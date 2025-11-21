Зобнин о лимите: «Пусть хоть вообще убирают. Просто хочется смотреть в РПЛ на игроков сборной Португалии, Франции. Хочу учиться у топовых футболистов, тогда и уровень в стране вырастет»
Роман Зобнин: лимит пусть хоть вообще убирают.
Роман Зобнин согласился бы на отмену лимита для легионеров в Мир РПЛ.
«Мне хочется, чтобы приезжали сильные иностранцы, которые играют в своих сборных. Желательно в сильных сборных. Мне вот этого хочется.
Я не против любых лимитов, пусть они хоть вообще его убирают. Просто хочется смотреть в РПЛ на игроков, которые выступают в сборной Португалии, в сборной Франции.
Понятно, что в нынешней ситуации пригласить таких футболистов нереально, это просто мое личное пожелание: я хочу видеть в чемпионате топовых игроков и учиться у них. И тогда я думаю, что и уровень футбола в стране в целом вырастет», – заявил хавбек «Спартака».
Два серебра Слуцкого в Китае – успех?23285 голосов
Да, конечно
Нет, доказал бы только чемпионством
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости