Тебас о Ла Лиге: «Хотел бы Месси, Роналду, Моуринью, Гвардиолу, но они не ключ к росту, главное – клубы и конкуренция. Саудовцы так и не вошли в число лучших лиг, несмотря на звезд»

Хавьер Тебас: у саудовцев полно звезд, но лига так и не стала одной из лучших.

Хавьер Тебас считает, что отдельные игроки не так сильно влияют на уровень лиги, как клубы.

«Я бы хотел, чтобы у нас были Месси, Роналду , Моуринью , Гвардиола – да все... Но это не ключ к продолжению роста. Игроки эфемерны, а сильными вас делают клубы и хорошая конкуренция.

Возьмем лигу Саудовской Аравии: там полно звезд, но она так и не взлетела до уровня лучших в мире.

Если говорить про экономику, то ни один вещатель ничего не сказал нам насчет того, чтобы платить меньше за показ, когда ушел Месси. Контракты заключены на пять, шесть, семь лет, поэтому важно, чтобы лига оставалась конкурентоспособной», – сказал президент Ла Лиги .