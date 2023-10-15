Игрок «Ниццы» Аталь извинился за видео с призывом к «черному дню для евреев»: «Осуждаю насилие в любой форме. Никогда не поддержу разжигание ненависти»

Теги Ницца лига 1 Франция происшествия сборная Израиля по футболу высшая лига Израиль сборная Алжира по футболу Сборная Палестины по футболу Политика соцсети Юсеф Аталь Футбол

Игрок «Ниццы» принес извинения за публикацию призыва к «черному дню для евреев».

27-летний защитник Юсеф Аталь разместил в соцсетях видео с проповедником, призывающим к «черному дню для евреев» на фоне конфликта в Израиле и секторе Газа, но вскоре удалил публикацию. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози потребовал от алжирца извинений.

«Я понимаю, что моя публикация шокировала некоторых людей – это не входило в мои намерения, и я приношу извинения.

Хочу однозначно выразить свою точку зрения: я решительно осуждаю насилие в любой форме в любой точке мира и поддерживаю всех жертв.

Я никогда не поддержу разжигание ненависти. Мир – это идеал, в который я твердо верю», – написал футболист в инстаграме.

7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в Израиль, погибли около 1 500 человек. Число погибших палестинцев в результате ответных израильских ударов по сектору Газа превысило 1 400 человек.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

40 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
red hikkikomori
А с какой целью тогда выложил?🤣
+37
0
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Воеводин
А че, так можно? И типо всё ок?
+33
0
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Remy Cabella
А выложил потому что думал там мультик, да? За мир он, ага
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIGAMI ARIGAMI
Надо таких отправить в Газу, или в Афганистан 😁
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Давыдов
Ответ Evgen_Hazard
Комментарий удален модератором
Брейвик, колумбайн, это если долго не копаться.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саша Пушкин
Ответ Evgen_Hazard
Комментарий удален модератором
Социалисты и народовольцы Российской империи , которые устраивали кровавые теракты против населения и высших государственных чинов сейчас ехидно ухмыльнулись бы, прочитав такое.
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Новиков
Смекнул парень, что отправят из сытой Европы восвояси за такую дичь.
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Санитар-волк
Уже поддержал "насилие" и массовые убийства, штош теперь
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Санитар-волк
Ответ Evgen_Hazard
Комментарий удален модератором
Не все террористы - мусульмане.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саша Пушкин
Ответ red hikkikomori
А с какой целью тогда выложил?🤣
На тот момент его обработали одни хитрые люди, теперь это сделали люди с другой стороны. Этот перс просто оказался очень внушаемым человеком, без каких-то внятных ориентиров и сложившихся взглядов.
Одним словом- футболист.
Как листовка - так и я. (с)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
hiper26
Ответ Игорь Новиков
Смекнул парень, что отправят из сытой Европы восвояси за такую дичь.
Отправили бы, в назидание остальным.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rinat Zakirov
Ответ Evgen_Hazard
Комментарий удален модератором
Брейвик - мусульманин? Не знал, спасибо за инфо)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
King_X
Ответ Evgen_Hazard
Комментарий удален модератором
Глупость
И даже за последние несколько лет много подтверждений обратному
От случаев в США, Латинской Америке, от Ирландии до скандинавских стран и далее от Японии до Новой Зеландии множество примеров, гугл в помощь

Про историю и прошлые века вообще молчу

Да и правительство Израиля тож недалеко ушло, судя по последней неделе. Терроризм - больше явление политическое, а не религиозное
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Adeen
Ответ Evgen_Hazard
Комментарий удален модератором
И тут израильтяне с ноги заходят - тыдыщ!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vladislav Zhalobkevich
Ответ Evgen_Hazard
Комментарий удален модератором
А вот и нет. Систематическим терроризмом по отношению к гражданскому населению в балканских войнах, занимались все стороны. И католики-хорваты, и мусульмане-бошняки, и православные-сербы. Правда использовали для этого не всяких смертников, а вполне современную(тогда) дальнобойную артиллерию. Смертники - для бедных.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ice Vorya
Ответ movvsar@icloud.com
Ты хочешь сказать что военное руководство израиля мусульмане??? Или ты называешь это чем то иным кроме террора, убийство и бомбежка мирных жителей, отключая от света и воды больницы.
То есть во вашему Израиль виноват в том, что миллиарды долларов террористы из Палестины потратили не на получение собственной энергии и воды, а на ракеты. Так то Израиль суверенное государство и само решает кому оно хочет давать свою воду, а кому нет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фут.Боль
Ответ red hikkikomori
А с какой целью тогда выложил?🤣
Ребенок баловался.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Laelli Ls
Ответ Саша Пушкин
Социалисты и народовольцы Российской империи , которые устраивали кровавые теракты против населения и высших государственных чинов сейчас ехидно ухмыльнулись бы, прочитав такое.
Да и группа Баадера весьма удивлена
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Экспертное мнение
Ответ Evgen_Hazard
Комментарий удален модератором
Сомневаюсь, что количество жертв от терактов за всю историю хотя бы близко подбирается к количеству жертв от ядерной бомбардировки Нагасаки и Хиросимы, репрессии Сталина, режима Гитлера. Зато "не теракт".
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Evgen_Hazard
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
brig_Mercury
Ответ Evgen_Hazard
Комментарий удален модератором
На самом деле первый терракт в Палестино-израильском конфликте, если не путаю, совершило радикальная израильская организация Иргун в 1938 году.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cyle Rayner
Ответ Evgen_Hazard
Комментарий удален модератором
"Пакет градов без молитвы не заряжать" (с)
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
brace
Как сейчас всё просто, не надо выходить куда-то, лежишь на диване, разместил чего-то там и смотришь реакцию, если что - можно извиниться прям там же!
Раза 2- 3, если с 1 раза не поверят
Удобно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
max bogomazov
Разорвите с ним контакт и отправьте его в любимую Палестину! Он может с собой его взять Хабиба,Озила,Мучителя Хасбика и все любителей всего этого
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vladislav Zhalobkevich
Ответ Клирик
Число погибших в секторе Газа палестинцев в результате интенсивных израильских бомбардировок достигло 2450 человек, сообщило министерство здравоохранения анклава в социальной сети Facebook*
Пусть ребята из Хамаса разрешат мирным жителям покинуть свои дома. А то господин Исмаил Хания(глава Хамас), из благополучного Катара надрывает глотку, что нельзя, а все погибшие попадут в рай к гуриям.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий