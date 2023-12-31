Егор Титов: «Хоккейный «Спартак» идет на 1-м месте – пусть футбольный тоже скоро будет там. И в Кубке пошумим, надеюсь»

Теги Спартак Егор Титов Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России КХЛ Хоккей

Егор Титов надеется, что футбольный «Спартак» будет равняться на хоккейный.

«У нас в «Спартаке» очередные перемены: новый спортивный директор в клубе, наверняка будут новые покупки.

Болельщикам желаю не отчаиваться. Календарный год прошел неплохо, надеюсь, в мае мы порадуемся, но не знаю, какому месту. Надеюсь также, что в Кубке пошумим.

Болельщикам надо верить. Посмотрите на хоккейный «Спартак»: ждали, ждали – и пришли к достойному результату. Сегодня великолепный хоккей!

Футболисты – молодцы, всегда поддерживают хоккеистов. Посмотрят на все это и решат равняться на них, достигать вершин!

Хоккейный «Спартак» сегодня идет на первом месте, надеюсь, что футбольный тоже скоро будет там. Нужно верить в команду. Надеюсь, увижу скоро аншлаг на стадионе», – сказал бывший полузащитник красно-белых.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пошумим ))) Грустной жопой весело не пукнешь, Егорка! )))
+3
-2
+1
Жаль, что при куче главных тренеров за последнее время у руля Спартака - не было в помощниках кого-то из плеяды звезд Спартака 90-хх годов. Кто смог бы перенять положительные черты (прессинг, контратаки и т.д.) у того же Абаскаля, Тедеско, Виктории и воплотить вкупе с собственными наработками и задумками!
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий