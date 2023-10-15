Игрок «Ниццы» Аталь выложил видео, где призывают к «черному дню для евреев», но вскоре удалил пост. Мэр Ниццы призвал его извиниться и осудить «террористов ХАМАС»

Теги Ницца лига 1 Франция Политика Юсеф Аталь Футбол

Алжирский игрок «Ниццы» выложил видео, где призывают к «черному дню для евреев».

Юсеф Аталь разместил в инстаграме видео с проповедником, призывающего к «черному дню для евреев» на фоне конфликта в Израиле и секторе Газа.

Вскоре алжирец удалил публикацию. «Ницца» пока никак не отреагировала на случившееся. Однако мэр Ниццы Кристиан Эстрози требует извинений.

«Я ожидаю, что Аталь, если уж он позволил использовать себя, извинится и осудит террористов ХАМАС. Если он этого не сделает, то ему больше не будет места в нашем клубе», – написал мэр в твиттере.

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27 комментариев

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Сергей Логинов
И у таких, как Аталь, ведь наглости хватает из себя пострадавших корчить
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a2wai
Осудит он, ага, конечно)
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nb8dwryv56
Ответ Н.Ф.
Этот день будет 24 ноября. И не только для евреев.
А что будет 24-го? У меня просто ДР 23-го)
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Stewart D.
Отстранить от футбола
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trav
Ответ ivan Morozov 20
мэр ниццы в летаргическом сне находится? Франция давно уже мусульманская страна
Во Франции 85% населения белые, 10% арабы и 3% негры.
Меньше Скабееву смотри и думай своей головой
+5
-2
+3
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ivan Morozov 20
мэр ниццы в летаргическом сне находится? Франция давно уже мусульманская страна
+10
-8
+2
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Дмитрий Иванов
Ответ nb8dwryv56
А что будет 24-го? У меня просто ДР 23-го)
Ну хорошо что не 25)
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Тосканский_Виноградник
А когда не извинялся? 😂 Этот подлец всегда что-то такое постит и лайкает, а потом просит "понять и пгостить". Пора его вообще выгнать из клуба и из страны, если на то пошло.
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Дядя ТУРА
Ответ trav
Во Франции 85% населения белые, 10% арабы и 3% негры. Меньше Скабееву смотри и думай своей головой
чернокожих 3-5 млн из 65 млн общего населения. официально. оч удивился сам
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Франческо Тотти
Представляю, что Собянин реагирует на какой-то твит и говорит, что какому-то игроку не место в таком-то клубе.
А, не представляю. Мэр много себе позволяет, при этом игрок явно херню в сетях опубликовал.
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Саша Пушкин
Ответ a2wai
Осудит он, ага, конечно)
И как нельзя кстати в следующем туре матч Ницца - Марсель, где на трибунах и без того обычно творится нечто, так в этот раз будет сущий ад.
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a2wai
Ответ Саша Пушкин
И как нельзя кстати в следующем туре матч Ницца - Марсель, где на трибунах и без того обычно творится нечто, так в этот раз будет сущий ад.
Даниэль и его банда приедут спросить у президента Ниццы как он собрался выгонять товарища из клуба))
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Дядя ТУРА
Ответ Direct free kick
Артур джан, израэль не друзья армян, прямо сейчас в баку митинги за израэль проводят. И 24041915 они не признают
а причем тут национальность? я не поддерживаю Хамас и все что он творит. и уж точно призывать к войне и резне никого не собираюсь. таких людей однозначно судить нужно
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Vamosalaplaya
Ответ trav
Во Франции 85% населения белые, 10% арабы и 3% негры. Меньше Скабееву смотри и думай своей головой
А какие цифры выдает Скабеева?
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MstAndreev
Скажет, что его взломали. Отмазка года)
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Дядя ТУРА
что-то сам Аталь никуда не спешит. одевай сланцы, бери РПГ и вперёд на фронт. надеюсь провокатора ждёт серьезное наказание
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arspurs9
Кажется, этот конфликт куда серьезнее нашего и скоро про Украину с Россией многие могут забыть.
Таких как Аталь много, но не все будут публиковать что то в инстаграм и удалять, кто то воспримет это как призыв к действию (да это он и есть).
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Roman Araslanov
Ой дурак (с)
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Mechel**
На выход алжирца
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Любезный Коссутий
извиняйся дон
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