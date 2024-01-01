Зарема ответила, чего ждет от Амарала в «Спартаке»: «Руя Виторию! Пусть заходит с козырей»

Зарема Салихова высказалась о возможных шагах Томаша Амарала в «Спартаке».

Спутница бывшего владельца московской команды Леонида Федуна ответила на вопрос о том, каких трансферов она ожидает от нового спортивного директора столичного клуба.

«Каких трансферов жду от в « »? Руя Виторию! Пусть заходит с козырей», – сказала .

был отправлен в отставку с поста главного тренера « » по ходу сезона-2021/22. В настоящее время команду возглавляет .

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