Эрмосо в суде подтвердила, что поцелуй с Рубиалесом был не по обоюдному согласию, и рассказала о давлении на нее

Дженнифер Эрмосо выступила в суде по делу о поцелуе с Луисом Рубиалесом.

Победительница чемпионата мира в составе сборной Испании подтвердила, что теперь уже бывший президент Королевской испанской футбольной федерации поцеловал ее не по обоюдному согласию.

Она также заявила, что на нее оказывали давление с целью заставить публично выступить в защиту Рубиалеса. Эрмосо подчеркнула, что попытки обвиняемого навязать ей свою волю во время полета в Испанию и после него «изменили ее нормальную жизнь, создав ситуацию обеспокоенности и расстройства».

Выходя из здания суда, девушка заявила: «Все прошло хорошо. Теперь все в руках правосудия».

Почему Рубиалес не прав. Взгляд журналистки и основателя женского клуба

«Рубиалес пострадал не из-за поцелуя. Он давно всем надоел». Что о скандале думают в Испании?

Рубиалес отбивается «доказательствами» взаимности поцелуя. Его уже отстранила ФИФА

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам