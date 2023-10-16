Прокуратура начала расследование в отношении Аталя после видео с призывом к «черному дню для евреев». Игрока «Ниццы» подозревают в оправдании терроризма и подстрекательстве к насилию на почве религии

Теги Ницца лига 1 Франция происшествия Юсеф Аталь религия Футбол

Во Франции открыли расследование в отношении Юсефа Аталя.

Напомним, алжирский защитник «Ниццы» выложил видео, где призывают к «черному дню для евреев», но вскоре удалил пост и извинился

Прокуратура Ниццы объявила о начале расследования в отношении футболиста. «Начато предварительное расследование по статьям об оправдании терроризма и подстрекательстве к ненависти или насилию на почве определенной религии», – говорится в заявлении правоохранительного органа.

Политик Сьотти о том, что Аталь из «Ниццы» выложил видео с призывом к «черному дню для евреев»: «Это равносильно оправданию терроризма. Призываю систему правосудия принять меры»

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37 комментариев

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Фарид Харисов
Ну на фоне всей массивной бредятины со всех сторон его слова особенно выделяются, даже не жалко если посадят.

Какой ещё "Чёрный день для евреев", он больной? Столько способов поддержать палестинцев и не скатиться в гитлеровство, но он выбрал именно это.
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igls54
Совсем крыша съехала у парня
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red hikkikomori
Извинения не проканали)
Они и выглядели как : мам, я не курил, просто рядом стоял, пацаны надышали)
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Фарид Харисов
Ответ Pigmalion
И эти люди нас учили свободе слова?)
Свобода слова на западе полная хня, которая зачастую не стоит и выеденного гроша, но тут чел недвусмысленно намекнул что надо устроить целой нации — это везде будет расцениваться как экстремизм.
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Оливер Кан удаляет Роберту
Хаха))
Отменить и выслать в Палестину, чтобы неповадно было.
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Очки Дани Алвеса
Ответ Фарид Харисов
Ну на фоне всей массивной бредятины со всех сторон его слова особенно выделяются, даже не жалко если посадят. Какой ещё "Чёрный день для евреев", он больной? Столько способов поддержать палестинцев и не скатиться в гитлеровство, но он выбрал именно это.
Скорее всего, он просто неумный фанатик, который всё репостит на легковоспламеняемых эмоциях.
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Rio de Janeiro
"Добрая" половина нынешней Европы это коктейль мусульманских мигрантов, пропалестинских леваков, правых антисемитов и инфантильных аполитичных бюргеров.Таких как он можно десятки миллионов пересажать особенно глядя на митинги которые сейчас проходят, хотя понятно у публичного человека другая степень ответственности
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Н.Ф.
Ответ ДМ-1чемпион
Это цитата министра обороны Израиля: "Я приказал полностью осадить сектор Газа. Там не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, все закрыто. Мы боремся с человеческими животными и действуем соответственно". P.S. Никто там в Европе не хочет завести дело на министра обороны Израиля!? Лицемеры!!!
Ничто не ново под Луной.
"Наши дети пойдут в школы и детские сады, а их дети будут сидеть в подвалах"
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Emkafa
Ответ Pigmalion
И эти люди нас учили свободе слова?)
призыв к убийствам - свобода слова???
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seppblatter@mail.ru
Да неужели? Начали прозревать или показуха?
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Абдаллах аль-Кутба
Ответ Фарид Харисов
Свобода слова на западе полная хня, которая зачастую не стоит и выеденного гроша, но тут чел недвусмысленно намекнул что надо устроить целой нации — это везде будет расцениваться как экстремизм.
Не нравится свобода слова на Западе, шуруй в родной Кашгар. Там у уйгуров полная свобода слова, совести,вероисповеданий и прочая и прочая...
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ Rio de Janeiro
"Добрая" половина нынешней Европы это коктейль мусульманских мигрантов, пропалестинских леваков, правых антисемитов и инфантильных аполитичных бюргеров.Таких как он можно десятки миллионов пересажать особенно глядя на митинги которые сейчас проходят, хотя понятно у публичного человека другая степень ответственности
Редко на подобном сайте можно прочитать столь трезвые мысли. Только не половина, а сейчас уже под 80%.
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Analjinn
Ответ Dexter Morgan
Никакой свободы слова. А вот если бы он высказался в пользу Израиля, то никакого дела не было бы. Двойные стандарты.
Лол? Поддержка поддержке рознь. За такое надо наказывать - в сторону любой этнической группы.
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elkipalki
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Комментарий удален модератором
А как же коллективная ответственность? Или это только в отношении россиян работает?
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seppblatter@mail.ru
Ответ ДМ-1чемпион
Сразу видно поклонника западной "демократии" и либеральных ценностей!
Сразу видно поклонника террористов и пустынных сказочников.
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ДМ-1чемпион
Ответ Н.Ф.
Ничто не ново под Луной. "Наши дети пойдут в школы и детские сады, а их дети будут сидеть в подвалах" ©
Естественно! А что ещё от запада ждать!? Если они уже в парламенте Канады стоя, устраивают овации карателю дивизии СС "галичина"!
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seppblatter@mail.ru
Ответ Яков Фридман
Так в Швеции кого то привлекли в итоге за сожжение Корана?
Новость не об этом вроде
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rej1sta
Ответ Очки Дани Алвеса
Скорее всего, он просто неумный фанатик, который всё репостит на легковоспламеняемых эмоциях.
Есть подозрение, что он то видео то толком даже не посмотрел. Флаг Палестины увидел, ему достаточно было.
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maikki.rf
Так говорили же, что только в России за такое преследуют? А там свобода слова)))
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SpilightTwarkle
Щас местные фрики, использующие любой момент для укола западного мира и либералов, скажут типа: "Вот посмотрите какая у них свобода слова".
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Arty Novikoff
Молодцы французская прокуратура. Тех, кто публично призывает к террору, надо наказывать.

Российская же прокуратура способствует вывозу в Чечню тех, кто против террористов.
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0:4 на спотифай камп ноу
Комментарий удален модератором
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