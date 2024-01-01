«Спартак» переименовал стадион в «Лукойл Арену»: «Под новым именем наш дом станет еще уютнее, современнее и поможет добиться новых больших побед!»
«Спартак» переименовал стадион в «Лукойл Арену».
Стадион московского клуба, носивший название «Открытие Банк Арена», будет называться «Лукойл Арена».
«Лукойл» более 20 лет оказывает неоценимую поддержку нашему клубу как титульный спонсор, а в прошлом году компания приобрела 100% акций «Спартака» и стадиона красно-белых на Северо-Западе Москвы.
Переименование стадиона – часть долгосрочной стратегии компании по развитию клубной инфраструктуры «Спартака».
Убеждены, что под новым именем наш дом станет еще уютнее, современнее и поможет «Спартаку» добиться новых больших побед!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба.
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Банк Открытие поглощён ВТБ, скоро совсем исчезнет, клиентов переведут в ВТБ, вывески поменяют.
Кстати, жаль, в Открытии есть несколько неплохих фишек для физиков - пользоваться им в комбинации с другими банками было неплохо(
Снова кровати переставляют.
- на стадион или заправку?
🤦