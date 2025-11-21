Дивеев рассматривает возможность игры в Европе: «Шансы есть, почему нет?»

Игорь Дивеев о переходе в Европу: шансы есть, возможность рассматриваю.

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о шансах Матвея Кисляка , Алексея Батракова , а также его самого перейти в европейские клубы.

«Если у Батракова с Кисляком будут варианты уехать в Европу, надо пользоваться этим. Кто из них ближе к переходу в европейский клуб? Оба. Я знаю, чего хочет Матвей. Поэтому сказал бы ему: «Поезжай в Европу».

Рассматриваю ли я возможность продолжения карьеры в Европе? Да. Есть ли шансы? Они есть, почему нет?» – заявил Дивеев.

Действующий контракт 26-летнего Дивеева с ЦСКА рассчитан до июня 2029 года.