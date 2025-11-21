Мерсон про АПЛ: «Арсенал» все еще фаворит. «Ман Сити» сильно зависит от Холанда, а лондонцы могут выставить сильный состав даже при обилии травм»

Пол Мерсон: «Ман Сити» зависит от Холанда, «Арсенал» – фаворит.

Пол Мерсон считает, что у «Арсенала» есть преимущество над «Манчестер Сити », зависящим от Эрлинга Холанда .

«После ничьей «Арсенала » с «Сандерлендом» нельзя утверждать, что Артета и компания точно станут чемпионами. Но они остаются фаворитами, и вот почему.

«Ман Сити» не так далеко от «Арсенала», но он очень сильно зависит от Холанда. У «Арсенала» многие игроки основного состава из-за травм пропустят игру с «Тоттенхэмом», но я все равно ожидаю увидеть очень сильную команду. Такого нет больше ни у кого в лиге, и это играет решающую роль», – отметил экс-форвард сборной Англии.

