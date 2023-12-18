Аталь о призыве к «черному дню для евреев»: «Я не досмотрел видео до конца и думал, что это послание мира. Я не пытаюсь лезть в политику и против любого насилия»

Юсеф Аталь объяснил, почему опубликовал антисемитское видео.

В октябре, после обострения палестино-израильского конфликта, 27-летний футболист сборной Алжира выложил видео, где призывают к «черному дню для евреев», но вскоре удалил пост и извинился. Однако прокуратура начала расследование. « » отстранила , а позже он был дисквалифицирован на 7 матчей.

24 ноября Аталь был задержан судебной полицией и помещен под стражу. Сообщалось, что ему грозит до года тюрьмы.

«Я поделился видео, потому что думал, что это послание мира и что люди страдают во время этой войны. К сожалению, я не досмотрел его до конца. Я поделился этим видео, потому что думал, что это действительно послание мира.

Я хочу, чтобы люди перестали страдать. В мои намерения не входит выступать против кого-либо. К сожалению, я не досмотрел видео до конца», – сказал Аталь.

Дальше футболист отвечал на вопросы судьи.

Судья: Когда мы видим [пост от] человека, которого не знаем, у всех нас одинаковая реакция: мы набираем его имя в Google. У вас не было такой реакции?»

Аталь: «Нет, у меня не было такой реакции. Я увидел видео и опубликовал его, желая прекращения страданий людей. Этот человек меня больше не интересовал. В начале он говорил о том, что люди больше не должны страдать, и я выложил видео у себя».

Судья: «За 30 секунд поиска в Интернете я увидел, что этот господин размещал записи о карикатурах на Мухаммеда. По-моему, он называл президента Республики «холуем». Есть также информация, связывающая его с нападением, в результате которого погибли три человека в Ницце».

Аталь: «Я просто футболист, я не пытаюсь лезть в политику. Я поделился видео, не досмотрев его до конца, а затем опубликовал сообщение с извинениями. Искренними извинениями».

Судья: «Кто попросил вас удалить [видео]?»

Аталь: «Мне позвонил спортивный директор клуба. Я удалил видео и опубликовал сообщение с извинениями».

Судья: «Мы говорим о событиях в Газе, и вы осознаете их трагичность. Вы опубликовали такое сообщение, когда боевики ХАМАС вошли в Израиль?»

Аталь: «Нет, я не публиковал никаких сообщений, но я против любого насилия. Мое послание заключалось в том, чтобы люди не страдали».

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