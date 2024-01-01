Аленичев о «Спартаке» в 2023 году: «Команда играла нестабильно, ее лихорадило. Хочется чего-то большего, но чемпионами стать вряд ли получится»
Дмитрий Аленичев подвел итоги 2023 года для «Спартака».
После 18 туров московский клуб набрал 30 очков и занимает 5-е место в таблице Мир РПЛ.
«С одной стороны, при той плотности таблицы, что есть, пятое место в чемпионате – не такой уж и плохой результат, но, конечно, когда мы говорим о «Спартаке», всегда хочется чего-то большего.
С таким составом команда должна бороться минимум за тройку, хотя, если говорить откровенно, чемпионами стать вряд ли получится.
В этом году «Спартак» играл нестабильно, команду лихорадило. Я думаю, что команде нужны точечные усиления, посмотрим, каким «Спартак» выйдет после зимней паузы, может, перерыв пойдет на пользу», – сказал бывший игрок и тренер красно-белых.
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