Мбаппе о будущем: «В 2022-м я до мая не знал, что делать. Если бы знал, чего хочу, разве стал бы тянуть?»

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе сказал, что у него пока нет решения о будущем.

Срок нынешнего контракта нападающего с «ПСЖ» рассчитан до июня 2024 года.

«В 2022-м я до мая не знал, что делать. Если бы я знал, чего хочу, разве стал бы тянуть? В этом нет никакого смысла.

Самое важное – это трофеи. У нас целеустремленный и молодой состав, который хочет брать трофеи. О моей ситуации в клубе никто не говорит. Это мало кого интересует», – сказал Мбаппе после победы в матче за Суперкубок Франции.

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18 комментариев
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Видимо хочет продлить контракт жирненький. Жаль конечто что Перес Кейна упустил, пока с этим любителем играть в ромашку нянчидся. Позиция слева в атаке у Реала отлично закрыта.
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Ответ Artem89S
Ну ты явно перегнул палку. О каких «дешманских» трофеях ты несешь? О внутренних французских? Да, это не АПЛ, но чемп в любом случае входит в топ5 Европы, да и неконкурентным я бы его не назвал в любом случае, как может быть неконкурентным чемпионат, где периодически золото берут всякие лансы, ренны и монаки? Ну а что ЛЧ не взял в 20м году это просто неудачный момент, не более. И напоминаю, черепаха стал топом не в Реале, а в родном Монако, и играя за Монако стал чемпионом мира.
ПСЖ взял 25 внутренних трофеев из 30 возможных за последние 10 лет.
Т.е. да, внутренние французские титулы это дешманские трофеи для ПСЖ.
+5
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+4
Про трофеи говорит 🙃🙃
Очень интересно, наверно, играть командой профессионалов в турнире городской водокачки.
10 Суперкубков из 11, 9 титулов из 11. Сколько ему еще нужно таких дешманских трофеев?))
+7
-4
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Хотел и рыбку съесть и косточкой не подавиться.
+5
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+2
Чё тут думать когда тебя зовёт Реал , когда ты являешься одним из лучшим игроком мира?
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+1
Ответ Ничего Смешного
Хотел и рыбку съесть и косточкой не подавиться.
А в итоге присел на катарский обрез
+2
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+1
Ответ Artem89S
Ну ты явно перегнул палку. О каких «дешманских» трофеях ты несешь? О внутренних французских? Да, это не АПЛ, но чемп в любом случае входит в топ5 Европы, да и неконкурентным я бы его не назвал в любом случае, как может быть неконкурентным чемпионат, где периодически золото берут всякие лансы, ренны и монаки? Ну а что ЛЧ не взял в 20м году это просто неудачный момент, не более. И напоминаю, черепаха стал топом не в Реале, а в родном Монако, и играя за Монако стал чемпионом мира.
Чемпионат Франции уже не топ 5, Португалия уже выше.
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Конечно не знал, просто слушал как ПСЖ и Реал свои предложения по личке улучшают
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Лукавит Мбаппе. Он прекрасно понимает, что делает. Главное, чтобы не забывал, что случается с теми, кто пытается усидеть на двух стульях.
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Ответ as009595@icloud.com
Мбаппе хочет лишь одно - денег, очень много денег
Если б это было так, он бы уже пылил в Саудовской Аравии за миллиард.
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Ответ Дима
при действующем контракте??? Катарские шейхи не продадут свою игрушку черепашку саудитам
Ушел бы в 22м бесплатно.
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