Прокуратура начала расследование в отношении Аталя после видео с призывом к «черному дню для евреев». Игрока «Ниццы» подозревают в оправдании терроризма и подстрекательстве к насилию на почве религии

Во Франции открыли расследование в отношении Юсефа Аталя.

Напомним, алжирский защитник «Ниццы» выложил видео, где призывают к «черному дню для евреев», но вскоре удалил пост и извинился.

Прокуратура Ниццы объявила о начале расследования в отношении футболиста. «Начато предварительное расследование по статьям об оправдании терроризма и подстрекательстве к ненависти или насилию на почве определенной религии», – говорится в заявлении правоохранительного органа.

Политик Сьотти о том, что Аталь из «Ниццы» выложил видео с призывом к «черному дню для евреев»: «Это равносильно оправданию терроризма. Призываю систему правосудия принять меры»

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