Зарема Салихова: «Ивич был в моем списке под 3-м номером на пост тренера «Спартака» весной 2021-го»
Зарема Салихова поделилась мнением о тренере Владимире Ивиче.
– Осенью писали об интересе «Спартака» к Ивичу. Лучший тренер этого года?
– Работу Ивича изучала, когда мы искали тренера весной 2021-го, он тогда только-только был уволен из «Уотфорда». Ивич находился в моем списке под третьим номером.
Если в команде будет дисциплина, то результаты и стабильность придут. Чем больше грамотных специалистов, тем лучше для российского футбола.
А главное, смотря на его пример, другие специалисты не будут бояться приезжать в Россию, – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Напомним, Ивич возглавил «Краснодар» в январе 2023 года. После 18 туров команда под его руководством лидирует в таблице Мир РПЛ.
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Короче, Заремка снова позорится.