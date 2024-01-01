Зарема ответила, чего ждет от Амарала в «Спартаке»: «Руя Виторию! Пусть заходит с козырей»

Теги Спартак премьер-лига Россия Руй Витория Зарема Салихова Гильермо Абаскаль Томаш Амарал Футбол

Зарема Салихова высказалась о возможных шагах Томаша Амарала в «Спартаке».

Спутница бывшего владельца московской команды Леонида Федуна ответила на вопрос о том, каких трансферов она ожидает от нового спортивного директора столичного клуба.

«Каких трансферов жду от Амарала в «Спартак»? Руя Виторию! Пусть заходит с козырей», – сказала Салихова.

Руй Витория был отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака» по ходу сезона-2021/22. В настоящее время команду возглавляет Гильермо Абаскаль.

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9 комментариев
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Бредит
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Старушка сама зашла с козырей:) Ведёт себя как Пирс Морган по отношению к МЮ.
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Видимо, не просохла после новогодней ночи.
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Что ему сделал Витория ?
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Интересно, она понимает, что 90% из тех, с кем она общается, они бы с ней на одном поле не сели, если бы не близость через нее к возможностями и деньгам ЛАФа?
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а че не маура? с козырей так с козырей
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Так она была больше всего им недовольна, что в большей степени стало причиной его увольнения...переобулась в воздухе..на парах шампанского в новогоднюю ночь...
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Молодец Зарема, жги!
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