Зарема ответила, чего ждет от Амарала в «Спартаке»: «Руя Виторию! Пусть заходит с козырей»
Зарема Салихова высказалась о возможных шагах Томаша Амарала в «Спартаке».
Спутница бывшего владельца московской команды Леонида Федуна ответила на вопрос о том, каких трансферов она ожидает от нового спортивного директора столичного клуба.
«Каких трансферов жду от Амарала в «Спартак»? Руя Виторию! Пусть заходит с козырей», – сказала Салихова.
Руй Витория был отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака» по ходу сезона-2021/22. В настоящее время команду возглавляет Гильермо Абаскаль.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам