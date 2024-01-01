«Спартак» переименовал стадион в «Лукойл Арену»: «Под новым именем наш дом станет еще уютнее, современнее и поможет добиться новых больших побед!»

«Спартак» переименовал стадион в «Лукойл Арену».

Стадион московского клуба, носивший название « », будет называться «Лукойл Арена».

«Лукойл» более 20 лет оказывает неоценимую поддержку нашему клубу как титульный спонсор, а в прошлом году компания приобрела 100% акций « » и стадиона красно-белых на Северо-Западе Москвы.

Переименование стадиона – часть долгосрочной стратегии компании по развитию клубной инфраструктуры «Спартака».

Убеждены, что под новым именем наш дом станет еще уютнее, современнее и поможет «Спартаку» добиться новых больших побед!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

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