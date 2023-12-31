Дмитрий Губерниев: «Стране плевать, продержится Абаскаль или нет. Важно, чтобы «Спартак» играл хорошо – это в интересах российского футбола»

Теги Спартак премьер-лига Россия Дмитрий Губерниев Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Дмитрий Губерниев высказался о будущем Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

– Продержится ли Гильермо Абаскаль на посту главного тренера «Спартака» до конца 2024 года?

– По большому счету стране плевать, продержится Абаскаль или нет. Если он не продержится, придет другой тренер.

Важно, чтобы «Спартак» играл не через пень колоду, а хорошо. Это в интересах российского футбола. А так «Спартак» при Абаскале небезнадежен, – сказал комментатор «Матч ТВ».

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9 комментариев
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Опять всей страной прикрывается.А ниже болельщик кб всю страну называет кучкой,такие дела
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Alestern, даже в Китае народу меньше болельщиков Спартака
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Как бы то то ни было он прав, настоящим болельщикам не плевать, а не так уж и важно кто его тренирует, именно важно чтобы играл хорошо, результат второстепенен, четыре звезды Спартака все равно недосягаемы для других команд в ближайшее время ...
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Безразлично, что пишут болельщики других команд о моей (ясно, что ничего хорошего), а уж тем более безразлично мнение Губерниева о чём либо.
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Мне вот лично плевать, переживёт ли Губерниев новогоднее похмелье. )))
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Ответ Blaze of Glory
Болельщикам всех остальных клубов глубоко плевать, как будет играть шпартальке-04 и будет ли он играть вообще. На интересах российского футбола это скажется не больше, чем игра курского Авангарда или миасского Торпедо
Болельщики всех остальных клубов - это лишь маленькая кучка, в сравнении с болельщиками Спартака ! )..
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