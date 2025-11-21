Шевалье о давлении в «ПСЖ»: «Меня рассматривают под лупой. Я понял, насколько это беспощадно!»
Люка Шевалье о давлении в «ПСЖ»: меня рассматривают под лупой, это беспощадно.
Голкипер «ПСЖ» Люка Шевалье в интервью Téléfoot высказался о давлении, с которым он столкнулся в парижском клубе.
24-летний вратарь перешел в команду в летнее трансферное окно. На его счету 17 матчей, 7 из них – на ноль. Россиянин Матвей Сафонов не играет в официальных встречах парижан в текущем сезоне.
«Меня рассматривают под лупой.
И вот, наконец, понимаешь, насколько это беспощадно!» – говорит Шевалье в тизере интервью, показанном на TF1.
Téléfoot выпустит полное интервью в воскресенье.
