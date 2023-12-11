Болельщиков «Севильи» могут не допустить на матч с «Лансом» в ЛЧ. Министр внутренних дел Франции объяснил это мерами безопасности после гибели фаната «Нанта»

Теги Ланс Ницца Нант Севилья лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА происшествия болельщики Политика Футбол

Болельщикам «Севильи» могут запретить приезжать на матч с «Лансом» в ЛЧ.

Об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в эфире телеканала Brut. При этом он уточнил, что власти страны намерены ввести систематический запрет на посещение болельщиками выездных матчей, «связанных с риском».

Решение связано с недавней трагедией перед матчем Лиги 1 между «Нантом» и «Ниццей» 2 декабря – напомним, в результате столкновения фанатов погиб 31-летний мужчина, получивший два ножевых ранения в спину.

После инцидента министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера предложила усилить меры безопасности на стадионах.

«Севилья» сыграет на выезде с «Лансом» 12 декабря в заключительном туре Лиги чемпионов.

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