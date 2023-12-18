Аталь о призыве к «черному дню для евреев»: «Я не досмотрел видео до конца и думал, что это послание мира. Я не пытаюсь лезть в политику и против любого насилия»

Теги Ницца лига 1 Франция происшествия Политика Юсеф Аталь Футбол

Юсеф Аталь объяснил, почему опубликовал антисемитское видео.

В октябре, после обострения палестино-израильского конфликта, 27-летний футболист сборной Алжира выложил видео, где призывают к «черному дню для евреев», но вскоре удалил пост и извинился. Однако прокуратура начала расследование. «Ницца» отстранила Аталя, а позже он был дисквалифицирован на 7 матчей.

24 ноября Аталь был задержан судебной полицией и помещен под стражу. Сообщалось, что ему грозит до года тюрьмы.

«Я поделился видео, потому что думал, что это послание мира и что люди страдают во время этой войны. К сожалению, я не досмотрел его до конца. Я поделился этим видео, потому что думал, что это действительно послание мира.

Я хочу, чтобы люди перестали страдать. В мои намерения не входит выступать против кого-либо. К сожалению, я не досмотрел видео до конца», – сказал Аталь. 

Дальше футболист отвечал на вопросы судьи.

Судья: Когда мы видим [пост от] человека, которого не знаем, у всех нас одинаковая реакция: мы набираем его имя в Google. У вас не было такой реакции?»

Аталь: «Нет, у меня не было такой реакции. Я увидел видео и опубликовал его, желая прекращения страданий людей. Этот человек меня больше не интересовал. В начале он говорил о том, что люди больше не должны страдать, и я выложил видео у себя».

Судья: «За 30 секунд поиска в Интернете я увидел, что этот господин размещал записи о карикатурах на Мухаммеда. По-моему, он называл президента Республики «холуем». Есть также информация, связывающая его с нападением, в результате которого погибли три человека в Ницце». 

Аталь: «Я просто футболист, я не пытаюсь лезть в политику. Я поделился видео, не досмотрев его до конца, а затем опубликовал сообщение с извинениями. Искренними извинениями». 

Судья: «Кто попросил вас удалить [видео]?»

Аталь: «Мне позвонил спортивный директор клуба. Я удалил видео и опубликовал сообщение с извинениями».

Судья: «Мы говорим о событиях в Газе, и вы осознаете их трагичность. Вы опубликовали такое сообщение, когда боевики ХАМАС вошли в Израиль?»

Аталь: «Нет, я не публиковал никаких сообщений, но я против любого насилия. Мое послание заключалось в том, чтобы люди не страдали».

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23 комментария
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"Я просто футболист, я не пытаюсь лезть в политику"... Чувак, ты в общем-то из-за этого в суде.
+40
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Судья красавец! Я удалил и извинился.
Кто попросил вас удалить видео?
Спортивный директор.
Ну то есть, если бы он не позвонил… виновен!
+19
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+18
То есть сам бы он не удалил.
Понятненько
+12
0
+12
Судья красава, за два вопроса все показал, а футболист даже ничего не понял)
+9
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+9
В общем, выскочил, а потом обо... И ясно, что настоящие его взгляды именно в видео.
+5
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+5
Мопед не мой, я просто опубликовал ссылку ☝️
+3
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+3
Рафик невиновный
+3
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+3
Да он уже неоднократно на религиозный экстремизм подсел с последующими извинениями "случайного" действия
https://m.sports.ru/football/1090591203-igrok-niczczy-atal-izvinilsya-za-lajk-pod-postom-xabiba-v-niczcze-ubil.html
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"Я просто футболист" - этим всё сказано. Невменяемых не судят)))
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Бывает
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Вообще, вот эта трусость вызывает отвращение. Они приехали в цивилизованные страны, им нравится мягко спать и сладко есть, но становиться цивилизованными людьми - это не про них.
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читаю комменты, куда делись сторонники Хамас которые буквально заполнили сайт после 9 октября? неужели в тоннелях интернет отключили.
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Ответ Жо-Вильфред Майе-Дорен
"Я просто футболист" - этим всё сказано. Невменяемых не судят)))
интересно, Широков так же в суде объяснялся))
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Я порнуху тоже обычно не досматриваю до конца...
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Год в тюрьме в Ницце кажется неадекватным наказанием: там Аталь наверняка сдружится с традиционным контингентом, разделяющим его идеалы, и потом будет спонсировать какую-нибудь террористическую ячейку.
А вот бессрочно закрыть право въезда в Евросоюз и депортировать в родной Алжир было бы идеально.
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Посланник мира 🤣
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какой бедненький
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просто во Франции хорошо жить.
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как видим, под арестом не очень понравилось
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