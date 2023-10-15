Игрок «Ниццы» Аталь выложил видео, где призывают к «черному дню для евреев», но вскоре удалил пост. Мэр Ниццы призвал его извиниться и осудить «террористов ХАМАС»

Алжирский игрок «Ниццы» выложил видео, где призывают к «черному дню для евреев».

разместил в инстаграме видео с проповедником, призывающего к «черному дню для евреев» на фоне конфликта в Израиле и секторе Газа.

Вскоре алжирец удалил публикацию. «Ницца» пока никак не отреагировала на случившееся. Однако мэр Ниццы Кристиан Эстрози требует извинений.

«Я ожидаю, что Аталь, если уж он позволил использовать себя, извинится и осудит террористов ХАМАС. Если он этого не сделает, то ему больше не будет места в нашем клубе», – написал мэр в твиттере.

Игрок «Ниццы» Аталь извинился за лайк под постом Xaбиба. В Ницце убили трех человек в церкви

Игра: проверьте свою футбольную орфографию