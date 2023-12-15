«Реал» сохраняет интерес к Мбаппе, но не будет пытаться подписать его любой ценой (As)
«Реал» сохраняет интерес к Килиану Мбаппе.
По данным As, мадридский клуб заинтересован в форварде «ПСЖ», но не будет подписывать его любой ценой.
В силе также решение «Реала» дать Мбаппе время на ответ до 15 января. Если француз не примет предложение до этой даты, мадридский клуб больше не будет его убеждать и откажется от сделки.
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Если опираться на то, что есть на самом деле - Мадриду прямо вот позарез Мбаппе не нужен. Естественно, усилит, о чём выше уже написал. Как и любой другой клуб. Но стоит эта беготня того? Конечно, стоит - если бы игрок взял и договорился. А тут болтовня и увиливания третий год. Если не приведут-таки черепаху - думаю, никто особо не расстроится.
Это как автолюбитель, который следит за тем, что там выпускает индийская ТАТА, какая коробка передач сейчас на Volkswagen, и за какое время разгоняется до 100 новый Bugatti. А покупает в итоге HAVAL, потому что цена/качество кажется более адекватными.