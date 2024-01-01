Аленичев о «Спартаке» в 2023 году: «Команда играла нестабильно, ее лихорадило. Хочется чего-то большего, но чемпионами стать вряд ли получится»

Теги Спартак премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев ТАСС Гильермо Абаскаль Футбол

Дмитрий Аленичев подвел итоги 2023 года для «Спартака».

После 18 туров московский клуб набрал 30 очков и занимает 5-е место в таблице Мир РПЛ

«С одной стороны, при той плотности таблицы, что есть, пятое место в чемпионате – не такой уж и плохой результат, но, конечно, когда мы говорим о «Спартаке», всегда хочется чего-то большего.

С таким составом команда должна бороться минимум за тройку, хотя, если говорить откровенно, чемпионами стать вряд ли получится.

В этом году «Спартак» играл нестабильно, команду лихорадило. Я думаю, что команде нужны точечные усиления, посмотрим, каким «Спартак» выйдет после зимней паузы, может, перерыв пойдет на пользу», – сказал бывший игрок и тренер красно-белых. 

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1 комментарий
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Аленичев утром первого даёт вью, стало быть в адеквате. вопрос: почему не слышно Царя?
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