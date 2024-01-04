Мбаппе спросили, могут ли свобода и роль в «ПСЖ» убедить его остаться. Он ответил: «А раньше я что, не был важным игроком?»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе ответил на вопросы о возможном продлении контракта с «ПСЖ».

После победы над «Тулузой» (2:0) в матче за Суперкубок Франции журналист RMC Sport спросил у Мбаппе: «Может ли эта свобода, которую дает вам тренер, о которой он рассказывает на пресс-конференциях...»

Мбаппе перебил его: «Да, а в чем, собственно, дело? Я не понял».

Журналист продолжил: «Могут ли эта свобода и эта роль, которые у вас есть, побудить остаться в «ПСЖ» подольше?»

Мбаппе ответил: «А раньше я что, не был важным игроком?»

Журналист ответил, что был. После этого Мбаппе сказал: «Я всегда был важным. Сейчас я не важнее, чем раньше, это непрерывный процесс. Это развитие игрока. Я продолжаю делать то же, что начал, когда пришел в «ПСЖ».

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14 комментариев
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А я становлюсь всë важнее и важнее - сказал важный Мбаппе.
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и суть вопроса ушла на второй план
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Мбаппе ответил, что он очень любит ПСЖ, и убедит его остаться какой-то жалкий миллиард евро
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Так-то сложно спорить, но эго зачастую подводило невероятно талантливых парней
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Смотрите какой важный курица! Царь во дворца! (с)
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Ну по факту всё правильно сказал. Ему и раньше отводилась центральная роль, жаже при Месси.
Не вижу как клуб может ещё больше эту роль усилить.
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роль играющего тренера была бы важнее и стала бы интересным экспериментом
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Ответ Флориан Виртц
жаль что не пошёл в более престижный чемпионат. игрока с такими скилами на пальцах одной руки можно посчитать. один раз живём а он уже лет 7 потратил впустую в этом псж . с его манерой игры заточенной на скорость его пик будет длится до 27 28 . не так много времени осталось . а уровень у него на 5 6 золотых мячей
всмысле впустую? он один из самых высокооплачиваемых футбалеров, играет у себя дома и является суперзвездой, чемпион мира. А золотые мячи это просто никчемная устаревшая побрякушка. Главное бабло делать и при этом не особо напрягаясь. Вот это главное
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Ответ Роман
Мбаппе, тащи ПСЖ к финалу ЛЧ. Ты лучший игрок мира сейчас, тебе всё возможно. Тем более балласт скинули.
Ели с группы вышли с этим тащером
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