Шевалье о давлении в «ПСЖ»: «Меня рассматривают под лупой. Я понял, насколько это беспощадно!»

Люка Шевалье о давлении в «ПСЖ»: меня рассматривают под лупой, это беспощадно.

Голкипер «ПСЖ » Люка Шевалье в интервью Téléfoot высказался о давлении, с которым он столкнулся в парижском клубе.

24-летний вратарь перешел в команду в летнее трансферное окно. На его счету 17 матчей, 7 из них – на ноль. Россиянин Матвей Сафонов не играет в официальных встречах парижан в текущем сезоне.

«Меня рассматривают под лупой.

И вот, наконец, понимаешь, насколько это беспощадно!» – говорит Шевалье в тизере интервью, показанном на TF1.

Téléfoot выпустит полное интервью в воскресенье.