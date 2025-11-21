Зобнин о лимите: «Пусть хоть вообще убирают. Просто хочется смотреть в РПЛ на игроков сборной Португалии, Франции. Хочу учиться у топовых футболистов, тогда и уровень в стране вырастет»

Роман Зобнин: лимит пусть хоть вообще убирают.

Роман Зобнин согласился бы на отмену лимита для легионеров в Мир РПЛ .

«Мне хочется, чтобы приезжали сильные иностранцы, которые играют в своих сборных. Желательно в сильных сборных. Мне вот этого хочется.

Я не против любых лимитов, пусть они хоть вообще его убирают. Просто хочется смотреть в РПЛ на игроков, которые выступают в сборной Португалии, в сборной Франции.

Понятно, что в нынешней ситуации пригласить таких футболистов нереально, это просто мое личное пожелание: я хочу видеть в чемпионате топовых игроков и учиться у них. И тогда я думаю, что и уровень футбола в стране в целом вырастет», – заявил хавбек «Спартака ».