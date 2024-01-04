Куат Хамитов прокомментировал слова Мбаппе: «Вот такой менталитет у чемпионов»

Теги сборная Казахстана по футболу MMA Килиан Мбаппе Куат Хамитов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Куат Хамитов, известный своей критикой казахстанского футбола, прокомментировал цитату Килиана Мбаппе о финале ЧМ 2022 года против Аргентины.

Фразу Мбаппе «Я бы обменял бы свой хет-трик на победу со счетом 1:0» Куат подписал так: «Вот такой менталитет у чемпионов, а у мешков менталитет: может нам повезет и мы выйдем из группы».

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