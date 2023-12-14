Кристоф Дюгарри: «Мбаппе не подает пример, не участвует в обороне, не прилагает никаких усилий, когда защитник в 3 метрах от него. Килиан – индивидуалист, а Зидан был командным игроком»
Кристоф Дюгарри недоволен выступлением Килиана Мбаппе в игре с «Боруссией» (1:1).
«Я виню его за то, как он относится к делу. Он знал, что от него в этой команде ждут лидерства. Его мастерство не вызывает сомнений, но он не подавал пример, когда речь шла о прессинге и контрпрессинге.
Он не участвует ни в каких оборонительных задачах. Он не прилагает никаких усилий, когда защитник проходит в 3-4 метрах от него. Если ты хочешь быть лидером «ПСЖ», нельзя рассчитывать только на то, что ты всегда будешь блистательно решать исход матчей. В таких играх важно подавать пример.
Я увидел пассивного Мбаппе. Он только в конце выразил недовольство игрой товарищей. Нужно было сделать это раньше.
Я не видел, чтобы он прессинговал Зюле или Хуммельса. Я был очень сильно разочарован его поведением. Я думал, что он, может, будет даже переусердствовать, но нет, он терпел весь матч.
Я помню Зидана. Когда ты видел, как он выкладывается, сам начинал действовать. Зизу был командным футболистом, а этот – индивидуалист», – сказал бывший полузащитник сборной Франции.
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Вспоминая магию Зинедина и его полусгорбленную фигуру,когда он обводил и выдавал шедевральные пасы и сравнивая с безусловно прекрасным реактивным Мбаппе,выбираю первого.
И Рон, и Месси не избежали упреков в малой помощи обороне.