карьеру сделала. Теперь пару тройку лет будет бабла нормально поднимать. Потом все забудут и придется еще кого-то обвинять
придется еще кого-то обвинять
_______
теперь, малейший знак внимания ей окажет - только абсолютно отмороженный
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Идеальная пара для Винисиуса.
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+8
Все благодаря Рубиалесу. Его хоть вспомнила в речи?
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Мать считай карьеру сделала. Теперь пару тройку лет будет бабла нормально поднимать. Потом все забудут и придется еще кого-то обвинять
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О ней и в энциклопедическом словаре, через 200 лет, будет написано: Такая-то Эрмосо - футболистка, которую поцеловал Луис Рубиалес.
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в дворники и сантехники они почему-то не идут, равноправие же
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Заколибали со своими правами.
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Пранк вышел из под контроля. А если серьёзно, то всё это было бы смешно, если бы не сломали карьеру этому замечательному любвеобильному испанцу. Я на его стороне. Сделал бы как он? В Испании - нет. В России - да. Мы страна очень толерантная, в хорошем смысле.
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Ничего святого)
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Сколько прекрасных комментариев и даже ни одного зануды, типа "а представьте если бы это была ваша сестра". Неужели все потихоньку прозревают. 😃
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Никакого равенства не может быть пока воюют только мужчины. Иначе это не развитая цивилизация а матриархат и феминофашизм.
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Похайпует несколько лет, затем ждёт судьба одинокой женщины под 50 с полным домом кошек, так как теперь к ней ни один адекватный мужчина на километр не подойдёт. Будет потом с грустной ностальгией вспоминать свою улыбочку в автобусе и названивать Рубиалесу по ночам, чтобы хоть открыточку подарил. Хотя есть и другой сценарий, где по сложившейся западной традиции найдет себе такую же активистку и будут друга по ночам любить и вспоминать какими же они крутыми раньше были. P.S. Чисто по-человечески жаль Рубиалеса. Человек точно не заслужил такого.
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Кстати, вот местные любят же задвигать про свободу и демократию в Европе и в США. А чего тогда для них это целое событие, когда женщины на важных постах оказываются? В СССР и в России вообще женщины те же должности могли и могут занимать. От простых работяг, до директоров различных организаций. А у них это прямо квота какая.
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+3
Сильная, ловкая, но дуууууууууууурааааааааааа..... (анекдот про ворону, если что)
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лицемерка она и ей ещё не стыдно выступать перед кем то а мужики испанцы поджали хвост и слушают её бред
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ну такие права, как у неё - нунафиг...
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Когда с детства хотел хоть за что-нибудь бороться (желательно с трибуны), но никак не мог придумать за что. Дошло до того, что как дурак бегаешь в шортах по полю за свою страну... Ну, бред же! И тут поцелуй принца и смысл жизни обретен!
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Ответ Висита Эльмурзаев
Заколибали со своими правами.
за Кулибали
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Какая же Европа прогрессивная. Женщина выступает. Уровень толерантности зашкаливает. Прямо целое событие для них. Попробовала бы любую рабочую профессию, как в СССР и в России. И вот тогда бы начала про права задвигать.
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Нисколько не умаляя её спортивных достижений, но пошла бы она на хутора..гулять. Массмедийные, очки дешёвые дальше зарабатывать) Низко.
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Как можно принести титулы "для всех"? Она так и не вникла в принцип соперничества?
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Ответ Verhovn
Пранк вышел из под контроля. А если серьёзно, то всё это было бы смешно, если бы не сломали карьеру этому замечательному любвеобильному испанцу. Я на его стороне. Сделал бы как он? В Испании - нет. В России - да. Мы страна очень толерантная, в хорошем смысле.
Рубиалеса никто не называет замечательным)) он тем еще неадекватом был, причём с первого дня на посту
И лезть целовать подчинённую - тоже не очень действие, даже если очень рад был, эт не ок совсем

Но вот как именно вытурили, и как лицемерно Эромос и остальные поступили (ржали и кайфовали в автобусе, а потом вдруг смекнули, как можно хайпануть на повестке, и переобулись) - это отвратительно, да
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