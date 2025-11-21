Быстров о Соболеве: «Бухаров номер два. Почему такая херовая форма? В «Крыльях» бежал, в «Спартаке» забивал, в «Зените» даже близко ничего. Это психология, в голове проблема»
Владимир Быстров: спросил бы у Соболева, почему у него такая физическая форма.
Владимир Быстров рассказал, какой вопрос задал бы форварду Александру Соболеву, если бы его позвали в ведущие подкаста «Зенита».
«Меня пока никто не звал. Но хорошо, вопрос был бы такой – почему у тебя такая херовая форма? У него плохая физическая форма.
В Самаре он бежал, топтал. В «Спартаке» на опережение выскакивал, забивал. В «Зените» даже близко ничего.
Это психология, в голове большая проблема. Видимо, он не может настроить себя. Это Бухаров номер два, я вижу это. Бухаров загубил карьеру.
Отсидел эти годы в «Зените», но карьеру испортил, не смог конкурировать с Кержом, он сломался. Сбавил требования, на тренировках не выкладывался, это видно все», – сказал бывший полузащитник «Зенита» Быстров.
