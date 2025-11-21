Сестра Роналду Элма о критиках визита португальца в Белый дом: «Эти клоуны еще не поняли, что Криштиану наплевать на их мнение?»
Сестра Роналду – критикам: Криштиану плевать, клоуны.
Элма Авейру ответила людям, критикующим визит Криштиану Роналду в Белый дом.
«Эти клоуны еще не поняли, что ему наплевать на их мнение?
Это не для тех, кто хочет, а для тех, кто может. Им, ##### (блин), больше не о чем говорить», – написала сестра 40-летнего форварда сборной Португалии в инстаграме.
Демократическая партия США выложила ролик с Месси в ответ на видео встречи Роналду с Трампом: «Уделал»
