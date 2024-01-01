«Спартак» переименовал стадион в «Лукойл Арену»: «Под новым именем наш дом станет еще уютнее, современнее и поможет добиться новых больших побед!»

Теги Спартак премьер-лига Россия бизнес Открытие Банк Арена Лукойл Футбол

«Спартак» переименовал стадион в «Лукойл Арену».

Стадион московского клуба, носивший название «Открытие Банк Арена», будет называться «Лукойл Арена».

«Лукойл» более 20 лет оказывает неоценимую поддержку нашему клубу как титульный спонсор, а в прошлом году компания приобрела 100% акций «Спартака» и стадиона красно-белых на Северо-Западе Москвы. 

Переименование стадиона – часть долгосрочной стратегии компании по развитию клубной инфраструктуры «Спартака».

Убеждены, что под новым именем наш дом станет еще уютнее, современнее и поможет «Спартаку» добиться новых больших побед!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба. 

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20 комментариев
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Наконец то приличное название, а не предыдущее убожество
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Станет уютнее,если крышу сделаете.
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Была Открывашка,стало Лукошко
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Ответ Доктор Верховцев
Карго-культ какой-то. Снова кровати переставляют.
Не тот случай, без вариантов надо было менять название.
Банк Открытие поглощён ВТБ, скоро совсем исчезнет, клиентов переведут в ВТБ, вывески поменяют.
Кстати, жаль, в Открытии есть несколько неплохих фишек для физиков - пользоваться им в комбинации с другими банками было неплохо(
+5
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Так вон оно в чём проблема-то была...
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Карго-культ какой-то.
Снова кровати переставляют.
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Ну всё, сейчас попрет!
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А патриотично поменять название самой компании, убрав англицизм (какой-то "ойл") не захотели... А ведь кто-нибудь непременно напишет об этом куда следует. И вряд ли нескоро.
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Наш дом - Лукойл))
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100% в этом была проблема )
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Лукойл арена имени ...
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- Я на Лукойл!
- на стадион или заправку?
🤦
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Ответ Джефф Лебовски
Не тот случай, без вариантов надо было менять название. Банк Открытие поглощён ВТБ, скоро совсем исчезнет, клиентов переведут в ВТБ, вывески поменяют. Кстати, жаль, в Открытии есть несколько неплохих фишек для физиков - пользоваться им в комбинации с другими банками было неплохо(
Так-то, вообще дурацкая идея — называть арены именем спонсоров. Мерзко это.
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Ответ Доктор Верховцев
Так-то, вообще дурацкая идея — называть арены именем спонсоров. Мерзко это.
Может на футболке тоже имя компании мерзко держать? И Лукойл уже не спонсор, а владелец, который хочет иметь большой стадион, названный его именем, как Газпром Арена, ВТБ Арена, РЖД Арена и далее по списку, это вопрос престижа компании
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Ответ rarog
Была Открывашка,стало Лукошко
Ну без вас никуда..газпрошка
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