Прокурор просит приговорить Аталя к 10 месяцам тюрьмы условно за видео с призывом к «черному дню для евреев»

Юсефу Аталю грозит условный тюремный срок за антисемитское видео.

В октябре, после обострения палестино-израильского конфликта, 27-летний футболист сборной Алжира выложил видео, где призывают к «черному дню для евреев», но вскоре удалил пост и извинился. Однако прокуратура начала расследование. « » отстранила , а позже он был дисквалифицирован на 7 матчей.

24 ноября Аталь был задержан судебной полицией и помещен под стражу.

Сегодня состоялось судебное заседание, на котором рассматривалось это дело. По итогам слушаний прокурор попросил приговорить футболиста к 10 месяцам тюремного заключения условно, а также оштрафовать его на 45 000 евро.

«Слова имеют вес. Распространение такого рода сообщений приводит к реальным актам насилия, от которых уже пострадал Франция и другие страны.

[Автором видео является] не умеренный имам. Вопреки тому, что я слышал несколько раз, в этом видео ни разу не говорится о мире. Он опубликовал сообщение «Свободу Палестине» с шарфом в цветах Палестины.

Таким образом, господин Аталь знает и понимает контекст. Видео явно призывает к насилию и длится 35 секунд – не 1 минуту, не 1 час, не 3 часа... А 35 секунд! Видео, которое он [Аталь] увидел из-за алгоритма», – сказал представитель стороны обвинения.

Аталь о призыве к «черному дню для евреев»: «Я не досмотрел видео до конца и думал, что это послание мира. Я не пытаюсь лезть в политику и против любого насилия»

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