Сестра Роналду Элма о критиках визита португальца в Белый дом: «Эти клоуны еще не поняли, что Криштиану наплевать на их мнение?»

Сестра Роналду – критикам: Криштиану плевать, клоуны.

Элма Авейру ответила людям, критикующим визит Криштиану Роналду в Белый дом.

«Эти клоуны еще не поняли, что ему наплевать на их мнение?

Это не для тех, кто хочет, а для тех, кто может. Им, ##### (блин), больше не о чем говорить», – написала сестра 40-летнего форварда сборной Португалии в инстаграме.

