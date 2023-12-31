Егор Титов: «Хоккейный «Спартак» идет на 1-м месте – пусть футбольный тоже скоро будет там. И в Кубке пошумим, надеюсь»

Егор Титов надеется, что футбольный «Спартак» будет равняться на хоккейный.

«У нас в «Спартаке» очередные перемены: новый спортивный директор в клубе, наверняка будут новые покупки.

Болельщикам желаю не отчаиваться. Календарный год прошел неплохо, надеюсь, в мае мы порадуемся, но не знаю, какому месту. Надеюсь также, что в Кубке пошумим.

Болельщикам надо верить. Посмотрите на хоккейный «Спартак»: ждали, ждали – и пришли к достойному результату. Сегодня великолепный хоккей!

Футболисты – молодцы, всегда поддерживают хоккеистов. Посмотрят на все это и решат равняться на них, достигать вершин!

Хоккейный «Спартак» сегодня идет на первом месте, надеюсь, что футбольный тоже скоро будет там. Нужно верить в команду. Надеюсь, увижу скоро аншлаг на стадионе», – сказал бывший полузащитник красно-белых.

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