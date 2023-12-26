Зарема Салихова: «Ивич был в моем списке под 3-м номером на пост тренера «Спартака» весной 2021-го»

Зарема Салихова поделилась мнением о тренере Владимире Ивиче.

– Осенью писали об интересе « » к Ивичу. Лучший тренер этого года?

– Работу Ивича изучала, когда мы искали тренера весной 2021-го, он тогда только-только был уволен из «Уотфорда». Ивич находился в моем списке под третьим номером.

Если в команде будет дисциплина, то результаты и стабильность придут. Чем больше грамотных специалистов, тем лучше для российского футбола.

А главное, смотря на его пример, другие специалисты не будут бояться приезжать в Россию, – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» .

Напомним, Ивич возглавил « » в январе 2023 года. После 18 туров команда под его руководством лидирует в таблице Мир .

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