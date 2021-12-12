💣 «Спартак» уволил Виторию

Главный тренер «Спартака» Руй Витория покинул свой пост.
Московский клуб объявил о расторжении контракта с 51-летним португальским специалистом по взаимному соглашению.
«Португалец навсегда останется в истории «Спартака» как тренер, выведший команду в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе. Клуб благодарит Руя за это достижение.
Наш клуб также покидают ассистенты Витории: Арналду Тейшейра, Сержиу Ботелью, Луиш Эштевеш и Вальтер Диаш.
Мы благодарим Руя и его штаб за профессионализм и яркие мгновения в Лиге Европы. Желаем удачи в дальнейшей карьере»,- говорится в заявлении красно-белых.
Ранее сообщалось, что Руй получит неустойку от «Спартака» – около 2 млн евро.
В последнем туре РПЛ перед зимней паузой «Спартак» крупно уступил «Сочи» (0:3) и ушел на перерыв на 9-м месте с 23 очками. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 15 очков.
Витория возглавил «Спартак» в мае. При нем клуб провел 26 матчей во всех турнирах, одержав 9 побед, 6 раз сыграв вничью и потерпев 11 поражений.
«Спартак» под руководством Витории занял первое место в группе C Лиги Европы-2021/22 и вышел в 1/8 финала турнира.