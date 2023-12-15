«Реал» сохраняет интерес к Мбаппе, но не будет пытаться подписать его любой ценой (As)

«Реал» сохраняет интерес к Килиану Мбаппе.

По данным As, мадридский клуб заинтересован в форварде «ПСЖ», но не будет подписывать его любой ценой.

В силе также решение «Реала» дать Мбаппе время на ответ до 15 января. Если француз не примет предложение до этой даты, мадридский клуб больше не будет его убеждать и откажется от сделки.

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