Дмитрий Губерниев: «Стране плевать, продержится Абаскаль или нет. Важно, чтобы «Спартак» играл хорошо – это в интересах российского футбола»

Дмитрий Губерниев высказался о будущем Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

– Продержится ли на посту главного тренера « » до конца 2024 года?

– По большому счету стране плевать, продержится Абаскаль или нет. Если он не продержится, придет другой тренер.

Важно, чтобы «Спартак» играл не через пень колоду, а хорошо. Это в интересах российского футбола. А так «Спартак» при Абаскале небезнадежен, – сказал комментатор « ».

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