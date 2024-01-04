Мбаппе спросили, могут ли свобода и роль в «ПСЖ» убедить его остаться. Он ответил: «А раньше я что, не был важным игроком?»

Килиан Мбаппе ответил на вопросы о возможном продлении контракта с «ПСЖ».

После победы над «Тулузой» (2:0) в матче за Суперкубок Франции журналист RMC Sport спросил у : «Может ли эта свобода, которую дает вам тренер, о которой он рассказывает на пресс-конференциях...»

Мбаппе перебил его: «Да, а в чем, собственно, дело? Я не понял».

Журналист продолжил: «Могут ли эта свобода и эта роль, которые у вас есть, побудить остаться в «ПСЖ» подольше?»

Мбаппе ответил: «А раньше я что, не был важным игроком?»

Журналист ответил, что был. После этого Мбаппе сказал: «Я всегда был важным. Сейчас я не важнее, чем раньше, это непрерывный процесс. Это развитие игрока. Я продолжаю делать то же, что начал, когда пришел в « ».

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