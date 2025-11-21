Андрей Мостовой: «Что в голове у похитителей? Современный мир, центр Санкт-Петербурга, везде камеры, тебя через минуты вычислят»

Андрей Мостовой: везде камеры – что в голове у похитителей?.

Андрей Мостовой выразил недоумение по поводу попытки похитить его в октябре.

– В «Зените», кажется, тоже все в шоке. Даже Жерсон, хотя, казалось бы, у них в Бразилии похищения не то чтобы привычное дело, но более распространенное.

– Да любой нормальный человек так отреагирует. Современный мир, центр Санкт-Петербурга, везде камеры, тебя через минуты вычислят – что в голове у тех людей было?

В раздевалке, конечно, поддержали, но встретили с шутками типа: «Если бы камеры зафиксировали твою скорость в этот момент, тебя бы штрафами завалили!»

– После с похитителями не пересекались? Очные ставки? Следственные действия?

– Нет. Может, только придется в суд потом приехать, выступить в качестве свидетеля, – сказал полузащитник «Зенита».