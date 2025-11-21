  • Спортс
3

Артета о дерби с «Тоттенхэмом»: «Мы боремся за свою часть Лондона, доминирующая команда менялась много раз. «Арсенал» с нетерпением ждет матча дома»

Микель Артета о дерби: «Арсенал» борется за свою часть Лондона, «шпоры» тоже.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о том, что делает дерби северного Лондона особенным.

«Арсенал» в воскресенье примет «Тоттенхэм» в 12-м туре АПЛ.

«Оно другое. Это большой город, и мы боремся за ту часть Лондона, которую хотим покорить. Они хотят того же. За эти годы доминирующая команда менялась много раз.

Это просто прекрасно, особенно когда мы играем дома перед своими болельщиками. Мы знаем, какую энергию они будут привносить, какую энергию команда будет вкладывать в каждое действие.

Для нас большая честь играть в таком матче, поэтому мы с нетерпением ждем воскресенья», – сказал Артета.

