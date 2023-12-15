«Реал» сохраняет интерес к Мбаппе, но не будет пытаться подписать его любой ценой (As)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

«Реал» сохраняет интерес к Килиану Мбаппе.

По данным As, мадридский клуб заинтересован в форварде «ПСЖ», но не будет подписывать его любой ценой.

В силе также решение «Реала» дать Мбаппе время на ответ до 15 января. Если француз не примет предложение до этой даты, мадридский клуб больше не будет его убеждать и откажется от сделки.

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30 комментариев
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Объективно - Мбаппе пригодится любому клубу. Даже за большие деньги. Не будем отрицать очевидного.
Если опираться на то, что есть на самом деле - Мадриду прямо вот позарез Мбаппе не нужен. Естественно, усилит, о чём выше уже написал. Как и любой другой клуб. Но стоит эта беготня того? Конечно, стоит - если бы игрок взял и договорился. А тут болтовня и увиливания третий год. Если не приведут-таки черепаху - думаю, никто особо не расстроится.
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+8
Реалу до подписания Мбаппе не хватает совсем чуть чуть, самой малости, одного несчастного нолика в сумме контракта.
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+7
Ответ Мексиканская песня
Комментарий скрыт
Помню как он без Неймара соло уничтожил Барсу с Месси, забив три голешника за 1 игру
+7
-4
+3
как заново проснулся на том же месте в то же время 🙈
+5
-3
+2
Ну и правильно. Нечего за ним бегать. Это ему нужен больше Реал, а не наоборот.
+4
-2
+2
Ответ Мексиканская песня
Комментарий удален пользователем
На словесный понос пробило?
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Реал, держи руку на пульсе
+2
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Мбаппе должен сам для себя решить, чего он хочет от своей карьеры. Быть просто звездой и хорошим футболистом или стать одним из величайшим. В Реале всегда играли, играют и будут играть лучшие в мире. Хочет ли Мбаппе стать великим? Ему решать.
+3
-2
+1
Ответ xDe xDe
Объективно - Мбаппе пригодится любому клубу. Даже за большие деньги. Не будем отрицать очевидного. Если опираться на то, что есть на самом деле - Мадриду прямо вот позарез Мбаппе не нужен. Естественно, усилит, о чём выше уже написал. Как и любой другой клуб. Но стоит эта беготня того? Конечно, стоит - если бы игрок взял и договорился. А тут болтовня и увиливания третий год. Если не приведут-таки черепаху - думаю, никто особо не расстроится.
как раз реалу мбаппе нужен меньше чем любому другому клубу, поскольку у реала есть второй в мире по силе левый нападающий
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Ответ Dexter Morgan
Мбаппе должен сам для себя решить, чего он хочет от своей карьеры. Быть просто звездой и хорошим футболистом или стать одним из величайшим. В Реале всегда играли, играют и будут играть лучшие в мире. Хочет ли Мбаппе стать великим? Ему решать.
Вот соглашусь. Килиану нужно переходить и доказывать свой статус, а то будет как один липовый "чемпион мира " всю карьеру просидевший в одном клубе,и под конец карьеры решившийся все же перейди в другую лигу, считающуюся намного слабее, в единственно сильный там клуб и в нем полностью обделаться и подтвердив тем обвинения в том,,что он игрок одной команды и одной лиги. Черепашке пара решаться .
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Ответ JENNINGS
Да, «Реал» свою молодёжку кормит. А по поводу видео - каждый виновный по этому делу должен быть наказан в соответствии с законодательством, но не всех же под одну гребёнку грести?!
Сколько Голден Боев и ЗМ получили выпускники Реала?
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Ответ JENNINGS
«Реал» хотя бы имеет возможность звать Мбаппе и подписать его. В отличие от тех, у кого душ не работает и кто молодёжку свою без еды оставляет :)
То есть в засухе в регионе виновата тоже Барса? В Реале свою молодёжку кормят? Поэтому обнаглевший сливочный молодняк распространяет непристойные видосики?
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Ответ Azam1707
Новая серия Слово Мбацана
Клово Мбаппена.
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Кажется мне, что такую формулировку "сохраняет интерес" справедливо можно применить к сотне футболистов.
Это как автолюбитель, который следит за тем, что там выпускает индийская ТАТА, какая коробка передач сейчас на Volkswagen, и за какое время разгоняется до 100 новый Bugatti. А покупает в итоге HAVAL, потому что цена/качество кажется более адекватными.
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Раньше Реал был самым богатым клубом и мог себе позволить подписать любого. теперь-нет. А Мбаппе нужны в первую очередь деньги, а не чашки.
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Да форвард для Реала это не ключевое приобретение для них в данное время.Больше чем за 120 миллионов вообще лишённый смысла трансфер.Есть там кому забивать вполне.
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Комментарий удален пользователем
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