Прокуратура начала расследование в отношении Аталя после видео с призывом к «черному дню для евреев». Игрока «Ниццы» подозревают в оправдании терроризма и подстрекательстве к насилию на почве религии
Во Франции открыли расследование в отношении Юсефа Аталя.
Напомним, алжирский защитник «Ниццы» выложил видео, где призывают к «черному дню для евреев», но вскоре удалил пост и извинился.
Прокуратура Ниццы объявила о начале расследования в отношении футболиста. «Начато предварительное расследование по статьям об оправдании терроризма и подстрекательстве к ненависти или насилию на почве определенной религии», – говорится в заявлении правоохранительного органа.
Политик Сьотти о том, что Аталь из «Ниццы» выложил видео с призывом к «черному дню для евреев»: «Это равносильно оправданию терроризма. Призываю систему правосудия принять меры»
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Какой ещё "Чёрный день для евреев", он больной? Столько способов поддержать палестинцев и не скатиться в гитлеровство, но он выбрал именно это.
Они и выглядели как : мам, я не курил, просто рядом стоял, пацаны надышали)
Отменить и выслать в Палестину, чтобы неповадно было.
"Наши дети пойдут в школы и детские сады, а их дети будут сидеть в подвалах"
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Российская же прокуратура способствует вывозу в Чечню тех, кто против террористов.