Болельщиков «Севильи» могут не допустить на матч с «Лансом» в ЛЧ. Министр внутренних дел Франции объяснил это мерами безопасности после гибели фаната «Нанта»
Болельщикам «Севильи» могут запретить приезжать на матч с «Лансом» в ЛЧ.
Об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в эфире телеканала Brut. При этом он уточнил, что власти страны намерены ввести систематический запрет на посещение болельщиками выездных матчей, «связанных с риском».
Решение связано с недавней трагедией перед матчем Лиги 1 между «Нантом» и «Ниццей» 2 декабря – напомним, в результате столкновения фанатов погиб 31-летний мужчина, получивший два ножевых ранения в спину.
После инцидента министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера предложила усилить меры безопасности на стадионах.
«Севилья» сыграет на выезде с «Лансом» 12 декабря в заключительном туре Лиги чемпионов.
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