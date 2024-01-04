Мбаппе о будущем: «В 2022-м я до мая не знал, что делать. Если бы знал, чего хочу, разве стал бы тянуть?»

Килиан Мбаппе сказал, что у него пока нет решения о будущем.

Срок нынешнего контракта нападающего с «ПСЖ» рассчитан до июня 2024 года.

«В 2022-м я до мая не знал, что делать. Если бы я знал, чего хочу, разве стал бы тянуть? В этом нет никакого смысла.

Самое важное – это трофеи. У нас целеустремленный и молодой состав, который хочет брать трофеи. О моей ситуации в клубе никто не говорит. Это мало кого интересует», – сказал Мбаппе после победы в матче за Суперкубок Франции.

Мбаппе о будущем: «Выбор не сделан. Но «ПСЖ» может быть спокоен благодаря моему соглашению с президентом»

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