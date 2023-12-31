Дмитрий Губерниев: «Стране плевать, продержится Абаскаль или нет. Важно, чтобы «Спартак» играл хорошо – это в интересах российского футбола»
Дмитрий Губерниев высказался о будущем Гильермо Абаскаля в «Спартаке».
– Продержится ли Гильермо Абаскаль на посту главного тренера «Спартака» до конца 2024 года?
– По большому счету стране плевать, продержится Абаскаль или нет. Если он не продержится, придет другой тренер.
Важно, чтобы «Спартак» играл не через пень колоду, а хорошо. Это в интересах российского футбола. А так «Спартак» при Абаскале небезнадежен, – сказал комментатор «Матч ТВ».
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