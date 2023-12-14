Кристоф Дюгарри: «Мбаппе не подает пример, не участвует в обороне, не прилагает никаких усилий, когда защитник в 3 метрах от него. Килиан – индивидуалист, а Зидан был командным игроком»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Зинедин Зидан Матс Хуммельс Кристоф Дюгарри Никлас Зюле Килиан Мбаппе Футбол

Кристоф Дюгарри недоволен выступлением Килиана Мбаппе в игре с «Боруссией» (1:1).

«Я виню его за то, как он относится к делу. Он знал, что от него в этой команде ждут лидерства. Его мастерство не вызывает сомнений, но он не подавал пример, когда речь шла о прессинге и контрпрессинге.

Он не участвует ни в каких оборонительных задачах. Он не прилагает никаких усилий, когда защитник проходит в 3-4 метрах от него. Если ты хочешь быть лидером «ПСЖ», нельзя рассчитывать только на то, что ты всегда будешь блистательно решать исход матчей. В таких играх важно подавать пример.

Я увидел пассивного Мбаппе. Он только в конце выразил недовольство игрой товарищей. Нужно было сделать это раньше.

Я не видел, чтобы он прессинговал Зюле или Хуммельса. Я был очень сильно разочарован его поведением. Я думал, что он, может, будет даже переусердствовать, но нет, он терпел весь матч.

Я помню Зидана. Когда ты видел, как он выкладывается, сам начинал действовать. Зизу был командным футболистом, а этот – индивидуалист», – сказал бывший полузащитник сборной Франции.

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16 комментариев
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Сравнили тоже, хрен с редькой
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Зидан грамотно строил свою клубную карьеру и был настоящим лидером сборной. Лично мое мнение, именно настоящих лидерских качеств пока Мбаппе и не хватает. Слишком много эгоизма и алчности
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+7
Нуу, все таки я бы не сравнивал Мбаппе с Зиданам. Скорее сравнение с Джудам тут уместнее. Вот он по настоящему отрабатывает по всей поле
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Ответ Этот Райола хочет денег
Зидан грамотно строил свою клубную карьеру и был настоящим лидером сборной. Лично мое мнение, именно настоящих лидерских качеств пока Мбаппе и не хватает. Слишком много эгоизма и алчности
Хоть мне Зидан больше нравится, но Зидан стал лидером в сборной только в 26 лет с ЧМ 1998, и то из за финала, где забил 2. До финала он не был особо ярок, об этом мало кто помнит. Мбаппе же только 25 лет, а он уже чемпион и финалист ЧМ. И лидером он вполне может быть, что показал финал ЧМ 22.
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Кто Мбаппе (при всём к нему уважении), а кто Зидан :) С ним вообще никого равнять нельзя.
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Эгоист номер два..
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Ответ VERBLYUD
Зидан не был настолько крутым, не нужно переоценивать, Мбаппе совсем скоро уже превзойдет его)
Че ты несешь ?😁 Зидан не был настолько крутым ? Зидан был самым крутым футболистом.
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Так у них и позиции разные, амплуа Зидана подразумевает игру на команду. Да и глянул бы я на Зидана при современной интенсивности, ему бы тоже пришлось экономить силы, выключаясь из прессинга, чтобы приносить пользу. Он даже сам вроде говорил что не особо выносливый
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Соглашусь с Кристофом.
Вспоминая магию Зинедина и его полусгорбленную фигуру,когда он обводил и выдавал шедевральные пасы и сравнивая с безусловно прекрасным реактивным Мбаппе,выбираю первого.
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Зидан играл на другой позиции.
И Рон, и Месси не избежали упреков в малой помощи обороне.
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Зидан был поинтереснее рокуцы как игрок...
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Я всегда болел за Бразилию, но запомнил матч 2006г Бразилия-Франция, кажется в четвертьфинале играли. Бразилия с Ранальдиньо, Кака, Роналдо, Кафу всех и не перечислишь. Так вот в той игре мне казалось, что Зидан единственный бразилец на поле. А МБапе нужно чтобы 9 игроков бегали и в обороне и в нападении, чтобы он дал результат. Длинновато получилось, но в этом ихнее разница по моему.
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Ответ RealJon
Нуу, все таки я бы не сравнивал Мбаппе с Зиданам. Скорее сравнение с Джудам тут уместнее. Вот он по настоящему отрабатывает по всей поле
С ДжудОм
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