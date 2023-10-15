Игрок «Ниццы» Аталь извинился за видео с призывом к «черному дню для евреев»: «Осуждаю насилие в любой форме. Никогда не поддержу разжигание ненависти»
Игрок «Ниццы» принес извинения за публикацию призыва к «черному дню для евреев».
27-летний защитник Юсеф Аталь разместил в соцсетях видео с проповедником, призывающим к «черному дню для евреев» на фоне конфликта в Израиле и секторе Газа, но вскоре удалил публикацию. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози потребовал от алжирца извинений.
«Я понимаю, что моя публикация шокировала некоторых людей – это не входило в мои намерения, и я приношу извинения.
Хочу однозначно выразить свою точку зрения: я решительно осуждаю насилие в любой форме в любой точке мира и поддерживаю всех жертв.
Я никогда не поддержу разжигание ненависти. Мир – это идеал, в который я твердо верю», – написал футболист в инстаграме.
7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в Израиль, погибли около 1 500 человек. Число погибших палестинцев в результате ответных израильских ударов по сектору Газа превысило 1 400 человек.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Одним словом- футболист.
Как листовка - так и я. (с)
И даже за последние несколько лет много подтверждений обратному
От случаев в США, Латинской Америке, от Ирландии до скандинавских стран и далее от Японии до Новой Зеландии множество примеров, гугл в помощь
Про историю и прошлые века вообще молчу
Да и правительство Израиля тож недалеко ушло, судя по последней неделе. Терроризм - больше явление политическое, а не религиозное
Раза 2- 3, если с 1 раза не поверят
Удобно