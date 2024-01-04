Мбаппе о роли при Энрике: «Тренер говорит, что хороший игрок может играть на нескольких позициях. А я думаю, что я хороший игрок. Без проблем буду хорош на любой позиции»

Килиан Мбаппе высказался о позиции, на которой он играет в «ПСЖ».

После прихода Луиса Энрике Мбаппе играет ближе к центру нападения, а не на левом фланге, как раньше.

«Тренер пришел с четкими идеями, но их много. Нужно время, чтобы мы их восприняли. Вне зависимости от того, насколько хороши игроки, на это нужно время.

Думаю, мы начинаем видеть интересные вещи. Теперь команда гораздо более структурированная. Мы видим уровень организации атаки, видим наработки, видим, что здесь что-то появляется, верно?

Луис Энрике говорит мне, что хороший игрок может играть на нескольких позициях. А я думаю, что я хороший игрок, а не плохой. Так что в этом году я сыграл на нескольких позициях. Сегодня – в центре.

Здорово, что игра адаптируется под качества игроков вне зависимости от того, на какой позиции он играет. Это позволяет не терять ориентацию в пространстве. Если тренер хочет, чтобы я сыграл в центре, слева или справа, я сделаю это. И я думаю, что без проблем буду хорошо играть на любой позиции», – сказал Мбаппе после победы в матче за Суперкубок Франции.

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