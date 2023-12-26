Зарема Салихова: «Ивич был в моем списке под 3-м номером на пост тренера «Спартака» весной 2021-го»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова поделилась мнением о тренере Владимире Ивиче.

– Осенью писали об интересе «Спартака» к Ивичу. Лучший тренер этого года?

– Работу Ивича изучала, когда мы искали тренера весной 2021-го, он тогда только-только был уволен из «Уотфорда». Ивич находился в моем списке под третьим номером.

Если в команде будет дисциплина, то результаты и стабильность придут. Чем больше грамотных специалистов, тем лучше для российского футбола.

А главное, смотря на его пример, другие специалисты не будут бояться приезжать в Россию, – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Напомним, Ивич возглавил «Краснодар» в январе 2023 года. После 18 туров команда под его руководством лидирует в таблице Мир РПЛ.

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22 комментария
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Очередные прошлогодние сказки от Салиховой)) изучала она))
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на первом Мостовой, а кто на втором?
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У меня есть один знакомый, слегка придурковатый, который очень любит рассказывать басни про то, что он чуть ли не с Путиным водку пил. Вспомнишь при нём какого-нибудь чиновника, а потом полчаса выслушиваешь, как он с ним пил, спал, в бане парился, бизнес делил и т.д.
Короче, Заремка снова позорится.
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Ответ Каба
Зачем тебе такой знакомый?
Ну есть он! Что ж делать теперь? Не убивать же его.
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Ответ Каба
Зачем тебе такой знакомый?
чтобы познакомиться как минимум с Путиным, что тут непонятного)))
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Как Венгер в свое время всех топов готов был подписать, так и Зарема тренеров🙌
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Есть мысль, что Ивич в Краснодаре и гипотетический Ивич в Спартаке - это были бы два очень разных Ивича.
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Но выбрала Руя Викторию и не прогадала.
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Беллингема в школу Спартака хотела переманить не срослось, в своё время Холланда рекомендовала Спартаку, сказали у нас есть Дзюба такой же габаритный! А Мбаппе же играл в клубе где российские владельцы были, там вообще в последний момент всё сорвалось, но не из-за меня Ларсона выбрали, совет директоров!
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Тиха всем! Я сам этот список видел! На первом месте у неё был Анчелотти, а на втором Терри.
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Зарема Салихова: «Федун был в моем списке под 3-м номером, но Петя Листерман помог мне сделать правильный выбор»
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Ответ Bartez1986
на первом Мостовой, а кто на втором?
Тоже Мостовой
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Ответ Bartez1986
на первом Мостовой, а кто на втором?
тен Хаг
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Ответ Oleg Olegov
Но выбрала Руя Викторию и не прогадала.
Она его не выбирала, ее не спрашивали. Потом ходила рассказывала какой он плохой тренер и ждала его осечки, чтобы сказать , а я вам говорила.
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