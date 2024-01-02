Эрмосо в суде подтвердила, что поцелуй с Рубиалесом был не по обоюдному согласию, и рассказала о давлении на нее

Теги Луис Рубиалес женский футбол происшествия Федерация футбола Испании Дженнифер Эрмосо Футбол

Дженнифер Эрмосо выступила в суде по делу о поцелуе с Луисом Рубиалесом.

Победительница чемпионата мира в составе сборной Испании подтвердила, что теперь уже бывший президент Королевской испанской футбольной федерации поцеловал ее не по обоюдному согласию.

Она также заявила, что на нее оказывали давление с целью заставить публично выступить в защиту Рубиалеса. Эрмосо подчеркнула, что попытки обвиняемого навязать ей свою волю во время полета в Испанию и после него «изменили ее нормальную жизнь, создав ситуацию обеспокоенности и расстройства».

Выходя из здания суда, девушка заявила: «Все прошло хорошо. Теперь все в руках правосудия».

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17 комментариев
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Интересно, а в автобусе то же было давление на нее. Эпичное лицемерие
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В автобусе было видно, как же ей плохо от этого поцелуя
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Давление уже у неё, а вроде молодая девушка
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Ответ Krauvec Cool
Брежнев сейчас бы охренел от происходящего.
Брежнев мужиков целовал, ему бы только поопладировали в Европе
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Это громкое дело до сих пор не переквалифицировали из уголовного в административное?
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Брежнев сейчас бы охренел от происходящего.
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Давление с целью заставить публично выступить в защиту Рубиалеса изменили ее нормальную жизнь, а идея оговорить и опорочить мужика вернули жизнь в нормальное и даже радостное состояние. Желаю счастья в личной жизни, дорогуша.
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Какая умница!! Так бы и расцеловал!
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Я уже думал, что этот шлак останется в 2023 году... (
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А кого судят то и за что?
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оттолкнуть пыталась? или она не спортивная девица?
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Уже хотя бы чп... Л раз такая Канитель
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Ответ Алексей Ненахов
Давление уже у неё, а вроде молодая девушка
33 года, не такая уж молодая. Рубиалес видимо совсем отчаялся в своем возрасте, хотя ему всего 46 лет...
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Ответ Пикачу82
А кого судят то и за что?
Кого-то, за что-то.
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